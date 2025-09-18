Đầu bếp mách 1 mẹo bảo quản dưa chuột không phải ai cũng biết nhưng giúp dưa tươi lâu suốt 2 tuần

Dưa chuột là một loại rau giòn và tươi mát, thường được thêm vào bánh mì hoặc salad, nhưng chúng lại thường xuyên bị bỏ đi vì nhiều người không biết cách bảo quản phù hợp.

Mặc dù việc để salad trong tủ lạnh có vẻ hợp lý, nhưng dưa chuột lại khá nhạy cảm với nhiệt độ lạnh và sẽ nhanh chóng hỏng, theo báo Anh Daily Express. Khi dưa chuột tiếp xúc với nhiệt độ dưới 10°C, chúng sẽ bị “tổn thương” do lạnh. Lúc này, dưa chuột bắt đầu hỏng, xuất hiện vết dập, héo và thậm chí có thể trở nên nhớt.

Tuy nhiên, Marzia, một đầu bếp người Mỹ và là người sáng lập trang Little Spice Jar, đã tiết lộ một cách đơn giản để bảo quản dưa chuột: dùng thìa kim loại.

Marzia giải thích: “Cho dưa chuột vào hộp thủy tinh hoặc hộp nhựa có nắp đậy kín. Thêm một chiếc thìa kim loại vào hộp đó. Đậy nắp kín và cho hộp vào tủ lạnh trong vòng hai tuần.”

Dù nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thìa kim loại giúp duy trì nhiệt độ ổn định xung quanh dưa chuột, giúp chúng tươi lâu hơn đáng kể.

Bạn chỉ cần đặt dưa chuột vào hộp cùng với một chiếc thìa kim loại. Sau đó, đặt hộp ở kệ giữa hoặc kệ trên cùng của tủ lạnh. Đây thường là khu vực ấm nhất trong tủ lạnh và cung cấp nhiệt độ lý tưởng để ngăn dưa chuột bị hỏng.

Bạn không nên để dưa chuột ở sâu trong tủ lạnh hoặc gần lỗ thông gió, vì nhiệt độ quá lạnh có thể khiến dưa nhanh hỏng.

Ngoài ra, không nên để dưa chuột gần cà chua, vì cà chua thải ra khí ethylene, khiến dưa chuột nhanh hỏng hơn.

Khí ethylene là một loại khí không màu, không mùi, có tác dụng thúc đẩy quá trình chín và phát triển hương vị của trái cây. Tuy nhiên, khi tích tụ quá mức trong không gian kín, nó sẽ khiến các loại rau quả xung quanh nhanh bị thối rữa.

Chỉ cần mất hai phút để bảo quản dưa chuột đúng cách, bạn có thể giữ chúng tươi và giòn lâu hơn bình thường đến hai tuần.