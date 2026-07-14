3 con giáp nhận tin vui trong ngày mồng 1, thứ Ba, 14/7/2026

Hãy xem đâu sẽ là những con giáp đón nhiều may mắn trong ngày thứ Ba, 14/7, cũng là ngày 1 tháng 6 âm lịch này nhé.

Ngày thứ Ba, 14/7/2026, tức ngày ngày mùng 1 tháng 6 âm, còn gọi là ngày Kỷ Sửu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ, đất trời mở ra một chu kỳ mới đầy hỷ khí. Cụ thể, ngày Kỷ Sửu sở hữu nạp âm là Tích Lịch Hỏa, nghĩa là nguồn năng lượng mạnh mẽ và bộc phát như tia chớp hay luồng điện từ sấm sét giữa trời mưa bão.

Luồng hỏa khí thiên giới này mang sức mạnh vô cùng lớn, đại diện cho những tư duy đột phá, hành động quyết liệt và khả năng giải quyết dứt điểm các vấn đề bế tắc. Trong ngày này, những công việc đòi hỏi sự bứt phá, thay đổi chiến lược nhanh chóng hoặc các ý tưởng sáng tạo độc đáo sẽ có cơ hội gặt hái thành công vang dội. Tuy nhiên, vì bản chất của lửa sấm sét rất dữ dội và bộc phát nhanh, bạn cần chú ý kiềm chế sự nóng nảy, tránh hành sự bốc đồng để giữ trọn vẹn nguồn tài lộc hiện có.

Tử vi học có nói, dưới sự chuyển dịch cát tường của các tinh tú trong ngày đầu tháng mới, 3 con giáp dưới đây sẽ đón nhận cát khí vây quanh và có vận trình tài lộc bùng nổ mạnh mẽ nhất.

Con giáp tuổi Tỵ

Nhờ cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) nâng đỡ vững chắc, người tuổi Tỵ sẽ là con giáp đón nhận ngày mùng 1 đầu tháng với dòng tài lộc chảy về túi vô cùng hanh thông.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh được cát tinh soi chiếu giúp tư duy tài chính trở nên nhạy bén, đầu tư thông minh và kinh doanh thuận lợi ngay từ những ngày đầu năm mới của tháng mới. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng hoặc quà tặng bất ngờ từ cấp trên nhờ những đóng góp xuất sắc mang tính đột phá.

Có thể nói, mọi kế hoạch hợp tác hay ký kết hợp đồng trong ngày này đều diễn ra suôn sẻ, mang lại lợi nhuận vượt xa mức mong đợi của doanh nghiệp. Số dư tài khoản liên tục nhảy số giúp con giáp tuổi Tỵ thoải mái mua sắm, tích lũy tài sản và khởi đầu một tháng mới vô cùng viên mãn, tự tại.

Con giáp tuổi Dậu

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với địa chi ngày Sửu, người tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp bước vào ngày mới, tháng mới với tâm thế hoan hỷ vì đi đến đâu cũng sẽ gặp may mắn.

(Ảnh minh họa)

Sự nhạy bén, khôn khéo và sắc sảo trong giao tiếp giúp bản mệnh dễ dàng chinh phục được những khách hàng khó tính nhất, đem về doanh thu bùng nổ cho cửa hàng. Nguồn thu nhập phụ từ các công việc tay trái hoặc các khoản đầu tư cũ bỗng nhiên sinh lời mạnh mẽ ngoài dự tính của bạn.

Người làm chủ doanh nghiệp có duyên gặp gỡ quý nhân tầm cỡ, mở ra cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh lâu dài và bền vững. Một tài khoản rủng rỉnh tiền bạc ngay ngày đầu tháng mới chính là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp tuổi Dậu suốt thời gian qua.

Con giáp tuổi Tý

Thế cục Lục Hợp (Tý - Sửu) mang lại cho con giáp tuổi Tý một ngày đại cát đại lợi, giúp bạn quét sạch những vận xui và gom hết tài lộc của thiên hạ vào túi.

(Ảnh minh họa)

Với sự thông minh, tài trí, giỏi ứng biến của mình, tuổi Tý lại có người tương trợ, giúp biến nguy thành an một cách ngoạn mục trên thương trường nên công việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Dòng tiền đổ về túi rủng rỉnh từ cả công việc chính lẫn các dự án kinh doanh bên ngoài, giúp con giáp này giải quyết triệt để các áp lực chi tiêu.

Đây là thời điểm vàng để bản mệnh mạnh dạn thực hiện các giao dịch lớn, mua bán tài sản hoặc mở rộng mạng lưới đối tác làm ăn. Bạn hoàn toàn có thể khép lại ngày mùng 1 tháng 6 âm với tâm thế ung dung, tự tại và tràn ngập niềm vui bên gia đình.

*Lưu ý chung:

Trong ngày Kỷ Sửu với nạp âm Tích Lịch Hỏa, cả 3 con giáp tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý cần đặc biệt kiểm soát tính nóng nảy để không làm rạn nứt các mối quan hệ xã giao quý giá ngay ngày đầu tháng. Dù vận trình tài lộc trong ngày thứ Ba này đang rất thăng hoa, các bạn vẫn tuyệt đối không được chủ quan mà phải rà soát thật kỹ lưỡng mọi điều khoản giấy tờ trước khi ký kết. Việc bảo mật tuyệt đối các kế hoạch kinh doanh cốt lõi là điều bắt buộc phải làm để phòng ngừa sự dòm ngó hay chơi xấu từ những kẻ tiểu nhân ghen ghét.

Do năng lượng lửa sấm sét bộc phát rất mạnh lại gặp tháng Mùi xung kỵ, bản mệnh nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức dưới thời tiết nắng nóng để bảo vệ hệ tim mạch. Cuối cùng, hãy học cách sẻ chia bớt thành quả cát lành với người xung quanh bằng cách làm việc thiện hoặc chuẩn bị lễ cúng mùng 1 thành tâm để tích thêm phúc đức, giúp cho tài lộc cả tháng luôn được hanh thông bền vững.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.