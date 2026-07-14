1 trường phổ thông ở Hà Nội cho học sinh “du học Mỹ” trước khi tốt nghiệp, ra trường có cơ hội sở hữu trong tay 2 tấm bằng

Chương trình đào tạo đặc biệt của trường là điều khiến nhiều phụ huynh tò mò, đầu tư tìm hiểu.

Giữa hàng loạt trường quốc tế ở Hà Nội với "chuẩn quốc tế" hay "chương trình song ngữ", có một mô hình đào tạo khiến nhiều phụ huynh phải tìm hiểu kỹ hơn ở một ngôi trường đặc biệt: học sinh không chỉ học tiếng Anh trong lớp, mà thực sự được du học Mỹ một năm trọn vẹn trước khi tốt nghiệp phổ thông.

Đó là Chương trình Tích hợp Việt Nam - Hoa Kỳ, đang được triển khai tại Trường Phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội), thông qua sự hợp tác với Marianapolis Preparatory School - một trường trung học tại bang Connecticut, Mỹ.

Mô hình 3 năm Việt Nam, 1 năm Hoa Kỳ

Theo thông tin từ chính website nhà trường, chương trình áp dụng mô hình học tập "3-1": học sinh học 3 năm đầu (thường từ lớp 9) tại Việt Nam, sau đó dành trọn năm cuối cấp để học trực tiếp tại Mỹ. Trong 3 năm ở Việt Nam, học sinh không chỉ theo chương trình phổ thông trong nước với giáo viên Olympia, mà song song học chương trình trung học Hoa Kỳ theo hình thức trực tuyến, dưới sự giảng dạy của chính giáo viên Marianapolis.

Đến năm lớp 12, thay vì tiếp tục học online, học sinh sẽ trực tiếp sang Mỹ, nhập học tại trường Marianapolis để hoàn tất chương trình. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với các chương trình "quốc tế" thông thường chỉ dạy bằng tiếng Anh hoặc theo khung chương trình nước ngoài ngay tại Việt Nam - chương trình này có một giai đoạn du học thực sự, dù ngắn hơn nhiều so với một khóa du học 4 năm trọn vẹn.

Kết thúc chương trình, học sinh nhận cùng lúc hai tấm bằng: bằng tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp, và bằng tốt nghiệp THPT của Marianapolis Preparatory School - ngôi trường được giới thiệu nằm trong top 3 trung học của bang Connecticut, Mỹ.

Sĩ số nhỏ, tỷ lệ học bổng đại học cao

Một chi tiết đáng chú ý khác được nhà trường công bố: sĩ số mỗi lớp trong chương trình này chỉ dao động 15-20 học sinh, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung nhiều trường phổ thông tại Việt Nam. Nhà trường cũng công bố tỷ lệ 70% học sinh tốt nghiệp chương trình nhận được học bổng vào các đại học quốc tế, trong đó có những cái tên như Đại học Boston, Đại học New York, Đại học Rochester (Mỹ), Đại học Birmingham City (Anh) hay Đại học Queensland (Australia).

Theo nhà trường, 70% đội ngũ giảng dạy tham gia chương trình có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ, từng có kinh nghiệm giảng dạy quốc tế. Trong khi đó, xét về chi phí, chương trình này tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc cho con đi du học trọn vẹn 4 năm phổ thông tại Mỹ.

Không chỉ là học tiếng Anh, mà là một hệ sinh thái hướng nghiệp

Đi kèm chương trình học thuật, Olympia còn xây dựng một hệ thống trải nghiệm gắn với định hướng nghề nghiệp ngay từ bậc phổ thông. Học sinh trong chương trình có cơ hội tiếp xúc, thực tập tại các tổ chức như Fulbright University Vietnam, hay tham gia các hoạt động kết nối với những cái tên lớn trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông toàn cầu.

Đáng nói, Olympia được giới thiệu là một trong những trường phổ thông đầu tiên tại Việt Nam có hẳn một bộ phận chuyên trách tư vấn đại học, du học và hướng nghiệp riêng biệt, hoạt động xuyên suốt từ những năm đầu thành lập trường - thay vì để công tác này phụ thuộc vào giáo viên chủ nhiệm như nhiều trường phổ thông khác.

Một lựa chọn giữa du học sớm và ở lại trong nước

Với những gia đình đang cân nhắc giữa việc cho con du học từ cấp 3 hay giữ con học trong nước đến hết phổ thông, mô hình "3-1" như tại Olympia mở ra một phương án trung gian: học sinh vẫn gắn bó với môi trường, bạn bè, gia đình trong phần lớn thời gian phổ thông, nhưng có một giai đoạn "thử lửa" thực sự với môi trường học thuật, sinh hoạt tại nước ngoài trước khi chính thức bước vào ngưỡng cửa đại học quốc tế.

Sân bóng đá cỏ nhân tạo phục vụ các hoạt động thể thao chính khoá và CLB tại trường.

Olympia thuộc hệ thống giáo dục Dream House, hoạt động theo mô hình trường phổ thông liên cấp (từ mầm non đến THPT) tại Hà Nội. Về mặt kiểm định chất lượng, nhà trường cho biết Olympia là trường song ngữ đầu tiên tại Việt Nam được công nhận đồng thời bởi hai tổ chức: đạt chuẩn kiểm định toàn diện ACS-WASC (Hoa Kỳ) và được công nhận là "IB World School" bởi Tổ chức Tú tài Quốc tế (IB). Ngoài Chương trình Tích hợp Việt Nam - Hoa Kỳ, trường hiện triển khai thêm hai hệ đào tạo khác ở bậc phổ thông là Chương trình Song ngữ và Chương trình Tú tài Quốc tế (IB-DP).

Về cơ sở vật chất, theo mô tả trên website trường, khuôn viên Olympia có hệ thống bể bơi bốn mùa, nhà thi đấu thể thao đa năng, sân thể thao ngoài trời, khu vui chơi trong nhà, cùng một không gian được gọi là "nhà hát Olympia" dùng cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kịch nghệ trong trường. Nhà trường cũng nhiều năm liền được Microsoft công nhận là "trường học điển hình" (Microsoft Showcase School) vì các hoạt động ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Theo thông tin từ website của Trường Phổ thông liên cấp Olympia