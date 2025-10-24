3 điều "CẤM KỴ" khi ngủ trưa, không tuân thủ đừng trách sao càng ngủ càng mệt, rước bệnh vào người

Lợi ích của việc ngủ trưa

Ngủ trưa đúng cách giúp tái tạo năng lượng, giảm căng thẳng, làm chậm lão hóa não bộ và cải thiện khả năng tư duy. Thói quen này còn được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, đồng thời hỗ trợ hạ huyết áp. Ngoài ra, ngủ trưa khoa học còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ thị lực. Tuy nhiên, lợi ích chỉ đến khi bạn ngủ trưa đúng cách.

Ông Ngô (Trung Quốc) năm nay khoảng 60 tuổi. Từ sau khi nghỉ hưu, ông luôn cố gắng sinh hoạt và ăn uống lành mạnh, thậm chí thường xuyên tập thể dục. Thế nhưng gần đây đi khám sức khỏe lại phát hiện cùng lúc mắc bệnh về tim mạch, suy giảm trí nhớ và bệnh dạ dày nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Hóa ra, một phần lớn lý do đến từ thói quen ngủ trưa. Bản thân ngủ trưa là thói quen tốt nhưng ông Ngô lại mắc phải nhiều sai lầm khi làm việc này trong thời gian dài. Ông thường vội vã đi ngủ trưa ngay sau bữa ăn và vì rẳng rỗi nên sẽ ngủ đến khi nào tự tỉnh, có những ngày tới tận chiều tối. Ông cũng không thích nằm trên giường êm ái trong phòng mà thích ngồi ngoài sô pha, có khi lại nằm co ro trên chiếc giường gấp chật hẹp.

3 điều "cấm kỵ" khi ngủ trưa

Dưới đây là 3 điều cấm kỵ bạn cần tránh để một giấc ngủ trưa thực sự trở thành nguồn năng lượng tích cực, thay vì rước bệnh vào người:

1. Ngủ trưa quá lâu

Sai lầm phổ biến nhất là cố gắng ngủ bù vào buổi trưa hoặc ngủ trưa đến tận chiều. Ngủ trưa quá dài không chỉ khiến bạn rơi vào trạng thái lơ mơ, mệt mỏi hơn khi thức dậy (quán tính giấc ngủ), mà còn gây tác động xấu đến sức khỏe lâu dài.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người ngủ trưa hơn 1 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn tới 40%. Ngủ quá lâu còn có thể làm tăng nguy cơ rung nhĩ và làm gián đoạn chu kỳ ngủ đêm, gây khó khăn trong việc duy trì thói quen ngủ ngon.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia khuyên rằng thời gian ngủ trưa lý tưởng là từ 15 đến 30 phút. Đây là khoảng thời gian vừa đủ để cơ thể và não bộ phục hồi sức lực mà không đi sâu vào chu kỳ ngủ nặng.

2. Ngủ trưa ngay sau khi ăn xong

Ngay sau bữa trưa, dạ dày và ruột cần một lượng máu lớn để bắt đầu quá trình tiêu hóa thức ăn. Nếu bạn nằm xuống ngủ ngay lập tức, đặc biệt sau khi ăn quá no thì sẽ "lợi bất cấp hại".

Bởi vị trí nằm dễ gây ra chứng khó tiêu, trào ngược dạ dày và tạo áp lực lên đường tiêu hóa. Lượng máu tập trung nhiều ở hệ tiêu hóa sẽ khiến lượng máu lên não không đủ. Điều này dẫn đến các triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu và cảm giác suy nhược sau khi thức dậy.

Tốt nhất nên nghỉ ngơi nhẹ nhàng (đi bộ chậm hoặc thư giãn) sau khi ăn trưa khoảng 30 phút (tối thiểu 15 phút) trước khi chợp mắt. Nếu bạn thường xuyên bị chóng mặt, hãy thử chuyển sang ngủ trước bữa trưa.

3. Ngủ trưa sai tư thế, nhất là ngủ gục trên bàn

Do môi trường làm việc hoặc thói quen, nhiều người chọn ngủ trưa trong tư thế ngồi, nằm gục trên bàn hoặc co ro trên ghế sofa/giường gấp chật hẹp. Tư thế sai có thể gây tổn thương nghiêm trọng hơn bạn tưởng.

Ảnh minh họa

Ví dụ như ngủ gục trên bàn chèn ép lồng ngực và dạ dày (đặc biệt nguy hiểm nếu vừa ăn xong), cản trở hô hấp và tiêu hóa. Nó còn làm giảm lưu thông máu đến não, gây thiếu máu não cục bộ, chóng mặt, ù tai và tê bì tay chân. Duy trì lâu dài sẽ gây tổn thương tim mạch và mạch máu não, làm tăng nguy cơ bệnh tim và đột quỵ. Còn khi nằm sấp hoặc tì đè lên cánh tay khi ngủ gây áp lực lên mắt, có thể làm tổn thương giác mạc và tăng nguy cơ các vấn đề thị lực như loạn thị, cận thị, hoặc thậm chí là tăng nhãn áp.

Hãy luôn cố gắng tìm một nơi thoải mái để nằm ngửa (nếu có thể) hoặc ngồi tựa lưng thẳng trên ghế có đệm đỡ cổ. Đảm bảo cơ thể không bị chèn ép.