Một tác dụng phụ của việc tắm nước nóng là độ ẩm trong phòng tắm và cả ngôi nhà có thể tăng lên, dẫn đến lượng hơi nước trong không khí cao hơn. Nếu tình trạng này kéo dài, khả năng hình thành hơi nước ngưng tụ sẽ tăng lên và từ đó dễ xuất hiện nấm mốc.

Chuyên gia làm vườn và nhà sáng tạo nội dung TikTok Michael Griffiths gần đây đã chia sẻ những lựa chọn hàng đầu của mình về các loại cây trồng trong nhà có thể giúp giải quyết vấn đề này, bất kể phòng tắm của bạn nằm ở đâu. Để giúp tìm ra loại cây phù hợp nhất nhằm xử lý các mức độ ẩm khác nhau trong mọi kiểu phòng tắm, Michael đã đưa ra một danh sách cụ thể mà bạn nên cân nhắc.

Trong một video gần đây, Michael nói: “Phòng tắm mỗi nhà mỗi khác, với mức ánh sáng và độ ẩm khác nhau, nhưng với mọi loại phòng tắm, tôi đều có giải pháp cho bạn.”

8 loại cây tốt nhất cho phòng tắm

Lưỡi hổ

Chuyên gia làm vườn khuyên dùng cây lưỡi hổ cho phòng tắm có ánh sáng yếu và độ ẩm thấp vì chúng “lý tưởng” với điều kiện môi trường này. Chuyên trang y tế Mỹ Healthline cho biết cây lưỡi hổ có thể giúp lọc không khí trong nhà và có khả năng loại bỏ các chất ô nhiễm độc hại.

Công ty thiết bị nhà tắm Mira Showers (Anh) giải thích: “Lưỡi hổ là loại cây hút ẩm tuyệt vời, đồng thời giúp lọc và làm sạch không khí. Chúng ưa ánh sáng mạnh, nhưng cũng có thể sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, và chỉ cần tưới nước thỉnh thoảng là đủ để tồn tại trong môi trường phòng tắm ẩm.”

Cây lưỡi hổ phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, khiến chúng trở nên hoàn hảo cho những phòng tắm có cửa sổ nhỏ, hướng Bắc hoặc không có cửa sổ. Công ty xây dựng Enzo Design Build (Canada) cho biết thêm: “Những chiếc lá xanh bóng, dày dặn của loại cây này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp ổn định môi trường trong nhà bằng cách điều hòa độ ẩm.”

Lan ý hoặc trầu bà

Theo Michael, những loại cây này phù hợp nhất với phòng tắm có ánh sáng yếu và độ ẩm cao. Mức độ ẩm cao mô phỏng môi trường tự nhiên của lan ý, vì vậy cây sẽ phát triển mạnh.

Vườn ươm Grow Hub (Mỹ) giải thích rằng độ ẩm này giúp ngăn lá cây bị khô và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh. Lan ý nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí, đồng thời giúp điều chỉnh độ ẩm bằng cách hấp thụ lượng hơi nước dư thừa trong không khí.

Công ty tấm ốp tường Shower Wall cho biết về cây trầu bà: “Nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí, trầu bà có thể giúp giảm các độc tố có hại trong không khí. Đây cũng là loại dây leo phát triển nhanh, có thể treo hoặc thả rủ từ kệ, tạo điểm nhấn thị giác.”

Nha đam hoặc cây ngọc bích

Đối với phòng tắm có ánh sáng mạnh và độ ẩm thấp, hãy cân nhắc đặt một chậu nha đam hoặc cây ngọc bích trong phòng. Mira Showers giải thích: “Nha đam là một loại cây mọng nước ưa ánh sáng mặt trời và rất ít nước – độ ẩm trong phòng tắm của bạn vừa đủ để giữ cho cây khỏe mạnh.”

“Ngoài việc trông đẹp mắt và giúp hút ẩm không khí, nha đam còn có thể được sử dụng để làm dịu da, chữa bỏng nhẹ và giảm ngứa.”

Là một loại cây mọng nước, cây ngọc bích có thể chịu được ánh nắng trực tiếp và không cần tưới thường xuyên, khiến nó trở nên lý tưởng cho phòng tắm nhiều nắng nhưng ít được sử dụng.

Dương xỉ Boston, cây lan chi hoặc cây đa búp đỏ

Cuối cùng, nếu phòng tắm của bạn có mức ánh sáng và độ ẩm cao, Michael khuyên nên chọn dương xỉ Boston, cây lan chi hoặc cây đa búp đỏ. Dương xỉ hoạt động tốt trong phòng tắm vì chúng phát triển mạnh trong môi trường ẩm, trong đó dương xỉ Boston là một trong những giống tốt nhất để hấp thụ độ ẩm trong không khí.

Tốt nhất nên đặt cây này càng gần vòi sen càng tốt để đảm bảo cây nhận đủ độ ẩm. Cây lan chi cũng hoạt động như một máy hút ẩm tự nhiên, hấp thụ cả hơi ẩm và chất ô nhiễm trong không khí.

Nhà bán lẻ thiết bị nhà tắm Easy Bathrooms (Anh) giải thích: “Cây đa búp đỏ có những chiếc lá lớn, dày và bóng. Loại cây trồng trong nhà này rất phù hợp cho phòng tắm, phát triển mạnh trong điều kiện ẩm, thanh lọc không khí đồng thời giúp loại bỏ bào tử nấm mốc và vi khuẩn.”