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2 anh em ngã từ tầng 12, mẹ các nạn nhân chạy đến hiện trường ngã quỵ rồi bị bắt ngay trưa cùng ngày

Gia Linh
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Vụ việc xảy ra tại Malaysia khiến cho dư luận nước này, đặc biệt là các bậc phụ huynh không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Mới đây, vụ việc 2 đứa trẻ 8 và 10 tuổi ngã từ tầng cao của một khu chung cư ở Malaysia khiến một em tử vong, một em bị thương nặng đã khiến dư luận nước này bàng hoàng.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết vụ việc mới xảy ra vào ngày Chủ nhật 7/6 vừa qua tại bang Johor của Malaysia. Theo đó, hai đứa trẻ, được cho là anh em ruột, đã ngã từ tầng 12 xuống tầng 7. Hậu quả là cô bé 8 tuổi đã tử vong trên đường đến bệnh viện do vết thương quá nặng, theo báo The New Straits Times. Còn anh trai cô bé, 10 tuổi, bị thương nặng và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

Hai anh em ngã từ tầng 12, em gái tử vong, người mẹ bị bắt giữ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc thương tâm tại Malaysia.

Cảnh sát trưởng địa phương đã xác nhận vụ việc và cho biết tòa nhà nơi xảy ra vụ việc cao 24 tầng. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, hai đứa trẻ đã ngã từ tầng 12 xuống tầng 7, rơi xuống gần khu vực bể bơi, và một người dân có mặt tại đó vào thời điểm đó đã nghe thấy một tiếng va chạm lớn. Ngay sau khi bé gái được tìm thấy nằm bất động, một tiếng động lớn khác được cho là đã vang lên, và bé trai được tìm thấy bị thương tại hiện trường.

Cảnh tượng đó đã khiến những người xung quanh la hét và gọi dịch vụ cấp cứu, người dân cho biết. Tờ Sinchew dẫn lời một nhân chứng khác trên mạng xã hội cho biết đã nhìn thấy mẹ của các em nhỏ đến hiện trường với mái tóc ướt, có vẻ như vừa mới tắm xong.

Trong một tuyên bố với báo chí, trưởng cảnh sát Johor, Ab Rahaman, cho biết cảnh sát đã bắt giữ người mẹ vào trưa cùng ngày. Người phụ nữ 37 tuổi và không phải là người Malaysia.

Theo The Star, nghi phạm không có tiền án tiền sự và kết quả xét nghiệm ma túy âm tính. Cảnh sát đã nhận được lệnh tạm giam bốn ngày, đến ngày 11 tháng 6, để điều tra theo Đạo luật Trẻ em của Malaysia năm 2001 về tội lạm dụng, bỏ bê, bỏ rơi hoặc để trẻ em tiếp xúc với nguy hiểm. Ông Rahaman cho biết một số nhân chứng cũng đã được triệu tập để ghi lời khai. "Nguyên nhân và động cơ thực sự của vụ việc vẫn đang được điều tra," ông Rahaman tuyên bố và yêu cầu công chúng không đưa ra bất kỳ suy đoán nào có thể làm ảnh hưởng đến cuộc điều tra.

Gia Linh (Theo Mothership)

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tử vong

chung cư

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