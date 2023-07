10 quy tắc người Nhật thường áp dụng để sống lâu và hạnh phúc, thực hiện đủ tuổi thọ 'tự tìm đến cửa'

Hai chuyên gia là Héctor García và Francesc Miralles, tác giả của cuốn sách “Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life” (tạm dịch: Ikigai: Bí quyết sống lâu và hạnh phúc của người Nhật), đã trò chuyện với hơn 100 người sống thọ nhất ở Okinawa, Nhật Bản, và nhận thấy họ luôn tuân thủ 10 quy tắc dưới đây để sống vui, sống khỏe và trường thọ.

10 quy tắc để trở nên hạnh phúc và sống thọ hơn

1. Không nghỉ hưu sớm

Theo Nhà xuất bản Sức khỏe Harvard, các nghiên cứu chỉ ra rằng, những người làm việc ngay cả khi đã đến tuổi nghỉ hưu thường có sức khỏe tổng thể tốt hơn và có tuổi thọ dài hơn.

Theo Harvard Health Publishing (Trang thông tin sức khỏe cho người tiêu dùng của Trường Y trực thuộc Đại học Harvard), tiếp tục làm việc thêm một năm sau khi đến tuổi nghỉ hưu có thể làm giảm 9 - 11% nguy cơ tử vong.

2. Sống chậm hơn

Theo hai chuyên gia García và Miralles, thực hiện mọi việc một cách vội vàng thực sự có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống. Sự vội vàng và muốn thực hiện mọi thứ một cách nhanh chóng có thể khiến bạn trở nên khó chịu, cáu gắt, căng thẳng tột độ khi một việc gì đó bị chậm tiến độ.

Chuyên gia tâm lý học và tư vấn sức khỏe Lee Chambers chia sẻ với trang Huffpost rằng đối với một người, căng thẳng mạn tính có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, gây ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ cũng như mức năng lượng của bạn.

Lo lắng và căng thẳng có thể làm giảm đáng kể tuổi thọ của bạn. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người phụ nữ bị căng thẳng hoặc lo lắng có nguy cơ tử vong vì bệnh tim, đột quỵ hoặc ung thư phổi cao gấp 2 lần. Tương tự, nguy cơ tử vong sớm cao hơn gấp 3 lần đối với nam giới thường xuyên lo lắng hoặc căng thẳng.

Thực hiện mọi việc một cách vội vàng thực sự có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống.

3. Đừng cố gắng lấp đầy dạ dày 100%

Một điều mà người dân Okinawa không bao giờ làm trong bữa ăn là ăn quá no. Thay vào đó họ ăn uống điều độ có chừng mực và luôn tuân thủ quy tắc 80/20.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Lối sống Hoa Kỳ, quy tắc ăn 80/20 hay còn được biết dưới tên gọi “Hara hachi bu”, có nghĩa là người dân Okinawa chỉ ăn no khoảng 80% trong mỗi bữa ăn.

Thực hành quy tắc ăn 80/20 giúp chúng ta hạn chế việc ăn quá nhiều, từ đó hạn chế tình trạng thừa cân, béo phì - nguồn cơn của các căn bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường loại 2, ảnh hưởng tới tuổi thọ. Ngoài ra, quy tắc ăn này cũng hạn chế được các vấn đề về dạ dày, chẳng hạn như đầy bụng, khó tiêu,... do ăn quá no.

4. Có những người bạn tốt

Theo một nghiên cứu kéo dài 85 năm của Harvard, có những mối quan hệ tuyệt vời trong cuộc sống có liên quan mật thiết đến hạnh phúc và tuổi thọ. Những người sống thọ trăm tuổi ở Okinawa, Nhật Bản thường xuyên tham gia vào các hội nhóm những người có cùng sở thích và mối quan tâm. Ở đây họ sẽ tổ chức các hoạt động xã hội hoặc các buổi tụ tập giao lưu để gặp gỡ và trò chuyện về các vấn đề trong cuộc sống, cùng nhau làm đồ thủ công, uống trà xanh,...

Việc kết nối với cộng đồng và các mối quan hệ có ý nghĩa giữa con người với nhau đóng vai trò quan trọng vì nó nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực, giúp cuộc sống hạnh phúc hơn, từ đó góp phần kéo dài tuổi thọ.

Những mối quan hệ tuyệt vời trong cuộc sống có liên quan mật thiết đến hạnh phúc và tuổi thọ.

5. Tập luyện thể dục

Tập thể dục đóng vai trò quan trọng với sức khỏe tổng thể và góp phần kéo dài tuổi thọ. Người Nhật nói chung và người Okinawa vẫn thường xuyên dành 5 phút mỗi ngày để tập các động tác đơn giản trong bài tập Radio taiso. Bài tập Radio taiso gồm các chuyển động nhẹ nhàng với cường độ thấp, là một trong những bài tập tuyệt vời để bắt đầu ngày mới.

6. Cười nhiều hơn

Các nghiên cứu khác cũng nhận thấy rằng những người bi quan có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 42% so với những người lạc quan. Do đó, việc kiểm soát căng thẳng, cười nhiều hơn và có cái nhìn tích cực về cuộc sống chính là cơ sở để kéo dài tuổi thọ.

7. Kết nối với thiên nhiên

Các chuyên gia cho biết, mọi người nên dành một khoảng thời gian nhất định để tiếp xúc với thiên nhiên, đi dạo và hít thở không khí trong lành. Hòa mình vào thiên nhiên nghe có vẻ như lãng phí thời gian, nhưng nó có thể tăng năng suất làm việc, cải thiện tâm trạng và cải thiện trí nhớ.

Bác sĩ Qing Li, Chủ tịch của Hiệp hội Y học Lâm nghiệp Nhật Bản, hiện đang làm việc tại Trường Y khoa Nippon ở Tokyo, Nhật Bản cho biết người dân Nhật Bản đã có thói quen tắm rừng (Shinrin-yoku) từ những năm 1980, họ có thói quen đi dạo trong các khu rừng từ nhiều năm.

Chuyên gia Qing Li nói: “Thực hành shinrin-yoku (tắm trong rừng) giúp cơ thể có khả năng chống lại các bệnh tật bao gồm ung thư, đột quỵ, loét dạ dày, trầm cảm, lo lắng và căng thẳng. Điều là là do việc tiếp xúc với thiên nhiên giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm huyết áp và hỗ trợ giấc ngủ”.

Hòa mình vào thiên nhiên có thể tăng năng suất làm việc, cải thiện tâm trạng và cải thiện trí nhớ.

8. Thể hiện lòng biết ơn

Lòng biết ơn là một cách tuyệt vời để nhắc nhở bản thân về tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống mà bạn trải qua. Do đó, hãy dành thời gian để thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, những người bạn hoặc thậm chí là chính bản thân mình.

9. Trân trọng từng khoảnh khắc

Hai chuyên gia García và Miralles cho biết: “Hãy ngừng tiếc nuối quá khứ và sợ hãi tương lai. Hãy luôn nhớ rằng hiện tại, ngày hôm nay là tất cả những gì mà bạn có. Tận dụng tối đa khoảng thời gian của hiện tại và khiến cho hiện tại trở nên đáng nhớ hơn”.

10. Tìm kiếm và thực hiện Ikigai của bản thân

Người dân “vùng xanh” Okinawa, Nhật Bản luôn kiếm tìm “Ikigai” của bản thân mình. Ikigai được hiểu là “Lý do để sống”, việc tìm ra Ikigai sẽ giúp bạn luôn tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc để bắt đầu một ngày mới, từ đó cũng góp phần kéo dài tuổi thọ hơn.

Trong một nghiên cứu năm 2008 của Đại học Tohoku, Nhật Bản, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 50.000 người tham gia (tuổi từ 40 đến 79) và phát hiện ra rằng những người thực hành Ikigai trong cuộc đời đã giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và có tỷ lệ tử vong thấp hơn. Nói cách khác, 95% người tham gia cho biết họ thực hành Ikigai vẫn sống khỏe mạnh sau 7 năm kể từ khi bắt đầu cuộc khảo sát ban đầu so với 83% người không tìm được Ikigai.

Những phát hiện trên cho thấy việc tìm ra mục đích sống có thể khuyến khích một người xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và năng động, từ đó giúp tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Do đó, các chuyên gia khuyến khích mọi người nên khám phá niềm đam mê của bản thân và để đam mê thúc đẩy bạn, giúp bạn có thêm động lực cho cuộc sống hiện tại và giúp bạn sống vui vẻ hơn.

Nguồn: CNBC