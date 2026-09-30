3 cách đuổi chuột khỏi nhà hiệu quả, không cần dùng thuốc

Chuột xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn có thể làm hỏng thực phẩm, đồ đạc và dây điện. Các gia đình có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản sau để hạn chế chuột xâm nhập.

Bịt kín đường chuột có thể xâm nhập

Một trong những cách hiệu quả nhất để hạn chế chuột là tìm và bịt kín các lối chúng có thể sử dụng để vào nhà.

Chuột thường tìm đến những vị trí kín đáo như khe dưới cửa, lỗ quanh đường ống nước, khu vực thông gió, phía sau tủ bếp hoặc những khoảng hở trên tường. Vì vậy, gia đình nên kiểm tra kỹ các góc khuất, đặc biệt là những nơi có dấu hiệu như phân chuột, vết cắn hoặc đồ vật bị cào xước.

Các khe hở nhỏ nên được bịt bằng vật liệu chắc chắn, khó bị chuột cắn phá. Với khu vực thông gió hoặc các lỗ kỹ thuật, có thể sử dụng lưới kim loại phù hợp.

Việc này không chỉ giúp ngăn chuột mà còn hạn chế tình trạng chúng quay trở lại sau khi đã bị bắt hoặc xua đuổi.

Đuổi chuột bằng cách bịt kín đường vào nhà (ảnh minh họa)

Cắt nguồn thức ăn và nước

Chuột thường tìm đến nhà ở vì có sẵn thức ăn và nơi trú ẩn. Do đó, giữ nhà cửa sạch sẽ và quản lý thực phẩm tốt là một trong những biện pháp quan trọng để khiến môi trường sống trở nên kém hấp dẫn với chuột.

Thực phẩm như gạo, ngũ cốc, bánh kẹo, thức ăn cho vật nuôi nên được bảo quản trong hộp kín. Không nên để thức ăn thừa trên bàn hoặc trong bếp qua đêm.

Thùng rác cũng cần được đậy kín và đổ thường xuyên. Sau khi nấu ăn, nên lau sạch vụn thức ăn trên mặt bàn, sàn nhà và khu vực xung quanh bếp.

Đặc biệt, nếu gia đình nuôi chó, mèo hoặc các vật nuôi khác, thức ăn của chúng cũng không nên để ngoài quá lâu.

Khi nguồn thức ăn và nước bị hạn chế, chuột sẽ ít có lý do để tiếp tục ở lại trong nhà.

Dùng bẫy cơ học

Với những con chuột đã xuất hiện trong nhà, bẫy cơ học có thể là một lựa chọn để xử lý mà không cần sử dụng hóa chất.

Bẫy nên được đặt ở những nơi chuột thường di chuyển, chẳng hạn sát chân tường, phía sau tủ, gần khu vực bếp hoặc những vị trí phát hiện phân chuột. Chuột thường có xu hướng di chuyển dọc theo tường thay vì chạy giữa không gian trống.

Gia đình nên kiểm tra bẫy thường xuyên và đặt ở vị trí tránh xa trẻ nhỏ, vật nuôi. Sau khi xử lý chuột, cần vệ sinh khu vực xung quanh và tiếp tục tìm nguyên nhân khiến chuột có thể xâm nhập.

Đặc biệt, không nên tùy tiện sử dụng thuốc diệt chuột trong khu vực sinh hoạt. Nếu thuốc được đặt không đúng cách, trẻ nhỏ hoặc vật nuôi có thể vô tình tiếp xúc. Chuột chết ở những vị trí khuất cũng có thể gây ra vấn đề vệ sinh và mùi khó chịu.

Vì vậy, để kiểm soát chuột lâu dài, cách tiếp cận nên là ngăn chuột vào nhà, loại bỏ nguồn thức ăn và xử lý những con đã xâm nhập. Đây cũng là cách giúp gia đình hạn chế phải sử dụng hóa chất trong không gian sinh hoạt.