2 trong 3 người một nhà bị đột quỵ, bé 10 tuổi cũng cao huyết áp, nguyên nhân do ăn thịt lợn theo cách này

Đây là trường hợp được Tan Dunci, y tá chuyên khoa độc chất ở Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ trên chương trình "The Doctor Is So Spicy". Có một người bán thịt lợn ăn thịt lợn ba lần một ngày, thậm chí nấu ăn cũng phải dùng đến mỡ lợn để nấu. Kết quả, cả nhà 3 người của người này đều bị cao huyết áp, trong đó có 1 bé mới chỉ 10 tuổi. 2 vợ chồng người bán thịt cũng đã lần lượt bị đột quỵ.

Tan Dunci giải thích rằng hàm lượng axit béo bão hòa trong mỡ lợn khá cao, nếu sử dụng quá nhiều sẽ làm tăng hàm lượng lipid và cholesterol trong máu, từ đó tăng khả năng mắc các bệnh về tim mạch, béo phì, rối loạn chuyển hóa và các bệnh mãn tính nguy hiểm khác.

Tan Dunci, y tá chuyên khoa độc chất ở Đài Loan (Trung Quốc) (trái)

Cho nên, ảnh hưởng của mỡ lợn tới sức khỏe con người là tốt hay xấu chủ yếu tùy thuộc lượng ăn. Cô khuyến cáo mỗi người không nên sử dụng quá 25-30 gram mỡ lợn mỗi ngày.

Với những người trên 50 tuổi, người mắc các bệnh cao huyết áp, tiểu đường, xơ vữa động mạch, mỡ trong máu cao... cần hạn chế ăn mỡ lợn để tránh làm tăng cholesterol trong máu.

Cô nói thêm, thi thoảng ăn mỡ lợn sẽ rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên đừng đưa nó vào mọi bữa ăn của gia đình bạn. Chúng ta không nên chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào mỡ lợn mà cũng cần cân nhắc dùng đa dạng các loại dầu ăn từ dầu gạo, dầu ô liu, dầu hướng dương, dầu đậu nành...

Đồng thời, thực đơn trong mỗi bữa ăn cần đa dạng và đầy đủ các nhóm dinh dưỡng chính.

Nên sử dụng kết hợp mỡ lợn trong các món có nhiều rau củ, những loại thịt ít mỡ để phong phú về hương vị và thành phần dinh dưỡng. Tránh dùng thêm mỡ lợn trong những món vốn đã có nhiều dầu mỡ.

Theo Trường Cao đẳng Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo sử dụng ba loại dầu là "dầu trà", "dầu ô liu" và "dầu hạt cải". Chúng đều là những loại dầu có hàm lượng axit béo không bão hòa đơn cao, có thể tốt cho sức khỏe con người, không làm tăng cholesterol trong cơ thể.

Nguồn và ảnh: HK01