‘Vua Bánh Mì’ cảnh báo: Đừng bao giờ để bánh mì ở chỗ này kẻo hỏng sớm!

Paul Hollywood – giám khảo kỳ cựu của chương trình truyền hình nổi tiếng về làm bánh The Great British Bake Off – vừa chia sẻ lời khuyên đáng chú ý về cách bảo quản bánh mì sao cho giữ được độ tươi ngon lâu nhất. Theo ông, có một nơi trong bếp mà bạn tuyệt đối không nên cất giữ bánh mì, vì nó sẽ khiến bánh nhanh bị khô cứng hơn.

Với biệt danh "Vua Bánh Mì", Paul Hollywood đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm bánh. Ông bắt đầu sự nghiệp từ khi còn là thiếu niên, làm việc tại tiệm bánh của cha mình, sau đó đảm nhận vị trí bếp trưởng bánh mì tại nhiều khách sạn lớn ở Anh và các quốc gia khác. Chính vì thế, lời khuyên của Paul luôn được người yêu bánh trên khắp thế giới quan tâm.

Bánh mì là món ăn quen thuộc được nhiều người yêu thích.

Trong một video gần đây đăng trên TikTok, Paul đã chia sẻ một mẹo nhỏ nhưng vô cùng quan trọng về cách bảo quản bánh mì. Theo đó, điều mà nhiều người vẫn lầm tưởng là đúng – cất bánh mì vào tủ lạnh – thực chất lại là sai lầm phổ biến.

Ông nói: "Đừng bao giờ cho bánh mì vào tủ lạnh. Làm như vậy sẽ khiến bánh nhanh bị khô và cứng vì độ ẩm bị hút ra ngoài."

Chuyên gia khuyên không nên bảo quản bánh mì trong tủ lạnh.

Thay vì bảo quản lạnh, nếu bạn không thể ăn hết bánh mì trước khi bị mốc, Paul khuyên nên cấp đông. Cách tốt nhất là cắt bánh thành từng lát, bọc từng lát bằng màng bọc thực phẩm, sau đó cho vào ngăn đá.

Ông chia sẻ thêm: "Bạn có thể cấp đông bánh mì. Cắt lát, bọc từng miếng bằng màng bọc, cho vào ngăn đá. Khi cần dùng, chỉ cần lấy ra, tháo lớp bọc và cho vào máy nướng bánh mì. Thế là xong – bánh mì hoặc bánh nướng mới, tươi ngon mỗi sáng."

Bảo quản bánh mì đúng cách

Theo báo Anh Express, đây là cách bảo quản bánh mì được nhiều chuyên gia gợi ý:

Trong ngắn hạn (1–3 ngày):

- Để ở nhiệt độ phòng, bảo quản trong hộp bánh mì, túi giấy hoặc quấn nhẹ bằng khăn bếp sạch.

- Tránh dùng túi nhựa vì dễ khiến bánh mì bị ẩm, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

- Đặt bánh ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Trong dài hạn (lên đến 3 tháng):

- Cắt bánh thành từng lát để dễ dàng lấy ra từng phần khi cần.

- Bọc kỹ từng lát bằng màng bọc hoặc giấy bạc, sau đó cho vào túi chuyên dùng cho ngăn đá.

- Khi sử dụng, rã đông ở nhiệt độ phòng hoặc cho vào máy nướng trực tiếp khi còn đông lạnh.