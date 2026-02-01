3 loại cây nên trồng trong năm Bính Ngọ

Năm Bính Ngọ thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho sự nhiệt huyết, bứt phá và khát vọng vươn lên. Trong chu trình ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, vì vậy những loại cây xanh – đặc biệt là cây có sắc đỏ, hồng hoặc xanh tươi – được xem là "chất xúc tác" giúp nuôi dưỡng vận khí, thu hút may mắn và cân bằng không gian sống.

Dưới đây là 3 loại cây phong thủy được nhiều chuyên gia khuyến nghị nên trồng trong năm Bính Ngọ để đón may mắn.

Cây Hồng Môn

Hồng Môn (Anthurium) là một trong những loài cây cảnh được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp sang trọng và ý nghĩa phong thủy tích cực. Điểm nổi bật của cây là những bông hoa có màu đỏ, hồng hoặc cam rực rỡ – gam màu đại diện cho hành Hỏa, rất phù hợp với năng lượng của năm Bính Ngọ.

Hồng môn.

Trong phong thủy, Hồng Môn tượng trưng cho sự nhiệt huyết, niềm vui và thành công trong công việc. Người ta tin rằng đặt một chậu Hồng Môn trong phòng khách hoặc trên bàn làm việc sẽ giúp tăng cường sinh khí, thúc đẩy các mối quan hệ xã hội và mang lại sự hanh thông trong sự nghiệp.

Hồng Môn là loại cây dễ chăm sóc, phù hợp với môi trường trong nhà, ánh sáng gián tiếp và chỉ cần tưới nước vừa phải.

Cây phú quý

Phú Quý ( Aglaonema hybrid ) là loại cây gắn liền với hình ảnh giàu sang, sung túc và thịnh vượng. Lá cây có màu xanh viền đỏ hoặc hồng, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa hành Mộc (xanh) và hành Hỏa (đỏ).

Theo quy luật ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, vì vậy Phú Quý được xem là cây mang năng lượng tương sinh, rất phù hợp để trồng trong năm Bính Ngọ.

Cây Phú Quý.

Cây Phú Quý thường được đặt ở cửa ra vào, quầy lễ tân hoặc bàn làm việc với mong muốn thu hút tài lộc, cơ hội kinh doanh và vận may trong công việc. Nhiều người tin rằng cây giúp "giữ tiền", hạn chế thất thoát và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững về tài chính.

Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, Phú Quý còn có ưu điểm là dễ sống, ít sâu bệnh, có thể trồng trong đất hoặc thủy sinh. Màu sắc nổi bật của cây cũng giúp không gian trở nên tươi sáng, tạo cảm giác ấm áp và tràn đầy năng lượng tích cực.

Cây Trạng Nguyên

Loài cây này nổi bật với những tán lá đỏ rực, thường được trưng bày vào dịp lễ Tết hoặc khi gia đình có người bước vào kỳ thi, khởi đầu công việc mới hay bắt đầu một dự án quan trọng.

Trong năm Bính Ngọ, khi hành Hỏa vượng, cây Trạng Nguyên được xem là "đòn bẩy" giúp tăng cường năng lượng tích cực, thúc đẩy tinh thần phấn đấu và ý chí vươn lên.

Cây Trạng Nguyên.

Theo quan niệm dân gian, cây mang lại may mắn trong học tập, thi cử và con đường công danh, rất phù hợp với gia đình có học sinh, sinh viên hoặc người đang theo đuổi sự nghiệp chuyên môn.

Cây Trạng Nguyên thích hợp đặt ở phòng khách, phòng làm việc hoặc khu vực học tập. Ngoài ý nghĩa phong thủy, màu đỏ của lá còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ, mang đến cảm giác ấm cúng và tràn đầy sức sống cho không gian.

Để cây thực sự phát huy tác dụng phong thủy, gia chủ nên chăm sóc thường xuyên, tránh để cây héo úa hay lá vàng, vì theo quan niệm, cây khô héo có thể mang lại nguồn năng lượng tiêu cực. Ngoài ra, nên ưu tiên đặt cây ở các hướng Đông, Đông Nam hoặc Nam – những hướng được cho là giúp kích hoạt tài lộc và sinh khí trong nhà.