1 thứ trên cây mướp người biết dùng là "báu vật" cho gan, mắt và da NHƯNG không biết thì coi như... đồ bỏ

Trong y học cổ truyền, mướp là cây thuốc quý bởi tất cả các bộ phận của nó đều mang lại những lợi ích sức khỏe, làm đẹp đáng kể. Trong đó, lá mướp có rất nhiều tác dụng, cách dùng cũng vô cùng đơn giản nhưng đa số mọi người lại toàn vứt bỏ.

Từ lá mướp tươi tới phơi khô đều tốt cho sức khỏe, làm đẹp. Sau đây là những công dụng nổi bật của lá mướp mà bạn nên tận dụng:

1. Tốt cho gan

Lá mướp già phơi khô hãm trà hoặc đun nước uống giúp thanh nhiệt, thải độc gan hiệu quả. Một số hoạt chất trong lá mướp còn hỗ trợ chuyển hóa chất béo, giảm tích tụ mỡ thừa và kháng viêm. Duy trì uống đều đặn giúp hạn chế tình trạng nóng gan, mỡ gan và viêm gan nhẹ, đồng thời tăng khả năng đào thải độc tố.

Ảnh minh họa

2. Chữa bệnh ngoài da

Lá mướp tươi có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm nên thường được dùng trị các bệnh viêm da, mụn nhọt hoặc nước ăn chân. Giã nát lá mướp rồi đắp hoặc chà xát nhẹ lên vùng da bị tổn thương giúp làm dịu ngứa, giảm sưng và thúc đẩy tái tạo mô da. Cách dân gian này cũng hỗ trợ phục hồi vùng da viêm loét nhẹ khá tốt.

3. Tốt cho mắt

Lá mướp chứa nhiều vitamin A, mangan và chất chống oxy hóa giúp cải thiện thị lực và chống khô, mỏi mắt. Uống nước lá mướp phơi khô thường xuyên giúp tăng lưu thông máu đến võng mạc, hạn chế thoái hóa điểm vàng. Đây là loại “trà tự nhiên” tốt cho người thường xuyên làm việc với màn hình máy tính.

4. Trị viêm họng

Nước cốt lá mướp giã với muối có thể giúp giảm ho, viêm họng và đờm nhầy. Các hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên trong lá mướp giúp làm dịu niêm mạc họng, giảm kích ứng và giảm đau rát. Sử dụng 2-3 lần mỗi ngày khi có dấu hiệu viêm họng sẽ mang lại hiệu quả hỗ trợ rõ rệt.

Ảnh minh họa

5. Dưỡng trắng da, trị mụn và mờ thâm

Lá mướp có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm nên giúp giảm mụn, mờ thâm và làm sáng da. Dùng nước lá mướp tươi bôi lên da giúp kháng khuẩn, làm dịu viêm và thu nhỏ lỗ chân lông. Khi kết hợp uống trà lá mướp khô đều đặn, cơ thể còn được bổ sung vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp da sáng khỏe từ bên trong.

6. Tốt cho răng miệng

Trà lá mướp khô giúp làm sạch khoang miệng, giảm hôi miệng và ngừa viêm nướu. Ngoài ra, bột lá mướp đốt tồn tính trộn với dầu vừng bôi lên lợi có thể cải thiện chảy máu chân răng. Nhờ tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, lá mướp còn giúp bảo vệ men răng và phòng sâu răng tự nhiên.

7. Điều trị bỏng

Lá mướp tươi giã nát đắp trực tiếp lên vùng bỏng nhẹ giúp làm dịu rát và hạn chế phồng da. Các hoạt chất trong lá giúp làm mát, giảm viêm và hỗ trợ tái tạo mô da nhanh hơn. Sau khi vết thương khô, uống thêm trà lá mướp khô còn giúp làm đều màu và hạn chế sẹo.

Ảnh minh họa

8. Chữa phù thũng

Lá mướp có công dụng lợi tiểu, giúp đào thải lượng nước ứ trong cơ thể nên hỗ trợ giảm phù chân, tay hoặc bụng. Dân gian thường sắc lá mướp với ngũ vị hương để uống liên tục vài ngày, giúp khí huyết lưu thông và giảm sưng rõ rệt. Tác dụng này đặc biệt hữu ích cho người hay bị ứ nước do thời tiết nóng hoặc ăn mặn.