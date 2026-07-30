2 căn nhà ở quê của Hoa hậu Phạm Hương

Phạm Hương có cơ ngơi bề thế tại quê nhà trước khi sang Mỹ định cư.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương nhanh chóng trở thành một trong những người đẹp nhận được sự quan tâm lớn nhất Vbiz. Thời điểm đó, có nhiều thông tin về gia thế khủng của Phạm Hương. Khi đó, Phạm Hương và gia đình sống trong căn nhà được cho là sang trọng, hiện đại nhất xóm.

Qua những gì Phạm Hương và người thân hé lộ trong những năm qua, có thể thấy tại Hải Phòng, gia đình không chỉ có 1 mà tận 2 căn nhà bề thế, hoành tráng. Hai cơ ngơi của gia đình Phạm Hương đều từng nhiều lần xuất hiện trên truyền thông. Dù khác biệt về quy mô và phong cách thiết kế, cả hai đều mang đến cảm giác ấm cúng, là nơi gắn liền với tuổi thơ và gia đình của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Hoa hậu Phạm Hương cùng chồng và con sống trong căn biệt thự lớn, sân vườn rộng tại Mỹ

Phạm Hương thường xuyên tổ chức những bữa tiệc linh đình bên trong nhà

Căn nhà bề thế nhất vùng của Phạm Hương

Những hình ảnh đầu tiên về nhà riêng của gia đình Phạm Hương được chia sẻ sau thời điểm cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ngôi nhà được xây theo phong cách hiện đại với tông trắng làm chủ đạo. Không gian phòng khách và khu bếp được thiết kế liên thông, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Nội thất chủ yếu sử dụng gam màu sáng, từ bộ sofa màu kem, bàn trà mặt kính cho đến hệ tủ bếp và bàn ăn sáu ghế đều đồng bộ theo phong cách tối giản.

Bên trong nhà còn được trang trí bằng nhiều chậu cây xanh, hoa lan và hoa tươi, mang lại cảm giác gần gũi, ấm cúng. Tổng thể không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên sự gọn gàng, tinh tế. Vào năm 2022, khi Phạm Hương đưa 2 con về Việt Nam, gia đình cô cũng sống trong căn nhà này.

Thời điểm mới đăng quang, Phạm Hương khoe tổ ấm là căn nhà 2 tầng tại Hải Phòng

Nhà Phạm Hương khid dó được đánh giá là mới mẻ, to nhất xóm

Căn nhà có diện tích rộng, xây dựng theo phong cách hiện đại

Không gian bên trong nhà rất ấm cúng, từng món nội thất đều đặt ở vị trí phù hợp nên tổng thể gọn gàng

Phạm Hương từng rất thường xuyên khoe ngôi nhà này

Phạm Hương từng đưa con trai về ngôi nhà tại Hải Phòng này vào năm 2022

Mẹ Phạm Hương từng khoe căn nhà 3 tầng, vị trí đắc địa

Vài năm sau khi Phạm Hương đăng quang, công chúng tiếp tục chú ý khi những hình ảnh về cơ ngơi mới của gia đình Phạm Hương tại Hải Phòng được mẹ cô chia sẻ. So với căn nhà trước, ngôi nhà này có quy mô lớn hơn đáng kể. Mặt tiền nổi bật với phong cách tân cổ điển, sử dụng tông trắng kem kết hợp hệ cột lớn và các ban công nhiều tầng. Khi lên đèn vào buổi tối, toàn bộ căn nhà càng trở nên nổi bật nhờ hệ thống chiếu sáng hiện đại.

Nếu căn nhà đầu tiên mang hơi hướng hiện đại thì không gian bên trong của căn nhà mới lại thiên về vẻ sang trọng, truyền thống. Phòng khách sử dụng gần như hoàn toàn nội thất gỗ tự nhiên màu nâu trầm với bộ sofa chạm khắc cầu kỳ, bàn trà gỗ và trần nhà ốp gỗ đồng bộ. Một trong những khu vực gây ấn tượng nhất là phòng thờ rộng lớn. Không gian được thiết kế trang nghiêm với bàn thờ bằng gỗ, hoành phi, câu đối và nhiều vật phẩm thờ cúng, cho thấy gia đình rất coi trọng việc gìn giữ nét truyền thống.

Khi khoe căn nhà này, mẹ Phạm Hương chia sẻ: "Cuối cùng cũng hoàng thành tâm nguyện, cuộc đời luôn thử thách, kiên trì luôn thành công. Một mình cố gắng cho ngôi nhà bao tâm huyết".

Mẹ Phạm Hương từng hé lộ gia đình có thêm cơ ngơi 3 tầng lớn, vị trí đắc địa

Bên trong ngôi nhà này có nhiều nội thất bằng gỗ

Phòng ngủ cũng rất rộng lớn

Ảnh: Tổng hợp, FBNV