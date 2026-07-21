100 máy bay tiếp dầu Mỹ tới Israel: Đòn đánh khủng khiếp nhất lịch sử?

Mỹ quyết định điều khoảng 100 máy bay tiếp dầu đến các sân bay Israel, làm dấy lên đồn đoán về một chiến dịch không kích lớn nhất trong lịch sử.

Theo tờ Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang xung quanh Iran, dẫn tới dự báo trong những ngày sắp tới sẽ diễn ra một cuộc tấn công có quy mô rất lớn, thậm chí là lớn nhất trong lịch sử.

Theo tờ Walla của Israel trích dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, khi lực lượng Mỹ tăng thêm, sự phối hợp giữa quân đội Mỹ và Israel sẽ càng được đẩy mạnh.

Theo các nguồn tin của tờ báo này, Lầu Năm Góc dự định triển khai khoảng 100 máy bay tiếp nhiên liệu trên không tại Israel, chúng dự kiến sẽ được phân bổ giữa các căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và sân bay Ramon.

Vào cuối tuần qua, động thái bổ sung đầu tiên đã diễn ra, khi có tới 14 máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đã đến Israel và nếu xung đột leo thang hơn nữa, Mỹ có thể triển khai thêm máy bay và có thể sử dụng cả sân bay Ben-Gurion nếu cần thiết.

Đồng thời, quân đội Mỹ đang tiến hành tái triển khai quy mô lớn các máy bay chiến đấu chiến thuật.

Theo nguồn tin, các máy bay chiến đấu F-35 đang được triển khai ở Anh và F-15 từ Đức, cùng với đó là những chiếc máy bay tác chiến điện tử, được thiết kế chuyên dụng để vô hiệu hóa hệ thống phòng không và trạm radar của đối phương.

Theo Walla, một trong những nhiệm vụ của nhóm này là "làm mù" Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) để qua mặt các hệ thống phòng không, cản trở việc khôi phục cơ sở hạ tầng quân sự của họ, bao gồm cả việc đẩy nhanh sản xuất tên lửa đất đối không và đất đối đất.

Được biết, các nhóm máy bay của không quân Mỹ sẽ nhận được hỗ trợ bởi cả trăm máy bay tiếp nhiên liệu, hỗ trợ cho chúng hoạt động liên tục trên lãnh thổ Iran.

Hơn nữa, theo nguồn tin của Walla, Bộ Tư lệnh Chiến trường Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã triển khai hơn 20 tàu chiến các loại để giám sát các tuyến đường biển, bao gồm cả eo biển Hormuz, cũng như hàng trăm máy bay đóng tại các căn cứ trên khắp Trung Đông.

Nguồn tin của Walla cũng lưu ý Bộ chỉ huy Mỹ giữ bí mật hoàn toàn về vị trí của các đơn vị lực lượng đặc biệt vì các nhiệm vụ họ thực hiện được xếp vào loại "tuyệt mật".