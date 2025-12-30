1 thói quen nấu nướng làm tăng nguy cơ mắc ung thư cho cả gia đình, đặc biệt là trẻ em

Bước vào mùa đông, thời tiết ngày càng lạnh, có lúc còn kèm theo những cơn gió mạnh thổi ù ù. Nhiều gia đình vì sợ lạnh nên thường đóng kín cửa ra vào, cửa sổ, hoặc cùng lắm chỉ hé một khe nhỏ. Tuy nhiên, có một trường hợp nhất định phải nhớ mở cửa thông gió, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ, đó chính là khi nấu ăn.

Ngay cả khi chỉ hấp, luộc hay hầm, không thấy nhiều khói dầu, việc nấu ăn trong không gian kín vẫn có thể gây hại cho sức khỏe. Không chỉ người trực tiếp đứng bếp, mà ngay cả trẻ em không vào bếp cũng có thể bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân nằm ở việc bếp gas khi đốt cháy sẽ sinh ra benzen, một chất được xếp vào nhóm chất gây ung thư. Nghiên cứu do các nhà khoa học của Đại học Stanford công bố cho thấy, việc thường xuyên sử dụng bếp gas trong điều kiện thông gió kém có thể làm tăng nguy cơ ung thư tích lũy suốt đời của cả gia đình, và mức độ rủi ro ở trẻ em còn cao hơn người lớn.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu nấu ăn bằng bếp gas trong thời gian dài mà không bật máy hút mùi hay mở cửa sổ, nồng độ benzen trong nhà rất dễ vượt ngưỡng an toàn. Đáng lo ngại hơn, benzen không chỉ tồn tại trong bếp mà còn lan sang phòng khách, phòng ngủ.

Các mô hình chất lượng không khí trong nhà cho thấy, chỉ cần dùng bếp gas từ 1 đến 2 giờ mà không thông gió, benzen đã có thể khuếch tán khắp không gian sinh hoạt.

Với trẻ em, nguy cơ còn nghiêm trọng hơn. Các nhà nghiên cứu ước tính nguy cơ ung thư ở trẻ có thể cao gấp gần 1,85 lần so với người lớn trong cùng điều kiện.

Chưa dừng lại ở đó, bếp gas còn phát thải khí nitơ dioxide, một chất liên quan đến hen suyễn, bệnh phổi mạn tính và nhiều vấn đề hô hấp khác. Ngay cả khi đã tắt bếp, khí này vẫn có thể tồn tại trong phòng ngủ nhiều giờ, âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ, những người dành phần lớn thời gian ở trong nhà.

Nguồn và ảnh: QQ