2 việc nam giới cần tránh làm trước khi ân ái kẻo "cậu nhỏ" khó cương cứng

Ảnh minh họa.

Bác sĩ Hoàng Vỹ Luân, làm việc tại Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Nghĩa Đại, Đài Loan, Trung Quốc cho biết có một số yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới hiệu suất của “chuyện ấy”. Theo đó, có 2 việc nam giới cần tránh làm trước khi quan hệ tình dục vì có thể khiến “cậu nhỏ” khó cương cứng.

1. Ăn quá no trước khi ân ái

Chuyên gia Hoàng Vỹ Luân cho biết, việc đầu tiên nam giới cần tránh làm là ăn quá no. Khi dương vật tiếp nhận kích thích qua thị giác, qua tiếp xúc cơ thể, các thông tin này sẽ được dẫn truyền về não bộ. Não bộ tiếp nhận, xử lý thông tin và gửi tín hiệu đến trung tâm gây cương ở tủy sống, kích thích cơ thể giải phóng oxit nitric làm giãn mạch máu. Quá trình này làm tăng lưu lượng máu đến dương vật và giúp cương dương.

Tuy nhiên, khi ăn quá no, lưu lượng máu sẽ đổ về dạ dày, cơ thể cũng tập trung năng lượng để hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn. Bác sĩ Hoàng Vỹ Luân cho biết điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến lượng máu đổ về dương vật, khiến dương vật khó cương cứng mà còn làm giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể.

Ngoài ra, sau khi mọi người ăn no, cơ thể sẽ cảm thấy buồn ngủ. Điều này có thể gây ảnh hưởng tới ham muốn “chuyện ấy” ở nam giới. Nguyên nhân của tình trạng buồn ngủ sau ăn no là do tryptophan trong một số loại thực phẩm được phân giải, kích thích cơ thể sản sinh hormone serotonin giúp điều trị tâm trạng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ăn quá no trước khi ân ái có thể gây ảnh hưởng đến lượng máu đổ về dương vật, khiến dương vật khó cương cứng. (Ảnh minh họa)

2. Uống quá nhiều rượu trước khi ân ái

Nhiều người cho rằng uống rượu trước khi quan hệ tình dục có thể giúp tăng ham muốn, cải thiện phong độ và chất lượng “cuộc yêu”. Tuy nhiên, bác sĩ Hoàng Vỹ Luân tiết lộ uống quá nhiều rượu có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng đời sống tình dục giữa các cặp đôi.

Theo chuyên gia, sau khi uống quá nhiều rượu bia, nồng độ cồn trong máu tăng cao tác động đến hệ thần kinh, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa. Lúc này, cơ thể sẽ ưu tiên nghỉ ngơi để các cơ quan tăng cường hoạt động chuyển hóa, đào thải cồn ra khỏi cơ thể thay vì các hoạt động khác như quan hệ tình dục.

Rượu cũng có thể tác động tiêu cực lên hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh, từ đó làm giảm độ nhạy cảm của “cậu nhỏ” trong quá trình quan hệ tình dục, khiến dương vật trở nên ít cương cứng hơn.

Về lâu dài, việc lạm dụng rượu bia có thể làm suy giảm nồng độ hormone testosterone, tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ mắc các vấn đề như rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn tình dục.

Rượu có thể tác động tiêu cực lên hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh, từ đó làm giảm độ nhạy cảm của “cậu nhỏ” trong quá trình quan hệ tình dục. (Ảnh minh họa)

Để duy trì đời sống tình dục lành mạnh, bác sĩ Hoàng Vỹ Luân khuyên nam giới nên tránh làm 2 việc kể trên trước khi quan hệ tình dục. Ngoài ra, chuyên gia cho biết nam giới nên tập luyện thể thao điều độ, ăn uống đủ chất dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe nói chung và khả năng sinh lý nói riêng.