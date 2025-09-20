3 đầu bếp chỉ ra “thành phần số một” để nâng tầm món trứng chiên: Kết quả là “không thể cưỡng lại”

Trứng chiên là một trong những công thức cơ bản và thiết yếu nhất, rất dễ để làm chủ. Nấu với trứng nói chung là nền tảng trong thế giới ẩm thực, và chiên trứng là một cách tuyệt vời và đơn giản để chế biến và thưởng thức chúng, đặc biệt là khi ăn kèm với vài lát bơ trên bánh mì nướng hoặc vài lát thịt xông khói giòn.

Điều đáng nói về món trứng chiên là chúng chỉ cần một chút chất béo để chiên đúng cách. Chính chất béo trong chảo giúp trứng không dính vào bề mặt khi được làm nóng. Nhưng loại chất béo bạn dùng để chiên trứng không chỉ đơn thuần là để bảo vệ bề mặt trứng khi nấu. Nó còn ảnh hưởng đến mọi thứ, từ hương vị đến vẻ ngoài của món ăn. Mặc dù mỗi người đều có cách riêng để chiên trứng, nhưng trong cuộc tranh luận lớn về trứng chiên, câu hỏi cuối cùng vẫn là: Bạn nên chiên trứng bằng bơ hay dầu?

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với báo Anh Daily Express, ba đầu bếp đã chia sẻ nguyên liệu mà họ ưa chuộng khi chiên trứng và đó là bơ.

Jessica Randhawa, chủ sở hữu kiêm bếp trưởng tại The Forked Spoon, nói: “Thành phần số một để nâng tầm món trứng chiên chính là chất béo, thứ được dùng để chiên chúng. Với tôi, đó là bơ mặn chất lượng cao, mang lại hương vị đậm đà, béo ngậy và tạo ra rìa trứng giòn, vàng óng.”

“Lượng muối nhẹ trong bơ làm tăng hương vị tự nhiên của trứng mà không lấn át chúng.”

Nhiều đầu bếp khuyên nên chiên trứng với bơ để có thành quả tốt nhất.

Đồng tình với Jessica, Joanne Gallagher từ Inspired Taste cũng khuyên dùng bơ. Cô cho biết: “Bơ là lựa chọn hàng đầu của tôi để khiến món trứng chiên trở nên đặc biệt hơn.”

“Khi bơ tan chảy và sủi bọt trong chảo, nó tạo ra những viền trứng vàng ruộm trong khi lòng đỏ vẫn béo ngậy và sánh – hoàn hảo để chấm với bánh mì nướng.”

Cô lưu ý rằng chất béo giúp trứng chín nhẹ nhàng mà vẫn giữ được lòng đỏ mềm mượt, và kết quả là một món trứng “đơn giản, đậm đà và không thể cưỡng lại.”

Chuyên gia ẩm thực Kathy Berget, người đứng sau blog Beyond the Chicken Coop, cũng chỉ ra rằng “nguyên liệu số một để nâng cấp món trứng chiên chính là bơ,” cụ thể là bơ mặn thông thường.

Cô nói: “Bạn muốn hương vị của trứng nổi bật, và bơ chính là điểm nhấn hoàn hảo cho bất kỳ món trứng chiên nào.”