Trong 15 ngày tới, khí trời chuyển từ Đại Thử sang Lập Thu. Hai con giáp đón lộc Thần Tài, một con giáp được ông Tơ bà Nguyệt ghé thăm.

Khoảng 15 ngày tới là một quãng chuyển mình đáng chú ý. Những ngày đầu vẫn còn nằm trong tiết Đại Thử oi nóng, cuối tháng 6 âm lịch, rồi sang đầu tháng 8 dương, khí trời bước vào tiết Lập Thu, mở màn cho mùa thu với hành Kim mát mẻ. Ngay sau đó là tháng 7 âm lịch, tức tháng Bính Thân. Khi khí Kim của Lập Thu lên và khí tháng Thân dần rõ, thế tam hợp Thân, Tý, Thìn thành cục Thủy được nâng đỡ. Đây cũng là quãng vàng để chốt lại những việc quan trọng trước khi vào tháng 7 âm. Trong dòng chảy ấy, có ba con giáp được điểm tên, hai người rước lộc tiền bạc, một người đón duyên lành.

Tuổi Thân: Thần Tài gõ cửa, công việc bừng sáng

Tuổi Thân là con giáp được ưu ái nhất trong 15 ngày tới, bởi khi tiết Lập Thu và tháng Bính Thân đến gần, người tuổi Thân giống như được về đúng mùa của mình, khí lực dồi dào hẳn lên. Những nút thắt trong công việc bấy lâu bắt đầu được gỡ, việc trì trệ bỗng trôi chảy, và quý nhân xuất hiện đúng lúc, thường là cấp trên, người lớn tuổi hoặc một đối tác tin cậy.

Về tài lộc, người làm kinh doanh dễ có thêm đơn hàng hoặc mở ra hướng làm ăn mới, người đi làm công có cơ hội được giao trọng trách, ghi điểm với sếp, thậm chí đón một khoản thưởng hay nguồn thu phụ ngoài lương. Thần Tài độ trì ở đây không phải chuyện trúng quả bất ngờ, mà là tiền đến từ chính năng lực và sự chủ động của bạn.

Lời khuyên cho tuổi Thân: Hãy tận dụng quãng vàng cuối tháng 6 âm này để chốt hợp đồng, đưa ra đề xuất hoặc ra mắt sản phẩm, đừng để dồn sang tháng 7 âm. Khi tiền về, nhớ trích ngay một phần để dành hoặc tái đầu tư có kế hoạch, giữ được lộc mới là cái khó.

Tuổi Thìn: Tài chính vững, được ghi nhận xứng đáng

Tuổi Thìn cùng nằm trong thế tam hợp Thủy với tuổi Thân, nên khi khí Kim của Lập Thu sinh Thủy, người tuổi Thìn cũng được kéo lên theo. Thêm vào đó, nửa đầu quãng thời gian này vẫn thuộc tháng Ất Mùi mang hành Thổ, hợp với gốc Thổ của tuổi Thìn, nên nền tảng của bạn rất vững. Vừa vững gốc lại vừa được trợ lực, đó là thế đi lên chắc chắn.

Trong 15 ngày tới, tài chính của người tuổi Thìn ổn định và nhích lên đều đặn chứ không giật cục. Công việc được ghi nhận, khả năng cao bạn được đề bạt hoặc giao một vai trò quan trọng hơn. Đây cũng là thời điểm hợp để đàm phán tăng lương, ký kết hay bàn chuyện hợp tác. Lộc của tuổi Thìn đến từ uy tín tích lũy bấy lâu, và quý nhân thường là người từng cộng tác, nay quay lại mở cơ hội mới.

Lời khuyên cho tuổi Thìn: Đừng ngại chủ động đề xuất điều mình xứng đáng, bởi đây là lúc gặt hái thành quả đã gieo. Tuy nhiên, tránh ôm đồm quá nhiều việc một lúc, hãy chọn một đến hai mục tiêu quan trọng nhất để dồn sức, kết quả sẽ trọn vẹn hơn.

Tuổi Dậu: Ông Tơ bà Nguyệt se duyên, tình cảm khởi sắc

Nếu hai tuổi trên nghiêng về tiền bạc, thì tuổi Dậu lại được ưu ái về đường tình cảm. Theo lý số, Dậu chính là sao đào hoa của thế tam hợp Thân, Tý, Thìn, mà thế cục này đang được nâng trong 15 ngày tới, nên đào hoa của người tuổi Dậu cũng bừng nở. Dậu vốn thuộc hành Kim, lại gặp đúng tiết Lập Thu nên càng thêm rạng rỡ.

Với người độc thân, đây là quãng dễ gặp người hợp ý, thường qua sự giới thiệu của bạn bè hoặc người thân, đúng kiểu ông Tơ bà Nguyệt se duyên. Cũng có thể bạn gặp lại một người cũ trong một hoàn cảnh mới mẻ hơn. Sức hút cá nhân lên cao, lời ăn tiếng nói có duyên, nên dễ được để ý. Người đang yêu thì tình cảm ấm lên, có thể cùng nhau tiến thêm một bước như ra mắt hai bên hoặc bàn chuyện lâu dài. Người đã có gia đình thì gia đạo hòa thuận, vui vẻ.

Lời khuyên cho tuổi Dậu: Hãy mở lòng nhận những lời mời gặp gỡ thay vì khép mình, chăm chút một chút cho vẻ ngoài và giữ sự chân thành. Nhưng cũng nên tỉnh táo, duyên đẹp cần thời gian tìm hiểu, đừng vội vàng. Với người đã có đôi, hãy dành cho nửa kia những khoảng thời gian chất lượng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.