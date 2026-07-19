3 loại cây trồng trong vườn được ví như "báu vật", càng để lâu càng giá trị

Không chỉ tạo bóng mát, làm đẹp không gian sống, một số loại cây lâu năm còn được xem là "tài sản xanh" bởi giá trị tăng dần theo thời gian.

Trong quan niệm của nhiều người, trồng cây không chỉ là thú vui mà còn là cách tạo dựng một "di sản sống". Những cây cổ thụ có dáng đẹp, tuổi đời lâu năm có thể trở thành tài sản quý, được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Dưới đây là 3 loại cây thường được đánh giá cao nhờ giá trị kinh tế, thẩm mỹ và ý nghĩa biểu tượng.

Sưa đỏ

Trong nhóm cây gỗ quý của Việt Nam, sưa đỏ là cái tên đặc biệt được nhiều người biết đến. Loại cây này nổi tiếng nhờ phần lõi gỗ có màu đỏ đặc trưng, vân gỗ đẹp, độ bền cao và thường được sử dụng trong các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp.

Điểm khiến sưa đỏ trở nên quý giá nằm ở tốc độ sinh trưởng chậm. Một cây muốn phát triển thành cây lớn cần nhiều năm, thậm chí hàng chục năm chăm sóc. Những cây sưa đỏ lâu năm, thân lớn, dáng đẹp thường được giới chơi cây cảnh và những người yêu thích gỗ quý quan tâm.

Không giống nhiều loại cây có thể khai thác trong thời gian ngắn, giá trị của sưa đỏ thường gắn liền với tuổi đời. Cây càng trưởng thành, bộ thân càng lớn, đường vân gỗ càng đẹp thì giá trị càng tăng.

Cây sưa đỏ.

Ngoài giá trị kinh tế, sưa đỏ còn được nhiều gia đình lựa chọn trồng trong khuôn viên nhà bởi cây có tán đẹp, tạo không gian xanh và mang cảm giác sang trọng, lâu bền.

Nhiều người ví việc trồng một cây sưa đỏ giống như gửi gắm một khoản "đầu tư xanh", bởi thành quả không nằm ở vài năm trước mắt mà được tích lũy theo thời gian.

Mai vàng cổ thụ

Mai vàng vốn là loài hoa quen thuộc trong đời sống người Việt, đặc biệt mỗi dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên, bên cạnh những cây mai trồng để lấy hoa, những cây mai cổ thụ lâu năm lại có giá trị đặc biệt trong giới chơi cây cảnh.

Một cây mai được đánh giá cao không chỉ dựa vào số tuổi mà còn ở dáng thế, bộ rễ, thân cây, sự cân đối của cành nhánh và khả năng ra hoa. Những cây mai lâu năm thường có thân gồ ghề, rễ nổi tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp cổ kính mà những cây non khó có được.

Để tạo nên một cây mai cổ đẹp, người chơi cây có thể phải mất hàng chục năm uốn tỉa, chăm sóc. Chính quá trình lâu dài đó khiến mỗi cây trở thành một tác phẩm độc đáo, gần như không có cây nào giống cây nào.

Không chỉ có giá trị về mặt cảnh quan, mai vàng còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Trong văn hóa phương Đông, màu vàng của hoa mai tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và tài lộc. Vì vậy, những cây mai cổ thường được xem như biểu tượng của sự sung túc, được nhiều gia đình chăm sóc và gìn giữ lâu dài.

Tùng la hán

Nếu sưa đỏ được biết đến bởi giá trị gỗ, mai vàng nổi bật bởi vẻ đẹp ngày Tết thì tùng la hán lại hấp dẫn bởi dáng vẻ cổ kính và sức sống bền bỉ.

Tùng la hán là loại cây cảnh có tốc độ phát triển chậm, thân gỗ chắc, tuổi thọ cao. Những cây lâu năm thường sở hữu bộ rễ nổi đẹp, thân cây uốn lượn tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp mang dấu ấn thời gian.

Trong giới chơi cây cảnh, một cây tùng đẹp không chỉ được nhìn nhận qua kích thước mà còn qua "thần thái" của cây. Những cây có dáng thế độc đáo, tuổi đời lớn thường được xem như tác phẩm nghệ thuật sống.

Theo quan niệm phong thủy Á Đông, cây tùng tượng trưng cho sự trường thọ, ý chí mạnh mẽ và khả năng vượt qua khó khăn. Vì vậy, nhiều gia đình có điều kiện thường lựa chọn trồng tùng la hán trong sân vườn, khuôn viên biệt thự như một biểu tượng của sự ổn định và bền vững.