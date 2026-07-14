HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

10.000 ca tử vong vượt mức bình thường do nắng nóng cực độ kéo dài ở châu Âu

Hoàng Vân
|

GD&TĐ - Châu Âu đã ghi nhận hơn 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường trong tháng 6/2026, nguyên nhân được cho là do đợt nắng nóng cực độ kéo dài.

- Ảnh 1.

Du khách dùng quạt trước tòa nhà Quốc hội trong đợt nắng nóng ở London, Anh, ngày 19/6/2026.

Tây Âu đã trải qua tháng Sáu nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ vượt quá 40 độ C ở một số khu vực của Đức, Pháp và Tây Ban Nha.

Đức ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục quốc gia mới là 41,7 độ C sau khi phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trong 3 ngày liên tiếp, trong khi Pháp ghi nhận ngày nóng nhất từ trước đến nay, với nhiệt độ đạt 43,8 độ C.

Đợt nắng nóng kéo dài đã làm bùng phát các vụ cháy rừng, gây gián đoạn giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời góp phần làm gia tăng các bệnh liên quan đến nắng nóng và nhiều vụ đuối nước trên toàn khu vực.

Số liệu do EuroMOMO, một mạng lưới giám sát tỷ lệ tử vong được hỗ trợ bởi Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu (ECDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), công bố cho thấy, hơn 9.000 trường hợp tử vong vượt mức bình thường xảy ra ở những người từ 65 tuổi trở lên.

“Việc lượng huyết thanh dư thừa nhiều như vậy vào thời điểm này trong năm là điều bất thường. Nó thực sự rất cao.

Rất khó để giải thích tỷ lệ tử vong cao bất thường này bằng bất cứ lý do nào khác ngoài nắng nóng cực độ”, bác sĩ trưởng Lasse Vestergaard tại Viện Huyết thanh Quốc gia Đan Mạch nói.

Dữ liệu của EuroMOMO dựa trên thống kê tỷ lệ tử vong quốc gia từ 27 nước châu Âu trong tuần từ ngày 22 đến 28/6, khi đợt nắng nóng đạt đỉnh điểm trên phần lớn Tây Âu.

Nắng nóng cực độ đã trở thành mối nguy hiểm liên quan đến thời tiết gây chết người nhiều nhất ở châu Âu.

Vì nhiều trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng không được chính thức quy cho nhiệt độ cao, các nhà khoa học sử dụng "tỷ lệ tử vong vượt mức" để ước tính tác động thực sự của các đợt nắng nóng.

Theo ước tính của Đại học Imperial College London, Cơ quan Khí tượng Anh, Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London, khoảng 2.700 ca tử vong vượt mức bình thường đã được báo cáo riêng biệt ở Anh và xứ Wales trong tháng 5 và tháng 6/2026.

Pháp, Bỉ và Hà Lan đã ghi nhận 3.700 ca tử vong vượt mức bình thường trong tháng 6/2026.

Nhiệt độ cực cao có thể gây tử vong do say nắng hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch và hô hấp, trong đó người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Gần đây, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Henri Kluge đã cảnh báo, các nước châu Âu phải chuẩn bị cho “những tuần nguy hiểm hơn nữa”, khi một đợt nắng nóng khác đang hình thành ở Đại Tây Dương.

Theo RT
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

châu âu

nắng nóng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại