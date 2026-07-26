Nhiều thay đổi trên bàn thờ diễn ra rất âm thầm nên dễ bị gia chủ bỏ qua.

Bàn thờ là nơi được nhiều gia đình chăm chút nhất trong nhà. Tuy nhiên, phần lớn mọi người thường chỉ lau dọn vào dịp rằm, mùng Một hoặc cuối năm mà ít để ý đến những thay đổi nhỏ diễn ra theo thời gian. Thực tế, môi trường thường xuyên tiếp xúc với khói hương, nhiệt từ đèn thờ cùng độ ẩm trong không khí có thể khiến đồ thờ và khu vực thờ cúng dần xuống cấp. Nếu xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, gia chủ nên dành thời gian kiểm tra để kịp thời vệ sinh hoặc thay thế khi cần, vừa giữ không gian thờ cúng luôn trang nghiêm, vừa hạn chế các nguy cơ mất an toàn.

1. Đồ thờ bắt đầu nứt, sứt mẻ hoặc bong men

Ban đầu, những vết nứt trên bát hương, chén nước, bình hoa hay chân nến thường rất nhỏ nên nhiều người gần như không để ý. Chỉ đến khi lau dọn mới phát hiện miệng chén đã mẻ, lớp men bị bong hoặc xuất hiện những đường rạn li ti chạy dọc bề mặt. Đây là hiện tượng khá phổ biến sau nhiều năm sử dụng, đặc biệt với các món đồ bằng gốm sứ thường xuyên chịu tác động của nhiệt độ và quá trình vệ sinh. Khi bề mặt không còn nguyên vẹn, bụi bẩn và hơi ẩm cũng dễ bám vào các khe nứt hơn, khiến việc làm sạch trở nên khó khăn. Nếu chỉ là vết xước nhẹ ở những món đồ trang trí, gia đình có thể tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, với bát hương hoặc các vật dụng chính trên bàn thờ đã nứt, mẻ rõ rệt hoặc xuống cấp nghiêm trọng, nên cân nhắc thay mới để không gian thờ cúng luôn chỉn chu và bền đẹp.

2. Khu vực bàn thờ xuất hiện mùi ẩm hoặc mùi lạ kéo dài

Nhiều người có thói quen lau mặt bàn thờ rất sạch nhưng lại bỏ quên các vị trí như mặt sau, hộc tủ, khe gỗ hoặc chân bàn. Đây lại là những nơi dễ tích bụi, giữ hơi ẩm và trở thành nguyên nhân khiến khu vực thờ cúng xuất hiện mùi khó chịu. Ngoài bụi bẩn lâu ngày, nguyên nhân cũng có thể đến từ bình hoa bị rò nước, nước cúng vô tình đổ xuống bề mặt gỗ hoặc độ ẩm trong nhà tăng cao vào mùa nồm. Ban đầu mùi thường khá nhẹ nên khó nhận biết, nhưng nếu kéo dài nhiều ngày thì đó là dấu hiệu cho thấy bàn thờ cần được kiểm tra kỹ hơn. Lúc này, thay vì chỉ lau phần mặt bàn như thường lệ, gia đình nên dọn toàn bộ đồ thờ, vệ sinh cả những vị trí khuất, đồng thời kiểm tra xem có dấu hiệu ẩm mốc, mối mọt hay gỗ bị phồng rộp hay không. Việc xử lý sớm sẽ giúp hạn chế tình trạng xuống cấp và giữ khu vực thờ cúng luôn khô ráo.

3. Đèn thờ sáng chập chờn hoặc dây điện có dấu hiệu xuống cấp

Không ít gia đình lắp đèn LED hoặc hệ thống đèn điện trên bàn thờ và gần như sử dụng liên tục trong nhiều năm mà ít khi kiểm tra. Chính vì vậy, khi bóng đèn bắt đầu nhấp nháy, ánh sáng yếu hơn bình thường, dây điện ngả màu, ổ cắm nóng lên hoặc xuất hiện mùi khét nhẹ thì nhiều người vẫn nghĩ chỉ là lỗi nhỏ. Trên thực tế, đây đều là những dấu hiệu cho thấy hệ thống điện đã cũ hoặc tiếp xúc không còn ổn định. Nếu tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, nguy cơ chập điện sẽ tăng lên, đặc biệt tại khu vực thường xuyên có hương, nến hoặc các vật liệu dễ bắt lửa. Vì vậy, bên cạnh việc lau dọn bàn thờ định kỳ, gia đình cũng nên dành thời gian kiểm tra bóng đèn, dây dẫn, phích cắm và ổ điện. Chỉ một vài thao tác đơn giản nhưng có thể giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị, đồng thời đảm bảo an toàn cho cả khu vực thờ cúng lẫn ngôi nhà.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo