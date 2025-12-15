3 bước làm khoai tây chiên bằng nồi chiên không dầu “không thể sai”, ngon vượt trội

Các chuyên gia đã chia sẻ ba mẹo đơn giản để làm khoai tây chiên bằng nồi chiên không dầu. Theo họ, những mẹo này sẽ giúp khoai tây nướng đạt được độ “giòn rụm vượt trội”.

Khoai tây chiên là một món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn kiểu Âu, và có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, ai cũng yêu thích lớp vỏ ngoài giòn tan cùng phần ruột bên trong mềm xốp — điều không hề dễ đạt được, đặc biệt khi chế biến bằng nồi chiên không dầu.

Hiện nay, khi nồi chiên không dầu đã trở thành thiết bị quen thuộc trong mọi nhà, các chuyên gia Anh đã chia sẻ những bí quyết hàng đầu giúp làm khoai tây chiên giòn chỉ trong thời gian ngắn. Các chuyên gia đưa ra ba mẹo đơn giản cần làm theo, bao gồm cách sơ chế khoai tây, cách lắc khoai sau khi luộc sơ và loại chất béo nên dùng để nấu.

Sơ chế khoai tây

Các chuyên gia cho biết: “Chìa khóa để có món khoai tây chiên hoàn hảo nằm ở khâu chuẩn bị, và có một vài mẹo đơn giản bạn có thể áp dụng để đảm bảo khoai tây đạt được độ giòn lý tưởng.”

“Sau khi gọt vỏ và cắt khoai tây, hãy cho nửa thìa cà phê baking soda vào nước sôi trước khi luộc sơ khoai. Nước có tính kiềm giúp làm mềm phần bề mặt khoai tây và làm tăng lượng tinh bột trên bề mặt, tạo điều kiện cho lớp vỏ giòn hoàn hảo.”

Làm “xù” bề mặt khoai

Sau khi luộc sơ, các chuyên gia khuyên bạn nên để khoai ráo nước rồi lắc nhẹ khoai ngay trong nồi.

Cách này sẽ làm các cạnh khoai trở nên sần sùi hơn, tạo thêm diện tích bề mặt để đạt được độ “giòn không thể cưỡng lại”. Các chuyên gia bổ sung: “Để tăng thêm độ giòn, bạn có thể rắc thêm một chút bột mì để đạt được kết cấu hoàn hảo.”

Mỡ vịt

Trộn khoai tây với một lượng mỡ vịt dồi dào hoặc một loại chất béo khác tùy thích, chẳng hạn như dầu thực vật.

Rắc thêm một chút muối và tiêu. Các chuyên gia lưu ý: “Chất béo giúp tăng hương vị đậm đà và hỗ trợ khoai tây trở nên giòn đẹp khi nướng bằng nồi chiên không dầu.”

Theo các chuyên gia, nhiệt độ lý tưởng để nướng khoai tây trong nồi chiên không dầu là 180°C.

“Hãy dàn khoai tây thành một lớp duy nhất và tránh xếp quá dày để khoai chín đều. Nấu trong khoảng 30 phút và lắc hoặc đảo khoai ở giữa thời gian nấu để đảm bảo khoai tây được vàng đều ở mọi mặt.”