3 loại cây nên trồng ngay đầu năm Bính Ngọ để hút khí độc, tăng sức khỏe

Năm mới Bính Ngọ 2026 là dịp để mỗi gia đình hướng tới một khởi đầu mới với sức khỏe tốt hơn và không gian sống hài hòa. Ngoài việc chăm sóc bản thân bằng chế độ sinh hoạt lành mạnh, bạn cũng có thể cải thiện môi trường sống ngay trong chính ngôi nhà của mình bằng cách trồng một số loại cây cảnh có lợi cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện lợi ích của cây xanh trong việc cải thiện không khí và tạo không gian thư giãn, góp phần nâng cao chất lượng sống. Dưới đây là ba loại cây dễ trồng, hữu ích mà bạn nên cân nhắc đưa vào không gian sống dịp đầu năm.

1. Lưỡi hổ – Cây lọc không khí mạnh mẽ, dễ chăm sóc

Lưỡi hổ (Sansevieria trifasciata) là một trong những loại cây cảnh được ưa chuộng nhất để đặt trong nhà nhờ khả năng lọc không khí, hấp thụ bụi mịn và một số chất độc hại như formaldehyde, benzene — những chất thường phát sinh từ các vật dụng trong nhà và đồ nội thất.

Theo Tuổi Trẻ Online, việc trồng cây xanh trong nhà không chỉ làm sạch không khí mà còn giúp giảm căng thẳng, mang lại cảm giác thư thái. Lưỡi hổ đặc biệt thích hợp với những không gian như phòng khách, phòng ngủ hay nơi làm việc vì khả năng sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu và ít công chăm sóc. Điều này giúp cả gia đình hít thở không khí trong lành hơn trong năm mới Bính Ngọ, từ đó giảm nguy cơ kích ứng đường hô hấp và stress.

2. Lan ý – Mang lại không khí sạch và vẻ đẹp tự nhiên

Lan ý (Peace Lily) không chỉ được yêu thích vì vẻ đẹp thanh lịch mà còn vì khả năng thanh lọc không khí hiệu quả. Theo thông tin trên VnExpress và các chuyên gia trong lĩnh vực cây xanh, cây lan ý có thể loại bỏ các chất hữu cơ dễ bay hơi và bụi mịn trong không khí, từ đó giảm các triệu chứng khó chịu như khô mắt, đau đầu hay kích ứng phổi.

Ưu điểm của lan ý là dễ trồng, phù hợp với nhiều không gian như phòng khách hoặc hành lang, đồng thời tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho ngôi nhà. Không khí sạch và hài hòa sẽ giúp gia đình bạn cảm thấy thư giãn hơn, tạo môi trường sống tích cực ngay từ những ngày đầu năm mới Bính Ngọ.

3. Nha đam – Vừa đẹp, vừa có gel chăm sóc sức khỏe

Nha đam (Aloe vera) được nhiều lần nhắc đến như một loại cây cảnh hữu ích cho sức khỏe gia đình bởi khả năng hấp thụ khí độc và tăng lượng oxy trong không khí. Không chỉ có tác dụng làm sạch không khí, cây nha đam còn chứa gel với các dưỡng chất có lợi cho da và sức khỏe khi sử dụng đúng cách.

Nha đam được NASA xếp vào nhóm cây có khả năng lọc không khí tốt, đặc biệt trong việc hút các khí độc như formaldehyde và benzene. Đồng thời, gel nha đam còn có thể dùng để chăm sóc da, giúp giảm kích ứng, làm dịu vết bỏng nhỏ và tăng tính thư giãn cho làn da sau những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bận rộn.

Lời khuyên khi trồng cây trong nhà

Để các loại cây trên phát huy tối đa lợi ích cho sức khỏe, bạn nên chú ý:

- Đặt cây ở vị trí thoáng, có ánh sáng phù hợp để cây quang hợp hiệu quả.

- Không để cây quá rậm vào phòng ngủ, tránh gây ẩm mốc hoặc cản trở không khí lưu thông.

- Thường xuyên vệ sinh lá cây để loại bỏ bụi bẩn, giúp cây lọc không khí tốt hơn.

Việc trồng cây trong nhà không chỉ mang lại không gian xanh mát mà còn có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần của cả gia đình — một cách tự nhiên để khởi đầu năm Bính Ngọ với môi trường sống trong lành, an khang và thịnh vượng.