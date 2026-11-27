Đây là 3 cách dùng gừng giúp phát huy hiệu quả của thực phẩm này, đặc biệt khi thời tiết lạnh.

Pha trà gừng ấm

Trà gừng là một trong những cách sử dụng đơn giản và phổ biến nhất vào mùa đông. Gừng chứa các hợp chất như gingerol và shogaol, tạo nên vị cay đặc trưng và được nghiên cứu về đặc tính chống viêm, chống oxy hóa.

Một tách trà gừng ấm có thể giúp làm dịu cảm giác khó chịu ở cổ họng, tạo cảm giác ấm bụng và dễ chịu khi trời lạnh. Gừng cũng có thể hỗ trợ giảm buồn nôn ở một số người.

Để pha trà, bạn có thể dùng 3–5 lát gừng tươi, rửa sạch, thái mỏng rồi hãm với nước nóng khoảng 5–10 phút. Nếu muốn tăng hương vị, có thể thêm một ít mật ong khi nước đã nguội bớt.

Không nên pha trà quá đặc hoặc uống quá nhiều trong ngày. Gừng có vị cay, khi dùng với lượng lớn có thể gây nóng rát dạ dày, ợ nóng hoặc khó chịu ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Người bị trào ngược dạ dày thực quản nên theo dõi phản ứng của cơ thể và giảm lượng gừng nếu triệu chứng tăng lên.

Trà gừng chỉ là đồ uống hỗ trợ tạo cảm giác ấm áp, không thể thay thế việc mặc đủ ấm hay điều trị các bệnh lý khi cần thiết.

Ảnh minh họa.

Ăn gừng cùng muối

Ăn gừng tươi với một chút muối là thói quen của nhiều gia đình vào mùa đông. Gừng có thể giã nhỏ, trộn với lượng muối vừa phải để ăn cùng cơm hoặc làm gia vị cho các món ăn.

Vị cay của gừng kích thích vị giác, giúp món ăn thêm đậm đà và tạo cảm giác ấm miệng. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn gừng với muối có thể làm tăng thân nhiệt hoặc giúp cơ thể chống rét tốt hơn.

Lưu ý: Với người bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận, cần kiểm soát lượng muối trong khẩu phần ăn. Người có dạ dày nhạy cảm cũng nên hạn chế ăn gừng sống nếu xuất hiện cảm giác nóng rát, đau bụng hoặc khó tiêu.

Một cách dễ ăn hơn là dùng gừng làm gia vị trong các món ăn nóng như cháo, canh hoặc món hấp. Cách này giúp bổ sung hương vị cho bữa ăn mà không cần dùng quá nhiều gừng hay muối.

Chườm ấm vùng bụng bằng gừng

Vào những ngày lạnh, nhiều người có cảm giác lạnh bụng hoặc khó chịu nhẹ ở vùng bụng. Chườm ấm có thể giúp thư giãn cơ và tạo cảm giác dễ chịu.

Nếu muốn kết hợp với gừng, có thể cho gừng giã nhỏ vào túi vải sạch, làm ấm vừa phải rồi bọc thêm một lớp khăn trước khi chườm.

Chỉ nên chườm khoảng 15–20 phút mỗi lần, kiểm tra nhiệt độ trước khi đặt lên da để tránh bỏng. Không đắp gừng sống trực tiếp lên da vì tinh dầu và các hợp chất cay trong gừng có thể gây kích ứng, đỏ rát hoặc tổn thương da.

Người bị đau bụng dữ dội, đau kéo dài hoặc kèm sốt, nôn ói cần đi khám thay vì tự chườm tại nhà.

Để giữ ấm cơ thể trong mùa đông, bên cạnh việc sử dụng gừng hợp lý, cần chú ý mặc đủ ấm, ăn uống đầy đủ chất, vận động phù hợp và giữ ấm khi ra ngoài. Trà gừng, gừng muối hay chườm ấm chỉ là những biện pháp hỗ trợ tạo cảm giác dễ chịu, không thay thế các biện pháp chăm sóc sức khỏe và điều trị y tế cần thiết.