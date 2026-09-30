2 thói quen ăn thịt, lòng lợn cần bỏ ngay

Việc ăn thịt lợn, lòng lợn không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn.

Mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân N.V.M. (61 tuổi, Lạng Sơn), có tiền sử uống rượu nhiều năm, xuất hiện sốt cao 39–40 độ C kèm gai rét và mệt mỏi. Đến tối cùng ngày, ông xuất hiện các ban xuất huyết, hoại tử vùng mặt và hai cẳng chân, đồng thời khó thở, suy hô hấp cấp.

Bệnh nhân được chuyển lên tuyến tỉnh với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, viêm tụy cấp và rối loạn đông máu. Tuy nhiên, bệnh tiếp tục diễn biến nặng và người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, khi nhập viện, người bệnh suy hô hấp, phải thở oxy qua mask lưu lượng 10 lít/phút. Phổi giảm thông khí, có ran ẩm hai bên. Đáng chú ý, người bệnh xuất hiện các ban xuất huyết dưới da kèm những vùng hoại tử đen lan rộng ở mặt, tay, chân và hai bên mông.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu và suy đa phủ tạng. Người bệnh được hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, truyền các chế phẩm máu, lọc máu liên tục và điều trị chuyên sâu.

Khai thác tiền sử cho thấy những ngày trước khi mắc bệnh, ông M. thường xuyên uống rượu tại các quán gần nhà.

Bệnh nhân được xác nhận sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng và viêm phổi, tiên lượng rất nặng.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc, liên cầu lợn là vi khuẩn thường tồn tại ở lợn và có thể truyền sang người. Một trong những đường lây nhiễm là ăn các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín, trong đó có nội tạng, tiết canh và thịt tái. Vi khuẩn cũng có thể xâm nhập qua các vết thương, xây xước trên da khi tiếp xúc, giết mổ hoặc chế biến thịt lợn nhiễm khuẩn.

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2 thói quen cần phải bỏ

Dưới đây là những thói quen ăn thịt, lòng lợn được chuyên gia khuyến cáo cần bỏ ngay:

1. Ăn thịt lợn chưa chín kỹ

Việc ăn thịt lợn còn tái, chưa chín hoàn toàn làm tăng nguy cơ tiếp xúc với các vi khuẩn gây bệnh, trong đó có liên cầu lợn. Vì vậy, không nên ăn thịt còn đỏ, tái hoặc các món chế biến từ thịt sống.

2. Ăn lòng chưa chín kèm tiết canh, thịt tái

Một thói quen khác cần loại bỏ là ăn nội tạng cùng tiết canh hoặc các món thịt lợn sống, tái.

Liên cầu lợn có thể gây bệnh cảnh rất nặng. Người nhiễm có thể khởi phát bằng sốt cao, rét run, đau đầu, buồn nôn, sau đó tiến triển thành nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu, suy đa tạng và xuất hiện các tổn thương da hoại tử.

Do đó, tiết canh, thịt lợn tái và nội tạng chưa chín kỹ không phải là những món ăn an toàn, kể cả khi nguyên liệu được cho là tươi.

Phòng ngừa liên cầu lợn

Bác sĩ Phúc khuyến cáo người dân không ăn tiết canh, không sử dụng thịt lợn và nội tạng lợn chưa được nấu chín kỹ.

Người chăn nuôi, giết mổ hoặc chế biến thịt lợn cần sử dụng găng tay, trang phục bảo hộ phù hợp và tránh để vùng da trầy xước tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết hoặc thịt lợn sống. Nếu có vết thương trên da, cần che kín trước khi tiếp xúc.

Nếu không may bị thương trong quá trình chăn nuôi, giết mổ hoặc chế biến thịt lợn, cần rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước sạch, sát khuẩn và theo dõi sức khỏe.

Đặc biệt, khi xuất hiện sốt cao đột ngột, rét run, đau đầu, buồn nôn, nôn, mệt lả, khó thở hoặc các mảng xuất huyết, bất thường trên da, nhất là sau khi ăn thực phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín hoặc tiếp xúc với lợn, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Người bệnh cũng cần chủ động thông báo cho bác sĩ về việc ăn tiết canh, thịt lợn chưa chín hoặc ăn nội tạng, cũng như tiền sử tiếp xúc, giết mổ, chế biến thịt lợn. Đây là những thông tin quan trọng giúp bác sĩ định hướng chẩn đoán và điều trị sớm.

Phòng bệnh liên cầu lợn chủ yếu bắt đầu từ những thói quen rất đơn giản: ăn chín, không ăn tiết canh, không ăn thịt và nội tạng lợn chưa chín kỹ, đồng thời bảo hộ đúng cách khi tiếp xúc với lợn hoặc thịt sống.