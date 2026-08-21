13 loại quả giàu canxi bậc nhất

Toàn loại có đầy chợ Việt!

Theo BS Nguyễn Văn Thái (chuyên ngành ung thư và phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội), canxi là một khoáng chất giúp duy trì xương chắc khỏe. Nó cũng đóng nhiều vai trò thiết yếu khác, bao gồm hỗ trợ chức năng thần kinh và cơ bắp.

Các sản phẩm từ sữa và trứng có chứa canxi, nhưng những người theo chế độ ăn thuần chay thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu khoảng 1.000mg canxi mỗi ngày nếu không bổ sung sữa và trứng vào khẩu phần ăn.

Việc tiêu thụ các loại trái cây, rau củ và ngũ cốc giàu canxi là rất quan trọng. Nhiều loại trái cây giàu canxi giúp duy trì xương và răng chắc khỏe.

Ngoài ra, các thực phẩm giàu canxi còn giúp ngăn ngừa: Loãng xương, chuột rút cơ bắp, các rối loạn thần kinh, hoạt động bất thường của tim.

Hãy cùng tìm hiểu 13 loại trái cây giàu canxi bậc nhất có đầy chợ Việt, được thống kê bởi Medicinenet:

Cam

Cam là một trong những loại trái cây giàu canxi tốt nhất. Cam chứa từ 45 đến 50mg canxi trên mỗi 100g cùng nhiều loại vitamin khác nhau. Chúng cung cấp chất xơ và rất giàu chất chống oxy hóa.

Quả mơ

Đây là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời. Mơ khô có hương vị thơm ngon và tốt cho sức khỏe. Mơ thường chứa khoảng 15mg canxi trên mỗi khẩu phần 100g. Bạn có thể kết hợp chúng với các thực phẩm giàu canxi khác.

Quả sung khô

Sung là nguồn cung cấp canxi dồi dào, chứa 160mg canxi trên mỗi khẩu phần 100g. Sung khô là một trong những nguồn canxi tốt nhất, cung cấp lượng canxi cần thiết để giúp xương và răng chắc khỏe hơn. Bạn có thể thêm sung khô vào chế độ ăn dưới dạng quả nguyên, sinh tố hoặc món tráng miệng.

Kiwi

Loại trái cây thơm ngon, giàu canxi và chứa nhiều loại vitamin thiết yếu khác có lợi cho cơ thể. Kiwi phù hợp với mọi lứa tuổi và có thể được bổ sung vào chế độ ăn dưới dạng quả tươi, sinh tố, nước ép... Kiwi chứa 30mg canxi trên mỗi khẩu phần 100g, tương đương 60mg canxi trong một ly nước ép kiwi.

Quả dâu tằm

Đây là loại quả dân dã của người Việt rất thơm ngon và giàu canxi. Một cốc dâu tằm chứa 55mg canxi. Bạn có thể bổ sung loại quả này vào chế độ ăn uống dưới dạng quả tươi, sinh tố, nước ép hoặc món tráng miệng.

Mận khô

Nổi tiếng với khả năng phòng ngừa bệnh tật. Một ly nước ép mận khô chứa 55mg canxi. Bạn có thể bổ sung mận khô vào chế độ ăn hàng ngày dưới dạng quả khô hoặc nước ép.

Bưởi chùm

Bưởi chùm được đánh giá là một trong những loại quả ngon miệng và giàu canxi nhất. Loại quả này giúp điều hòa huyết áp và duy trì sức khỏe tim mạch. Một cốc nước ép bưởi chùm chứa 50mg canxi. Bạn có thể dùng loại quả này dưới dạng múi tươi hoặc nước ép.

Lý chua đen

Đây được xem là nguồn cung cấp canxi thiết yếu cho phụ nữ. Loại quả này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe phái đẹp. Lý chua đen rất tốt cho phụ nữ mang thai, giúp giảm viêm và ngăn ngừa các triệu chứng mãn kinh. Khẩu phần 100g lý chua đen chứa 55mg canxi. Bạn có thể bổ sung loại quả này vào chế độ ăn dưới dạng quả tươi hoặc nước ép.

Chanh

100g chanh chứa 33mg canxi. Ngoài ra, chanh còn chứa nhiều dưỡng chất khác như vitamin C. Loại quả này rất giàu chất chống oxy hóa giúp phòng ngừa bệnh tật, duy trì làn da sáng khỏe và cải thiện các vấn đề tiêu hóa như táo bón. Bạn có thể dùng chanh tươi hoặc ép lấy nước.

Đu đủ

Đu đủ được coi là loại quả ngon và bổ dưỡng, chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Đây là một trong những thực phẩm giàu canxi với hàm lượng 20mg trên mỗi 100g. Đu đủ cũng có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng và tăng cường sức khỏe tim mạch. Loại quả này chứa enzyme papain giúp giảm đau. Bạn có thể bổ sung đu đủ vào chế độ ăn dưới dạng quả tươi, nước ép hoặc món tráng miệng.

Dâu tây

Có màu đỏ hồng và chứa nhiều dưỡng chất đa dạng, loại quả này chứa 16mg canxi trên mỗi 100g khẩu phần. Dâu tây mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác, chẳng hạn như giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện thị lực. Bạn có thể bổ sung dâu tây vào chế độ ăn uống dưới dạng quả tươi, sinh tố, nước ép hoặc các món tráng miệng.

Chuối

Chuối là loại trái cây phổ biến và là nguồn cung cấp canxi tốt. Một cốc chuối cắt lát cung cấp khoảng 8mg canxi. Ngoài ra, chuối còn nổi tiếng với các lợi ích cho hệ tiêu hóa, giúp tăng cường miễn dịch, điều hòa lượng đường trong máu và hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Bạn có thể thêm chuối vào chế độ ăn dưới dạng quả tươi, sữa lắc hoặc sinh tố.

Ổi

Ổi là loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng và là nguồn cung cấp canxi dồi dào. Ổi chứa 18mg canxi trên mỗi 100g khẩu phần. Bên cạnh đó, loại quả này còn rất giàu vitamin C, lycopene và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Loại quả này rất có lợi cho phụ nữ mang thai. Bạn có thể bổ sung chúng vào chế độ ăn uống dưới dạng trái cây nguyên quả hoặc nước ép.

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