3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Sáu, 24/7

Theo tử vi học, ngày thứ Sáu, 24/7 sẽ mang lại may mắn về tiền bạc cho 3 con giáp sau.

Ngày thứ Sáu, 24/7/2026, tức ngày 11 tháng 6 âm lịch, còn gọi là ngày Kỷ Hợi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Bình Địa Mộc, tức là gỗ đồng bằng, đại diện cho những cành cây non mới nhú mang sức sống dẻo dai và tràn đầy hy vọng. Nguồn năng lượng của nạp âm này rất ôn hòa, nuôi dưỡng tinh thần kiên trì, khéo léo và thích hợp cho các công việc mang tính xây dựng nền móng vững chắc.

Tuy nhiên, do là cây cỏ vùng đồng bằng nên bản mệnh dễ chịu tác động từ môi trường bên ngoài, đòi hỏi con người cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nội lực vững vàng. Trong ngày này, việc hợp tác và phát huy tinh thần tập thể sẽ giúp mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho mọi kế hoạch.

Tử vi học có nói, ngày Kỷ Hợi 24/7 sẽ mang lại may mắn dồn dập cho 3 con giáp dưới đây.



1. Con giáp tuổi Mão: Tam hợp chống lưng - Tài lộc bùng nổ



Nhờ cục diện Tam Hợp Hợi - Mão - Mùi che chở, người tuổi Mão sẽ là con giáp đón nhận một ngày tài lộc bùng nổ vô cùng rực rỡ.



(Ảnh minh họa)

Công việc tiến triển thuận lợi giúp nguồn thu nhập chính lẫn phụ của bạn đều tăng trưởng vượt bậc. Đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh thực hiện các kế hoạch ký kết hợp đồng lớn hoặc mở rộng quy mô kinh doanh.

Các khoản đầu tư trước đây bắt đầu thu về quả ngọt với mức lợi nhuận vượt xa mong đợi của tuổi Mão. Ngoài ra, quý nhân xuất hiện kịp thời còn mang đến cho con giáp này những thông tin và cơ hội kiếm tiền độc quyền rất giá trị. Hãy tự tin hành động mạnh mẽ vì thần tài đang đứng về phía bạn để tối đa hóa nguồn tài sản.

2. Con giáp tuổi Mùi: Tam hợp nâng đỡ- Tài chính hanh thông



Tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp bước vào ngày Kỷ Hợi với sự nâng đỡ của cục diện Tam Hợp giúp vận trình tài chính hanh thông vạn sự.



(Ảnh minh họa)



Việc buôn bán kinh doanh diễn ra suôn sẻ, khách hàng ra vào tấp nập giúp doanh thu trong ngày tăng cao. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp con giáp này dễ dàng chinh phục được những đối tác lớn và khó tính nhất. Tiền bạc luân chuyển lưu thông tốt giúp bạn giải quyết triệt để các vướng mắc tài chính tồn đọng trước đó.

Ngoài ra, trong ngày Kỷ Hợi, tuổi Mùi cũng có cơ hội nhận được những khoản tiền bất ngờ như thưởng nóng, quà tặng hoặc trúng thưởng từ các chương trình may mắn. Con giáp này hãy trích một phần lợi nhuận thu về để tái đầu tư nhằm giúp dòng tiền sinh lời liên tục và bền vững.

3. Con giáp tuổi Dần: Lục hợp hỗ trợ - Vượng khí tăng cao



Người tuổi Dần cũng sẽ là con giáp được hưởng lợi, khi gặp ngày Hợi tạo thành mối quan hệ Lục Hợp giúp vượng khí tăng cao và tài lộc nở rộ.



(Ảnh minh họa)

Người làm công ăn lương dễ được cấp trên ghi nhận năng lực xuất sắc và mở ra cơ hội tăng lương thưởng. Đối với người làm chủ, các dự án hay đơn hàng tồn đọng đều được giải quyết nhanh gọn và đem lại nguồn lợi nhuận lớn.

Là kiểu người dám mạo hiểm, tuổi Dần luôn nhạy bén nhận ra các xu hướng mới của thị trường để đi trước một bước so với các đối thủ cạnh tranh. Sự chăm chỉ, quyết đoán và kiên trì trong ngày hôm nay chính là chìa khóa vàng giúp bạn tích lũy tài sản. Ví tiền rủng rỉnh giúp bản mệnh thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân mà không cần phải đắn đo suy nghĩ.

* Lưu ý chung:



Dù gặp nhiều may mắn về tài lộc, ba con giáp tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Dần vẫn cần giữ sự tỉnh táo để tránh tâm lý chủ quan trong ngày Kỷ Hợi. Do Mộc khí trong ngày tương đối vượng, các bạn nên chú ý kiềm chế cảm xúc, tránh những tranh cãi không đáng có làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ làm ăn.

Việc ký kết giấy tờ hay giao dịch tài chính lớn cũng cần được rà soát kỹ lưỡng để phòng ngừa các sai sót pháp lý đáng tiếc. Bên cạnh đó, hãy có kế hoạch chi tiêu hợp lý và kiên quyết nói không với các khoản đầu tư mang tính rủi ro cao hoặc mạo hiểm. Sự cẩn trọng, khiêm tốn và biết lắng nghe trong ngày hôm nay chính là chìa khóa vàng giúp các bạn bảo toàn tài sản bền vững.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

