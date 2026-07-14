12 cô gái đẹp nhất Hoa hậu Hong Kong 2026

Một người đẹp khác được công chúng chú ý là Lý Trạch Hân mệnh danh "Tiểu Lý Gia Hân". Lý Trạch Hân (trái) chia sẻ cô từng bị chê vì thân hình đầy đặn nên đã nỗ lực giảm 3 kg mỗi tuần. Xuất hiện trong buổi chụp hình, Lý Trạch Hân được khen ngợi có vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa. Lý Trạch Hân 24 tuổi đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ của Đại học Trung văn Hong Kong. Dương Viên Viên (phải), 26 tuổi, cao 1,72 m. Cô tốt nghiệp thạc sĩ, làm việc lĩnh vực phát triển sản phẩm, thương hiệu. Lý Trạch Hân và Dương Viên Viên được đánh giá là những thí sinh tự tin nhất về ngoại hình của mình. Khi được hỏi bên trái hay bên phải mặt đẹp hơn, cả hai cho rằng mình lúc nào cũng xinh đẹp.