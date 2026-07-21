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2 tàu chở dầu phát nổ do cố vượt qua eo biển Hormuz bằng tuyến đường bị đóng

Hoàng Vân
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Do cố vượt qua eo biển Hormuz bằng tuyến đường bị đóng, 2 tàu chở dầu đã phát nổ, gây ra hỏa hoạn lớn.

2 tàu chở dầu phát nổ do cố vượt qua eo biển Hormuz bằng tuyến đường bị đóng - Ảnh 1.

2 tàu chở dầu phát nổ ở eo biển Hormuz, ngày 20/7/2026.

Theo dữ liệu sơ bộ từ các tổ chức giám sát quốc tế, một trong những tàu liên quan là tàu thương mại Kaifan của Kuwait, đang chở dầu và hóa chất đến Mỹ.

Thủy thủ đoàn của tàu này đã phát hiện một vật thể lạ va chạm gần khu vực đuôi tàu, dẫn đến hỏa hoạn dữ dội trong phòng máy và các bể chứa nhiên liệu.

Không thể dập tắt đám cháy, thủy thủ đoàn đã bắt đầu sơ tán.

Một thông báo chính thức về vụ việc đã được các đại diện của Lực lượng Vũ trang Iran đưa ra.

Bình luận về tình hình tại vùng biển cấm, các đại diện của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết: "2 tàu chở dầu vi phạm quy định đã bốc cháy dữ dội sau các vụ nổ và bị chặn lại ở eo biển Hormuz".

Bộ Quốc phòng Cộng hòa Hồi giáo Iran nhấn mạnh, các tàu này đã cố gắng vượt qua "tuyến đường an toàn đã được thiết lập" theo yêu cầu của quân đội Mỹ.

Tuy nhiên, theo lập trường của Iran, trừ khi Mỹ chấm dứt các hành động gây hấn và các chiến dịch quân sự ở Trung Đông, eo biển Hormuz sẽ không phải là khu vực an toàn cho việc vận chuyển hydrocarbon và các sản phẩm hóa chất.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ các tuyên bố của Iran về hoàn cảnh của vụ việc.

Theo Avia-pro
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Tags

Mỹ

Iran

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