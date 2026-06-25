10 cặp đôi đẹp nhất Việt Nam: Steven Nguyễn - Hạ Anh đội sổ, hạng 1 quá chuẩn không cãi được

Không chỉ gây thương nhớ bởi chuyện tình lãng mạn, 10 cặp đôi này còn sở hữu nhan sắc nổi bật, mang đến cảm giác ngọt ngào và đầy chất thơ trong từng thước phim.

Gần đây, một bài đăng xếp hạng "10 cặp đôi đẹp nhất Việt Nam" đã bất ngờ thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Danh sách quy tụ những cái tên quen thuộc, đã từng gây sốt phòng vé nhờ chemistry ngọt lịm tim. Từ những cặp đôi thanh xuân khiến khán giả tiếc nuối đến những nam thanh nữ tú sở hữu visual đẹp như bước ra từ tiểu thuyết, tất cả đều từng khiến màn ảnh rộng bùng nổ bởi những khung hình quá đỗi đẹp mắt.

10. Steven Nguyễn - Lê Hạ Anh

Steven Nguyễn và Hạ Anh là cặp đôi đã xuất sắc giành giải thưởng Cặp đôi điện ảnh được yêu thích nhất tại Ngôi Sao xanh nhờ bom tấn Mưa Đỏ. Lý do có lẽ là bởi dù visual của chàng nam thần sáu múi và nàng ngọc nữ rất "xứng lứa vừa thì", nhưng vì tuyến nhân vật của họ trong phim không có nhiều tương tác tình cảm trực diện nên độ "cháy" của chemistry có phần lép vế hơn các cặp đôi khác.

9. Song Luân - Uyển Ân

Bước ra từ bộ phim điện ảnh Nhà Bà Nữ, Song Luân và Uyển Ân mang đến một làn gió trẻ trung, ngọt ngào đúng chất tình yêu thanh xuân. Visual sáng bừng khung hình cùng những khoảnh khắc giận hờn vu vơ khi yêu đã giúp họ chiếm trọn tình cảm của thế hệ khán giả Gen Z.

8. Võ Điền Gia Huy - Hoàng Hà

Sự kết hợp giữa nét phong trần của Võ Điền Gia Huy và vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười rạng rỡ của Hoàng Hà trong tác phẩm điện ảnh Kẻ Ăn Hồn đã tạo nên một cặp bài trùng độc đáo. Khán giả đánh giá cao sự tương xứng ngoại hình cổ điển, tạo cảm giác vừa ma mị vừa tình tứ khó rời mắt của đôi nam thanh nữ tú này.

7. Trần Nghĩa - Trúc Anh

Đã nhiều năm trôi qua kể từ Mắt Biếc, thế nhưng cặp đôi Ngạn "si tình" và Hà Lan "mắt biếc" vẫn là một tượng đài visual của màn ảnh rộng Việt Nam. Nét đẹp thư sinh của Trần Nghĩa hòa quyện hoàn hảo với sự ngây thơ của Trúc Anh, tạo nên một bức tranh thanh xuân vừa đẹp, vừa khắc cốt ghi tâm.

6. Trần Ngọc Vàng - Kaity Nguyễn

Khi chàng nam thần thế hệ mới Trần Ngọc Vàng chung đôi cùng "mỹ nhân trăm tỷ" Kaity Nguyễn trong Yêu Nhầm Bạn Thân và Tử Chiến Trên Không, người xem chỉ biết trầm trồ vì định nghĩa của sự sang - xịn - mịn. Diễn xuất có chiều sâu cùng những phân cảnh tình cảm đắt giá giúp họ chễm chệ ở vị trí thứ 6 đầy thuyết phục.

5. Harry Lu - Midu

Nói về những cặp đôi thanh xuân của điện ảnh Việt, không thể bỏ qua Harry Lu và Midu trong 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu. Sau ngần ấy năm, người hâm mộ vẫn nhớ về khoảng thời gian họ từng đồng hành cùng nhau với tư cách bạn bè, đồng thời mong chờ cả hai có dịp tái.

4. Sơn Tùng M-TP - Hari Won

Là dự án điện ảnh đầu tay và duy nhất của Sơn Tùng M-TP tính đến nay, Chàng Trai Năm Ấy đã se duyên cho anh và Hari Won khắc họa một mối tình đầy nghị lực và nước mắt. Sự kết hợp giữa chàng ca sĩ Đình Phong bướng bỉnh và cô gái Sky người Hàn Quốc từng gây bão MXH, sở hữu nụ hôn màn ảnh gây chấn động truyền thông suốt một thời gian dài.

3. Quốc Anh - Tiểu Vy

Chàng là hot boy mét 86 chuẩn Hàn Quốc, nàng là "Hoa hậu nghìn năm" với gương mặt tỷ lệ vàng, cặp đôi đã tạo nên một pha "gấp đôi visual" trong Bộ Tứ Báo Thủ. Không chỉ bùng nổ chemistry trên màn ảnh rộng, loạt khoảnh khắc thân thiết, tình tứ ở hậu trường ngoài đời thực càng khiến netizen tin chắc "chiếc thuyền" này sớm muộn gì cũng cập bến.

2. Lê Xuân Tiền - Ninh Dương Lan Ngọc

Lê Xuân Tiền và Ninh Dương Lan Ngọc khẳng định vị thế cặp đôi "phi công - quý cô" nóng bỏng nhất điện ảnh Việt qua vũ trụ Gái Già Lắm Chiêu và Cô Gái Từ Quá Khứ. Vẻ nam tính, vạm vỡ của chàng siêu mẫu khi đặt cạnh nét kiêu sa, quyến rũ của nàng "ngọc nữ" đã tạo nên những thước phim "đốt cháy" màn ảnh rộng theo đúng nghĩa đen.

1. Phương Anh Đào - Tuấn Trần

Sau khi lấy đi nước mắt của hàng triệu người trong Mai, Phương Anh Đào và Tuấn Trần tiếp tục càn quét phòng vé và khẳng định vị thế độc tôn khi tái hợp với Báu Vật Trời Cho. Không chỉ sở hữu visual đẹp đôi cùng sự chín muồi trong diễn xuất, cả hai còn được đánh giá cao nhờ phản ứng hóa học bùng nổ trên màn ảnh. Từ ánh mắt, cử chỉ cho đến những phân đoạn tình cảm đều tạo cảm giác chân thật, khiến nhiều khán giả thậm chí còn tích cực "đẩy thuyền" ngoài đời.