Khi mua vật tư xây dựng, người tiêu dùng thường vấp phải rào cản về đo lường, trong đó một trong những câu hỏi thường gặp là 1kg dây thép gai bằng bao nhiêu mét.

Trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và thiết lập an ninh hàng rào, dây thép gai là một trong những loại vật tư được sử dụng phổ biến nhất nhờ chi phí hợp lý và hiệu quả bảo vệ cao.

1kg dây thép gai bằng bao nhiêu mét?

Khi đi mua sắm vật tư, người tiêu dùng thường vấp phải một rào cản về mặt đo lường. Các nhà máy và đại lý phân phối luôn báo giá và bán dây thép gai theo khối lượng (kilogram), trong khi người thi công lại cần tính toán theo chiều dài thực tế (mét) để bao tiêu diện tích khu đất.

Sự lệch pha giữa đơn vị mua bán và đơn vị thi công khiến câu hỏi “1kg dây thép gai bằng bao nhiêu mét?” trở thành thắc mắc thường thấy. Việc quy đổi này hoàn toàn có thể tính toán được dựa trên tiết diện (diện tích mặt cắt) của sợi thép và thiết kế đặc thù của từng loại gai.

Dây thép gai xoắn truyền thống. (Ảnh: IG)

Kẽm và thép có khối lượng riêng cố định. Do đó, nếu cùng trọng lượng là 1kg, sợi được kéo với tiết diện càng nhỏ thì chiều dài sẽ càng lớn. Ngược lại, sợi có đường kính càng to, lõi càng đặc thì chiều dài sẽ càng ngắn lại.

Bên cạnh đó, mật độ phân bổ các nút gai hay khoảng cách giữa các chùm gai cũng ảnh hưởng đến trọng lượng tổng thể. Khoảng cách gai càng dày, số mét trên mỗi kg sẽ càng bị rút ngắn đi một chút. Hiện nay, thị trường Việt Nam phân chia dây thép gai thành hai dòng sản phẩm chủ lực là dây thép gai xoắn truyền thống và dây thép gai hình dao. Mỗi loại sẽ có tỷ lệ quy đổi hoàn toàn khác biệt.

Dây thép gai xoắn truyền thống

Đây là loại dây thép gai phổ biến nhất, được tạo thành từ 2 sợi thép mạ kẽm xoắn vặn vào nhau để tăng lực kéo đứt, cứ cách khoảng 10 - 15 cm lại có một chùm gai gồm 3-4 mũi nhọn chĩa ra các hướng. Dựa trên số đo vi kế tiêu chuẩn của các nhà máy luyện kim, tỷ lệ quy đổi 1kg dây thép gai xoắn ra số mét chiều dài được hệ thống hóa như sau:

- Dây thép gai ly 2.2 (đường kính sợi 2.2mm): 1kg tương đương 10 - 11 mét chiều dài. Đây là loại dây mảnh nhất, cho số mét nhiều nhất nên rất tiết kiệm chi phí, phù hợp để rào vườn tược, chuồng trại gia cầm cơ bản.

- Dây thép gai ly 2.5 (đường kính sợi 2.5mm): 1kg tương đương 7 - 8 mét chiều dài. Loại dây này cân bằng khá tốt giữa độ bền và số mét.

- Dây thép gai ly 2.7 (đường kính sợi 2.7mm): 1kg tương đương 5 - 5,5 mét chiều dài. Đứng ở góc độ kỹ thuật, đây là “tỷ lệ vàng” được các nhà thầu khuyên dùng nhiều nhất. Độ dày 2.7mm đảm bảo lực căng đứt rất cao, không bị chùng xệ theo thời gian, mũi gai sắc nhọn và khó bị kìm thủy lực cắt đứt nhanh chóng.

- Dây thép gai ly 3.0 (đường kính sợi 3.0mm): 1kg tương đương 4 - 4,5 mét chiều dài. Đây là loại dây hạng nặng, tuy 1kg được ít mét nhưng độ cứng cáp là tuyệt đối, thường dùng cho các công trình an ninh cao, khu công nghiệp hoặc trang trại quy mô lớn.

Lưu ý: Các con số trên có biên độ dung sai khoảng ±5% tùy thuộc vào lực siết và khoảng cách gai của từng nhà máy sản xuất.

Dây thép gai hình dao

Khác với dây xoắn truyền thống, dây thép gai hình dao là một dải ruy băng thép mạ kẽm hoặc bằng inox được dập vát thành những lưỡi dao sắc lẹm, bọc quanh một lõi thép lò xo cường độ cao. Cấu trúc này khiến trọng lượng của nó nặng hơn rất nhiều.

Dây thép gai hình dao thường không bán lẻ từng kg mà được đóng thành từng cuộn (trọng lượng phổ biến là 10kg/cuộn). Về chiều dài, loại dây này phụ thuộc vào độ kéo giãn khi thi công:

- Nếu kéo giãn ở mức độ tối ưu, đảm bảo vòng xoắn sát nhau để người không thể chui lọt: Cuộn 10kg sẽ kéo dài được khoảng 8 đến 10 mét.

- Từ đó suy ra, đối với dây thép gai hình dao: 1kg chỉ tương đương khoảng 0,8 đến 1 mét chiều dài.

Dây thép gai hình dao. (Ảnh: SH)

Hướng dẫn lập dự toán vật tư chính xác

Khi đã nắm vững bảng quy đổi trên, bạn có thể dễ dàng thiết lập bảng dự toán ngân sách cho công trình của mình thông qua một công thức toán học vô cùng đơn giản.

Công thức: Tổng số kg cần mua = (chu vi khu đất x số đường dây giăng) / số mét của 1kg

Bài toán ví dụ: Bạn có một mảnh đất cần rào với tổng chu vi là 100 mét. Bạn quyết định giăng 4 đường dây thép gai song song nhau và chọn mua loại dây ly 2.7 để đảm bảo độ bền)

- Tổng chiều dài dây cần thiết là: 100m x 4 đường = 400 mét.

- Theo quy chuẩn, dây ly 2.7 có chiều dài khoảng 5 mét/1kg.

- Số lượng vật tư cần mua: 400 / 5 = 80kg.

Từ con số 80kg này, bạn chỉ cần nhân với đơn giá thị trường (hiện nay dao động từ 15.000 - 20.000 VNĐ/kg tùy chất lượng mạ kẽm) là sẽ ra chính xác số tiền cần chuẩn bị, tránh tình trạng mua thừa gây lãng phí hoặc mua thiếu làm gián đoạn tiến độ thi công.

Cuối cùng, bên cạnh việc quan tâm đến chiều dài, các kỹ sư vật liệu xây dựng khuyến cáo người tiêu dùng cần đặc biệt lưu ý đến công nghệ mạ bảo vệ bề mặt của dây thép.

Trên thị trường hiện có hai dòng là mạ kẽm điện phân và mạ kẽm nhúng nóng. Bạn nên ưu tiên đầu tư mua loại dây thép gai mạ kẽm nhúng nóng. Mặc dù giá thành trên mỗi kg cao hơn một chút nhưng lớp kẽm nhúng nóng bám rất dày, bao phủ kín cả những kẽ hở của nút xoắn gai. Nhờ đó, loại dây này có khả năng chống oxy hóa, chống rỉ sét ngoài trời từ 5 đến 10 năm, mang lại hiệu quả kinh tế dài hạn vượt trội so với loại mạ điện phân dễ gỉ sét chỉ sau một vài mùa mưa.