Ớt chuông sẽ tươi giòn suốt nhiều tuần nếu được cất ở vị trí này trong tủ lạnh

Ớt chuông có vẻ là một loại rau củ lâu hỏng, cho đến một ngày lớp vỏ đầy màu sắc của chúng trở nên mềm nhũn và mốc meo. May mắn thay, có một cách giúp giữ cho ớt chuông giòn và tươi trong nhiều tuần mà không cần đến bất kỳ thiết bị hay dụng cụ đặc biệt nào.

Ớt chuông nổi tiếng là "khó chiều" về thời hạn sử dụng vì chúng chứa rất nhiều nước. Khi độ ẩm dư thừa tích tụ hoặc môi trường thay đổi nhiệt độ đột ngột (nóng sang lạnh), các tế bào chứa nước sẽ chuyển từ trạng thái giòn sang mềm nhũn. Tuy nhiên, nếu bảo quản đúng cách, ớt chuông có thể trở thành thực phẩm lâu hỏng trong tủ lạnh, giữ được độ giòn và màu sắc tươi sáng đến hai tuần.

Chuyên gia chỉ cách bảo quản ớt chuông trong tủ lạnh

Maddy Rotman, trưởng bộ phận phát triển bền vững của Imperfect Foods (công ty cung cấp dịch vụ giao hàng tạp hóa tại Mỹ), cho biết ớt chuông “rất thích được bảo quản trong môi trường lạnh” và nên được cất trong tủ lạnh.

Cô nói: “Ớt chuông để ở nhiệt độ phòng chỉ tươi được khoảng năm ngày, nhưng nếu để trong tủ lạnh thì có thể giữ tươi đến hai tuần.” Tuy nhiên, cô cũng lưu ý rằng ớt sẽ không tươi lâu nếu bị nhét bừa vào một kệ bất kỳ của tủ lạnh.

Chuyên gia nói ớt chuông sẽ không tươi lâu nếu bị nhét bừa vào một kệ bất kỳ của tủ lạnh.

Chuyên gia chỉ cách bảo quản ớt chuông trong tủ lạnh: Hãy bắt đầu với những quả ớt chuông còn nguyên, chưa rửa, chuyển chúng vào một túi zip sạch, ép nhẹ để đẩy bớt không khí ra ngoài, rồi đặt chúng bên trong ngăn rau củ.

Trong ngăn rau củ, hãy đặt ớt chuông ở hàng trước, nơi có luồng khí ổn định và nhiệt độ đều.

Maddy giải thích rằng “độ ẩm là yếu tố then chốt, vì quá nhiều hơi nước có thể khiến ớt chuông mất độ giòn”, do đó bạn nên cho thêm một tờ khăn giấy khô vào trong túi để hút hơi nước ngưng tụ, và thay khăn nếu thấy nó bị ẩm.

Sự kết hợp đơn giản giữa nhiệt độ lạnh, vị trí bảo quản ổn định và kiểm soát độ ẩm nhẹ nhàng sẽ giúp ớt chuông giữ được lớp vỏ bóng bẩy, vị ngọt đặc trưng và độ giòn hấp dẫn.

Chuyên gia khuyên bảo quản ớt chuông trong ngăn rau củ.

Ngoài ra, nên để ớt chuông tránh xa các loại trái cây chứa nhiều ethylene như táo, chuối và cà chua – vì những loại quả này có thể đẩy nhanh quá trình làm mềm ớt. Hãy dành riêng một khu vực cho ớt để tránh bị đè nặng bởi các loại rau quả khác.

Nếu bạn thích rửa rau củ trước khi cất vào tủ lạnh, hãy đảm bảo lau khô ớt chuông thật kỹ – bao gồm cả phần cuống và các kẽ trên quả – trước khi cho vào túi, nhằm tránh hơi ẩm thấm vào phần thịt quả.

Đối với ớt chuông đã cắt, hãy bỏ hạt, thái lát rồi cất trong hộp kín có lót giấy ăn khô. Nên thay giấy cách ngày để bề mặt luôn khô ráo, và đặt hộp gần phía trước tủ lạnh để được làm mát nhanh hơn.

Nếu xử lý đúng cách, ớt chuông đã cắt có thể giữ độ giòn từ ba đến năm ngày, trong khi ớt nguyên quả cất trong túi ở ngăn rau củ có thể giữ được đến hai tuần.

Nếu tủ lạnh của bạn không còn chỗ, vẫn có một lựa chọn dự phòng – tuy không lý tưởng nhưng có thể chấp nhận được. Maddy gợi ý cất ớt trong một ngăn tủ hoặc kệ đựng thực phẩm mát mẻ, khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp, đồng thời lưu ý: “Tuyệt đối không để ớt trên mặt bếp gần bếp nấu.”



