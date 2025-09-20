11 thứ tuyệt đối không nên cho vào nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu ngày càng trở thành thiết bị nhà bếp thiết yếu nhờ tính nhỏ gọn, tiện lợi và khả năng tạo lớp vỏ giòn vàng với ít dầu mỡ. Tuy nhiên, không phải món ăn nào cũng phù hợp với thiết bị này — và theo các chuyên gia, một số món có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng nếu được chế biến không đúng cách.

Nguy cơ từ việc sử dụng nồi chiên không dầu sai cách

Chuyên gia phòng cháy chữa cháy Phil Turtle từ tổ chức Landlord Licensing & Defence, Anh, cảnh báo: “Việc không tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản – chẳng hạn như kiểm tra dầu có rò rỉ vào bộ phận cơ khí của nồi chiên hay không – đang đặt tính mạng và tài sản vào tình trạng nguy hiểm.”

Theo trang Property Wire, số vụ cháy liên quan đến nồi chiên không dầu tại Anh đã tăng 57% chỉ trong một năm, với 146 vụ được ghi nhận tính đến tháng 3 năm 2024. Gần 1/5 hộ gia đình từng gặp sự cố như khói, quá nhiệt, thậm chí bốc cháy. Một số món ăn phổ biến như gà rán có thể là nguyên nhân gây ra các sự cố này.

Những món không nên cho vào nồi chiên không dầu

Gà rán

Nồi chiên không dầu thường được coi là giải pháp lành mạnh để chế biến các món chiên giòn yêu thích như cá và khoai tây chiên, gà rán và tôm tempura. Tuy nhiên, lớp bột ướt lại gây ra vấn đề cho thiết bị bếp này.

Hỗn hợp bột lỏng – thường gồm bột mì, nước và bột nở – không định hình được trong giỏ chiên, dễ rò rỉ xuống dưới. Điều này có thể làm cháy xém nguồn nhiệt và tạo ra một mớ hỗn độn kinh hoàng, hoặc tệ hơn, nguy cơ hỏa hoạn.

Chuyên gia Kate Merker từ tạp chí Good Housekeeping khuyến nghị nên chiên các món này bằng chảo dầu thay vì nồi chiên không dầu.

Lớp bột lỏng bao quanh thịt gà có thể rò rỉ xuống dưới nồi chiên không dầu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Các món hầm và sốt (như bò bolognese hay cà ri)

Theo chuyên trang ẩm thực Good Food, những món nhiều nước sốt như bò bolognese, cà ri, hay thịt hầm không thích hợp với nồi chiên không dầu. Dầu nóng có thể bắn ra, gây nguy cơ bỏng hoặc sự cố điện.

Tốt hơn nên nấu các món này trên bếp hoặc dùng nồi hầm chậm.

Bắp rang bơ

Hầu hết nồi chiên không dầu không thể đạt nhiệt độ đủ để nổ hạt bắp. Hạt chưa nổ có thể mắc vào bộ phận tạo nhiệt, dẫn đến chập điện hoặc cháy.

Hầu hết nồi chiên không dầu không thể đạt nhiệt độ đủ để nổ hạt bắp.

Rau lá mỏng

Các loại rau lá mỏng dễ bị gió thổi bay bên trong nồi, có thể bám vào bộ phận tạo nhiệt và cháy. Theo chuyên gia Nicole Papantoniou của Good Housekeeping, rau lá mỏng sẽ không chịu được luồng khí đối lưu nhanh của nồi chiên không dầu.

Mì và gạo sống

Không có nước sôi, gạo và mì sống sẽ không thể nấu chín bằng khí nóng. Mặc dù một số món nướng mì (pasta bake) có thể được làm trong nồi chiên không dầu, nhưng hạt gạo sống thì không nên thử.

Trứng luộc

Dù về mặt kỹ thuật có thể làm trứng luộc, trứng chiên, hay trứng chần bằng nồi chiên không dầu, nhưng trứng luộc thường trở nên dai và khó ăn. Cách truyền thống luộc trên bếp vẫn hiệu quả và an toàn hơn.

Dầu ăn

Nhà sản xuất Cosori – thương hiệu nồi chiên không dầu bán chạy nhất trên Amazon – khuyên không nên dùng quá 2 muỗng dầu ăn cho bất kỳ món ăn nào. Nguyên tắc chung là tránh dùng quá nhiều dầu.

Lưu ý: Dầu ô liu không phù hợp do điểm bốc khói thấp. Hãy chọn dầu có điểm bốc khói cao hơn như dầu cải, dầu bơ, dầu hạt nho, dầu đậu phộng hoặc dầu thực vật.

Nhà sản xuất Cosori – thương hiệu nồi chiên không dầu bán chạy nhất trên Amazon – khuyên không nên dùng quá 2 muỗng dầu ăn cho bất kỳ món nào.

Bánh mì nướng

Bánh mì có thể bị thổi bay trong giỏ chiên, nướng không đều hoặc bị cháy nếu không kiểm soát tốt. Tuy nhiên, các dòng nồi chiên có kệ nướng được đánh giá là phù hợp hơn với món này.

Phô mai

Phô mai chảy có thể rơi xuống phía dưới giỏ nướng, cháy và bám vào giỏ – gây khó khăn trong việc vệ sinh và nguy cơ tạo khói hoặc tia lửa. Dùng lượng nhỏ và có khay đựng phù hợp sẽ hạn chế rủi ro.

Thịt có xương lớn

Các loại thịt như bít tết Tomahawk hoặc gà nguyên con thường quá lớn và dày để nấu chín đều bằng nồi chiên không dầu. Bên ngoài có thể cháy trong khi bên trong vẫn sống, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Giấy lót nồi

Sử dụng giấy lót nồi là một cách tốt để tránh dầu mỡ rò rỉ, nhưng nên tránh dùng giấy sáp hoặc khăn giấy bằng mọi giá.

Người sáng tạo nội dung YouTube 'Fabulessly Frugal' cảnh báo rằng những vật dụng này có thể bị cháy, nhưng giấy bạc thì không sao, miễn là nó không cản trở luồng không khí.

Lời khuyên cuối cùng

Nồi chiên không dầu là công cụ tiện lợi, nhưng người dùng cần hiểu rõ giới hạn và nguyên tắc an toàn khi sử dụng. Việc lựa chọn nguyên liệu và phương pháp nấu phù hợp không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.