Cách bảo quản giúp chuối tươi lâu gấp 2 lần: Chuyên gia đứng ra đảm bảo

Chuối là một trong những loại trái cây phổ biến nhất ở Việt Nam, nhưng cũng là loại dễ hỏng nhanh nhất. Chúng thường trông hoàn toàn bình thường khi được cho vào giỏ hàng, nhưng chỉ vài ngày sau đã chuyển sang màu nâu và mềm nhũn. Tuy nhiên, một chuyên gia công nghệ thực phẩm mới đây đã tiết lộ một mẹo nhà bếp thông minh giúp chuối tươi lâu gấp hai lần.

Cách bảo quản giúp chuối tươi lâu gấp 2 lần

Phương pháp này chỉ mất vài giây, không tốn một đồng nào và có thể giúp các gia đình giảm lãng phí thực phẩm cũng như tiết kiệm tiền. Thay vì để nguyên cả nải chuối như bình thường, bí quyết nằm ở cách bạn bảo quản chúng — cụ thể là ở phần cuống. Hầu hết mọi người thường để chuối trong rổ trái cây và hy vọng chúng sẽ tươi lâu. Nhưng chính điều đó lại có thể khiến quá trình chín diễn ra nhanh hơn mà bạn không hề nhận ra.

Bảo quản đúng cách giúp chuối tươi lâu gấp 2 lần bình thường.

Chuối giải phóng khí ethylene, loại khí giúp chúng chín. Tuy nhiên, khí này tích tụ rất nhanh, đặc biệt khi các quả chuối được giữ sát nhau.

Càng nhiều khí ethylene bị giữ lại, chuối càng nhanh bị thâm và mềm — chỉ một quả chín quá mức cũng có thể ảnh hưởng đến cả nải.

Chuyên gia công nghệ thực phẩm Adam Hayle chia sẻ: “Bằng cách bọc kín phần cuống của nải chuối, bạn có thể giảm một nửa tốc độ chín của chúng. Các gia đình hoàn toàn có thể làm điều này ngay trong căn bếp của mình. Cách làm đơn giản, không tốn kém, và giúp bạn không phải vứt đi nửa rổ trái cây.”

Mẹo ở đây là quấn chặt phần cuống bằng màng bọc thực phẩm, giấy bạc hoặc vải bọc thực phẩm tái sử dụng.

Việc này giúp hạn chế khí ethylene phát tán và làm chậm quá trình chín. Nếu thực hiện đúng cách, chuối có thể giữ được độ cứng và màu vàng thêm từ 3 đến 5 ngày.

Bọc kín cuống chuối giúp giảm giải phóng khí ethylene và làm chậm quá trình chín.

Adam nói thêm: “Đây là mẹo thường thấy ở cảnh hậu trường của ngành công nghiệp thực phẩm hoặc trong các trại huấn luyện lớn nơi cần bảo quản thực phẩm lâu. Nhưng nó cũng rất hữu ích trong cuộc sống hằng ngày của các gia đình.”

Để đạt hiệu quả tốt nhất, các chuyên gia khuyến nghị nên bảo quản chuối ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp và không để trong túi nhựa.

Khi chuối đã chín, một số người cũng chọn cách chuyển chúng vào tủ lạnh — dù vỏ sẽ chuyển màu sẫm, phần ruột bên trong vẫn tươi ngon lâu hơn.

Chuối là món ăn vặt tiện lợi cho nhiều người nhờ giá rẻ, tốt cho sức khỏe và có thể chế biến linh hoạt. Chuối thường được dùng trong hộp cơm trưa, sinh tố, bữa sáng và các món nướng, vì vậy giữ chuối tươi lâu hơn có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt.

Người phát ngôn của Minotaur Fight Store, đơn vị cung cấp lời khuyên dinh dưỡng cho lối sống năng động, chia sẻ: “Dù là tiếp thêm năng lượng trước buổi tập hay là món ăn nhẹ lành mạnh cho trẻ trước giờ đến trường, chuối đều quá quý giá để bị lãng phí. Giữ chúng tươi lâu hơn đồng nghĩa với việc có thêm năng lượng, dinh dưỡng tốt hơn và ít thực phẩm bị vứt bỏ hơn.”



