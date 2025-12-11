5 thứ không được đổ xuống cống dù "tiện tay" đến mấy

Hệ thống đường ống nước thải chỉ được thiết kế để chứa nước tiểu, phân và giấy vệ sinh. Tuy nhiên, những vật không được phép xả như khăn giấy, khăn ướt, khăn lau bếp và cả đồ chơi vẫn thường xuyên lọt vào hệ thống nước thải. Chúng tích tụ và gây tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ vỡ ống và tràn nước thải, theo công ty Water Corporation - nhà cung cấp chính các dịch vụ cấp nước, xử lý nước thải và thoát nước trên toàn Tây Úc.

Hãy tìm hiểu những vật nào không được phép xả xuống bồn cầu hoặc đổ xuống cống, và cách xử lý chúng an toàn.

3 thứ không được xả xuống bồn cầu

Khăn giấy, khăn lau bếp và khăn ướt

Khăn giấy, khăn lau bếp và khăn ướt không nên được xả xuống bồn cầu. Mặc dù một số loại khăn ướt có nhãn “có thể xả”, nhưng chúng không phân hủy dễ dàng như giấy toilet trong hệ thống nước thải, dẫn tới tắc nghẽn. Hãy cho chúng vào thùng rác.

Băng vệ sinh, tampon, tã và bao cao su

Các sản phẩm vệ sinh như tampon, băng vệ sinh, tã và bao cao su không nên được xả xuống bồn cầu. Chúng thường chứa nhựa và các vật liệu khác không phân hủy tự nhiên.

Hãy “giải cứu” người thợ sửa ống nước khỏi việc phải lôi những thứ khó chịu này ra khỏi đường ống của bạn bằng cách bỏ chúng vào thùng rác.

Tăm bông, băng cá nhân và chỉ nha khoa

Bồn cầu không phải là thùng rác cho những thứ như tăm bông, bông tẩy trang, băng cá nhân hay chỉ nha khoa. Những vật này không phân hủy trong nước và không nên xả xuống bồn cầu. Hãy bỏ chúng đúng cách vào thùng rác.

5 thứ không được đổ xuống cống

Dầu ăn và mỡ

Chất béo, dầu và mỡ đông lại trong đường ống gây ra 30% các vụ tắc nghẽn nước thải tại Úc. Để ngăn “núi mỡ” (fatberg) hình thành trong đường ống, hãy đổ dầu thừa sau khi nấu ăn vào một hộp hoặc chai rồi bỏ vào thùng rác.

Trước khi rửa chén, nồi hoặc chảo dính dầu, hãy dùng khăn giấy lau sạch dầu thừa và vụn thức ăn.

Vụn thức ăn

Không nên xả vụn thức ăn, bao gồm bã cà phê, lá trà và sữa (có chứa chất béo có thể tích tụ trong đường ống) xuống toilet hoặc cống.

Khi rửa chén, luôn đặt lưới lọc ở bồn rửa để ngăn vụn thức ăn trôi xuống cống.

Hóa chất

Hóa chất như sơn, chất tẩy rửa, phân bón và thuốc trừ sâu không được đổ xuống bồn rửa hoặc cống. Thay vào đó, hãy giao chúng cho đơn vị xử lý rác thải.

Sơn không dùng nữa có thể đem đến các điểm thu nhận (nếu có).

Thuốc

Thuốc hết hạn hoặc không còn sử dụng không được đổ xuống cống hay xả bồn cầu.

Hãy mang chúng đến nhà thuốc để được xử lý an toàn. Điều này bao gồm thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn và cả thực phẩm chức năng, thảo dược.

Dầu động cơ

Dầu động cơ và các chất lỏng khác từ xe của bạn không được đổ xuống cống hoặc xả bồn cầu. Nhiều cửa hàng phụ tùng ô tô và gara tiếp nhận dầu đã qua sử dụng trong các thùng chuyên dụng có nắp kín.

Điều gì xảy ra nếu tôi xả rác không phù hợp xuống bồn cầu và cống?

Bạn có bao giờ nghĩ đến việc chất thải đi đâu sau khi biến mất trong bồn cầu và đường cống của chúng ta?

Tất cả những vật không được phép xả, chất béo và dầu không phân hủy trong nước sẽ kết lại với nhau tạo thành thứ gọi là “núi mỡ”. Chúng gây tắc nghẽn nghiêm trọng, có thể đẩy chất thải ngược lên đường ống và tràn vào nhà hay vườn. Ngay cả một số sản phẩm được dán nhãn “có thể xả” cũng góp phần tạo ra những “quái vật ống cống”!

Tệ hơn cả, những vật có thể này trôi ra biển. Động vật hoang dã có thể ăn nhầm tăm bông và các rác thải liên quan đến nước thải. Vì vậy, việc chúng ta dừng lại và suy nghĩ để giữ nguồn nước sạch là vô cùng quan trọng.