3 loại cây nên trồng trong nhà ngay mùa xuân này

Mùa xuân là thời điểm lý tưởng để chăm chút không gian sống với cây xanh. Không chỉ làm đẹp không gian, những loại cây trồng trong nhà hợp lý còn giúp cải thiện chất lượng không khí, mang lại cảm giác thư thái và năng lượng tươi mới cho gia chủ. Theo đó, có ít nhất 3 loại cây rất đáng trồng ngay mùa xuân – nhất là khi không khí vẫn còn lạnh và cần nhiều sinh khí tự nhiên hơn trong nhà.

1. Cây lưỡi hổ – “vệ sĩ” lọc không khí và dễ chăm

Một trong những loại cây được chuyên gia về cây xanh khuyến nghị trồng trong nhà vì tính dễ trồng và hiệu quả lọc không khí là cây lưỡi hổ (sansevieria). Lưỡi hổ là một trong những loại cây nội thất phổ biến, có khả năng hút bụi mịn và các khí độc như formaldehyde và benzene từ không khí. Loại cây này khá “dễ tính”: ít cần nước, chịu được cả ánh sáng yếu và bóng râm, phù hợp với nhiều vị trí trong nhà như phòng khách hay phòng làm việc.

Không chỉ vậy, lưỡi hổ còn thích hợp với những người mới bắt đầu trồng cây bởi nó không đòi hỏi thời gian chăm sóc phức tạp – bạn chỉ cần tưới nước khi đất khô và đặt cây ở vị trí có ánh sáng gián tiếp. Với khí hậu Việt Nam, mùa xuân là thời điểm lý tưởng để lưỡi hổ bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ, giúp gia chủ cảm nhận rõ rệt không khí trong lành hơn.

2. Cây trầu bà – đẹp mắt, lọc không khí tốt

Một lựa chọn không thể bỏ qua khác là cây trầu bà. Trầu bà là một trong những cây cảnh rất hiệu quả trong việc hấp thụ bụi mịn và giảm hàm lượng khí độc trong nhà như formaldehyde, benzene – những chất thường phát sinh từ đồ nội thất và sơn tường.

Điểm đặc biệt của trầu bà là khả năng thích nghi với nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau – từ nơi có ánh sáng yếu cho đến nơi ánh sáng gián tiếp tốt – nên rất phù hợp để trồng trong phòng ngủ, phòng khách hay treo ở góc ban công. Với chiếc lá xanh mướt và thân leo mềm mại, trầu bà còn mang lại cảm giác sinh động cho không gian sống, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên ngay cả khi bạn ở trong nhà lâu ngày.

Mùa xuân là lúc trầu bà dễ ra lá mới nhất, nên bạn sẽ sớm thấy được “sức sống” của cây khi thời tiết ấm dần lên. Đặc biệt, khi trồng trầu bà trong chậu treo hoặc đặt trên giá kệ, cây còn giúp tiết kiệm không gian – một lợi thế lớn nếu nhà bạn có diện tích nhỏ.

3. Cây lan ý – thanh lọc không khí, tăng độ ẩm

Loại cây thứ ba được đánh giá rất phù hợp để trồng trong nhà mùa xuân là cây lan ý. Cây này không chỉ có vẻ ngoài đẹp, tinh tế mà còn có chức năng lọc không khí hiệu quả. Lan ý có lá lớn, khả năng hấp thụ bụi mịn và các chất hữu cơ bay hơi trong không gian nội thất.

Hoa lan ý phát triển tốt trong môi trường ánh sáng gián tiếp và độ ẩm cao – điều kiện mà không gian phòng thường có vào mùa xuân. Khi không khí trong nhà còn hơi khô do máy sưởi hoặc điều hòa bật suốt mùa lạnh, cây này còn giúp tăng độ ẩm nhẹ trong phòng. Điều này không chỉ tốt cho cây mà còn giúp con người cảm thấy dễ chịu hơn – nhất là những ai có vấn đề hô hấp hoặc thường xuyên làm việc trong phòng máy lạnh.

Ngoài ra, hoa lan ý còn nở hoa khá đẹp và lâu, mang lại điểm nhấn sinh động, trang nhã cho không gian nội thất. Đây là lựa chọn rất phù hợp nếu bạn muốn tạo không khí mùa xuân tươi mới ngay trong căn phòng của mình.

Kết luận

Trồng cây trong nhà không chỉ là một sở thích trang trí, mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí, tăng độ ẩm tự nhiên và tạo cảm giác bình yên mỗi ngày. Cây lưỡi hổ, cây trầu bà và cây lan ý đều là những lựa chọn rất phù hợp cho mùa xuân – dễ chăm, thích nghi tốt với điều kiện trong nhà và mang lại lợi ích thực tế cho sức khỏe. Hãy bắt đầu mùa mới bằng cách đưa một chút thiên nhiên hòa vào không gian sống để cảm nhận sự khác biệt rõ rệt trong từng hơi thở.



