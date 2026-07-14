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12 cô gái đẹp nhất Hoa hậu Hong Kong 2026

Minh Vũ
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Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2026 đã bước sang giai đoạn nước rút. Từ 100 thí sinh, hiện tại chỉ còn 12 cô gái đẹp nhất.

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Trang HK01 đưa tin 12 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2026 đã có buổi chụp hình với bikini. Bộ áo tắm màu đen năm nay được đánh giá sang trọng, quyến rũ hơn màu sắc sặc sỡ của năm ngoái. Các thí sinh chụp hình ngoại cảnh, rèn kỹ năng biểu diễn vào ngày 13/7.

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Trong đó, thí sinh số 6 Lô Úy Tình (trái) và số 8 Đặng Khuông Mẫn được đánh giá là hai người đẹp có vóc dáng đẹp nhất. Lô Úy Tình chia sẻ: "Tôi không biết mình được chọn, vì mắt tôi mải nhìn ngắm Khuông Mẫn bên cạnh". Lô Úy Tình, 20 tuổi, cao 1,66 m, là sinh viên ngành luật. Đặng Khuông Mẫn chia sẻ cô thường quên lời thoại khi hồi hộp và phản ứng không đủ nhanh: "Thực ra não tôi cũng không nhanh lắm, nên tôi thực sự cần luyện tập nhiều hơn".

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Một người đẹp khác được công chúng chú ý là Lý Trạch Hân mệnh danh "Tiểu Lý Gia Hân". Lý Trạch Hân (trái) chia sẻ cô từng bị chê vì thân hình đầy đặn nên đã nỗ lực giảm 3 kg mỗi tuần. Xuất hiện trong buổi chụp hình, Lý Trạch Hân được khen ngợi có vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa. Lý Trạch Hân 24 tuổi đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ của Đại học Trung văn Hong Kong. Dương Viên Viên (phải), 26 tuổi, cao 1,72 m. Cô tốt nghiệp thạc sĩ, làm việc lĩnh vực phát triển sản phẩm, thương hiệu. Lý Trạch Hân và Dương Viên Viên được đánh giá là những thí sinh tự tin nhất về ngoại hình của mình. Khi được hỏi bên trái hay bên phải mặt đẹp hơn, cả hai cho rằng mình lúc nào cũng xinh đẹp.

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Thang Gia Lâm, 27 tuổi, cao 1,72 m. Cô hiện học thạc sĩ, muốn trở thành người phụ nữ có tầm ảnh hưởng. Người đẹp tự giễu: "Lần này tôi không còn gây ra tình huống xấu hổ trước ống kính nữa". Thang Gia Lâm chia sẻ các thí sinh khác đều nỗ lực thể hiện sự thanh lịch, bản thân cô cũng phải gác lại sự hài hước để làm nổi bật bản thân. Trần Tử Dĩnh (phải), 24 tuổi, cao 1,64 m, là trợ lý hành chính ở doanh nghiệp.

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Chu Phương Tư, 23 tuổi, cao 1,68 m, đang học thạc sĩ. Đàm Nhã Văn (phải), 25 tuổi, cao 1,73 m, cô học cao học nhưng ước mơ trở thành diễn viên. Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong do đài TVB tổ chức thường niên, người thắng cuộc thường ký hợp đồng làm MC, đóng phim của hãng. Đây từng là cơ hội đổi đời của không ít người đẹp. Hoa hậu Hong Kong lần đầu tổ chức vào đầu thập niên 1970, nhiều gương mặt được phát hiện sau cuộc thi này như Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Viên Vịnh Nghi, Quách Ái Minh, Chung Sở Hồng, Quách Khả Doanh, Từ Tử San, Hồ Hạnh Nhi...

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Lý Trừng Tình (trái) 25 tuổi, cao 1,65 m, cô hiện là vũ công, nghệ sĩ piano. Ngụy Hân, 25 tuổi, cao 1,7 m, làm việc lĩnh vực tài chính. Ngụy Hân chia sẻ cô ngày càng tự tin hơn trong cách tạo dáng trước ống kính.

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Nhan Y Phi 27 tuổi, cao 1,7 m, muốn trở thành giảng viên đại học. Viên Ti Hành 26 tuổi, cao 1,68 m hiện là diễn viên. Khán giả đánh giá chất lượng thí sinh hoa hậu Hong Kong 2026 khá cao, đặc biệt học vấn của các người đẹp đều đáng ngưỡng mộ. Năm 2025, người chiến thắng là Trần Vịnh Thi tốt nghiệp cử nhân University of California (Mỹ), sau đó lấy bằng thạc sĩ ngành Quản lý công nghệ tại Columbia University (Mỹ) và đang học nghiên cứu sinh tiến sĩ. Hai Á hậu lần lượt là Thi Vũ Kỳ (trái) và Viên Văn Tĩnh.

Vợ cũ Đan Trường tuổi 40 ngày càng sexy, xinh đẹp
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