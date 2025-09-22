28 tuổi suýt mất mạng trên cao tốc vì “kẻ giết người thầm lặng” trong giấc ngủ

Đây không phải lần đầu anh rơi vào tình trạng kiệt sức giữa ban ngày, nhưng lần này suýt chút nữa đã thành thảm kịch.

Anh Trương vốn có thể trạng nặng nề, cao 1m71 nhưng nặng gần 90kg, kèm theo đường huyết và huyết áp bất thường. Cách đây ít lâu, vì hay tim đập nhanh, anh đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị rung nhĩ. Tưởng chỉ do làm việc quá sức, anh không ngờ mình đang đối diện với một “sát thủ vô hình” trong giấc ngủ.

Ảnh minh họa

Khi đến khám tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng nghi ngờ anh mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn (OSA) . Sau một đêm làm xét nghiệm theo dõi giấc ngủ, kết quả xác nhận anh mắc thể nặng của căn bệnh này.

“Cảm giác như mỗi đêm có người bóp cổ mình hàng trăm lần, thiếu oxy đến nghẹt thở, rồi giật mình dậy để thở tiếp. Sáng hôm sau thì chỉ thấy mệt mỏi rã rời”, bác sĩ mô tả về hội chứng nguy hiểm này. Đáng sợ hơn, người bệnh thường không hề hay biết , chỉ nghĩ rằng mình ngủ không sâu hoặc hay ngáy to.

Sau khi được chỉ định dùng máy thở hỗ trợ, ngay buổi sáng hôm sau, anh Trương phấn khởi chia sẻ: “Lần đầu tiên trong đời tôi mới được ngủ một giấc sâu đến vậy, đầu óc như được nạp đầy năng lượng” .

Các chuyên gia cảnh báo, ngưng thở khi ngủ không phải “ngáy to bình thường”. Những dấu hiệu đáng lo gồm: ngáy như sấm, giữa chừng có lúc ngưng rồi bật dậy thở hổn hển; ngủ nhiều nhưng ban ngày vẫn mệt mỏi, buồn ngủ liên tục; tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn nhịp tim khó kiểm soát; đặc biệt phổ biến ở nam giới béo phì, cổ to.

Để phát hiện chính xác, phương pháp hiệu quả nhất là đa ký giấc ngủ (PSG) , chỉ cần ngủ một đêm trong bệnh viện, thiết bị sẽ ghi lại nhịp thở, tim, não và nồng độ oxy, từ đó xác định mức độ bệnh.

Bác sĩ nhấn mạnh đ ừng coi mệt mỏi là chuyện thường. Đừng coi tiếng ngáy là chuyện nhỏ. Đó có thể là lời cầu cứu thầm lặng của cơ thể vào ban đêm.

Nguồn và ảnh: QQ