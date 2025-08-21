1 thói quen buổi tối khiến nam giới rơi vào "bất lực": Nhiều người trẻ đang làm mỗi ngày

Trong nhịp sống hiện đại, việc thức khuya đã trở thành thói quen quen thuộc của nhiều nam giới, đặc biệt là người trẻ tuổi. Nhưng ít ai biết rằng hành động tưởng chừng vô hại này lại là “thủ phạm thầm lặng” khiến sức khỏe sinh lý của nam giới suy giảm, thậm chí dẫn đến tình trạng rối loạn cương dương, hay còn gọi là “bất lực”.

Nam giới thường xuyên thức khuya có thể bị "bất lực" (Ảnh minh họa).

Nam giới “bất lực” vì thói quen thức khuya

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, giấc ngủ có chu kỳ sinh học rõ ràng. Từ 0 đến 1 giờ sáng là khoảng thời gian cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi sâu, giúp tinh thần phục hồi và ổn định. Từ 1 đến 5 giờ sáng, cơ thể sản sinh mạnh mẽ tế bào mới và các chất miễn dịch để tái tạo năng lượng.

Khi nam giới thường xuyên thức khuya, những giai đoạn vàng này bị rút ngắn hoặc bỏ qua hoàn toàn, khiến cơ thể nhanh chóng suy kiệt. Đặc biệt, giấc ngủ ít và kém chất lượng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tuyến nội tiết – nơi sản sinh hormone testosterone.

Testosterone được ví như “nhiên liệu” cho bộ máy sinh sản và sinh lý nam giới. Hormone này không chỉ quyết định sức mạnh cơ bắp, mật độ xương, mà còn duy trì khả năng tình dục và khả năng sinh sản.

Một nghiên cứu của Đại học Chicago (Mỹ) đăng trên Journal of the American Medical Association (JAMA) cho thấy, nam giới chỉ cần ngủ ít hơn 5 giờ/đêm trong một tuần, nồng độ testosterone có thể giảm tới 10–15%. Điều này đồng nghĩa với việc rối loạn cương dương, giảm ham muốn và suy giảm tinh trùng sẽ sớm xuất hiện nếu nam giới có thói quen thức khuya kéo dài.

Hàm lượng testosterone thấp còn liên quan đến hội chứng chuyển hóa – tập hợp các rối loạn gồm tăng huyết áp, tăng đường huyết, mỡ máu cao và béo phì. Đây là những yếu tố nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ tim mạch, đột quỵ và tiểu đường tuýp 2.

Không chỉ vậy, testosterone giảm còn kéo theo hệ lụy về tinh thần. Nam giới dễ mất tập trung, căng thẳng, mệt mỏi và giảm khả năng làm việc trí óc. Về lâu dài, tình trạng này khiến cơ thể “già trước tuổi”, sinh lực suy kiệt và chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng.

Lời kết

"Bất lực" là nỗi lo sợ của nam giới (Ảnh minh họa).

Một thói quen tưởng như nhỏ nhặt – thức khuya – lại là nguyên nhân trực tiếp làm suy giảm testosterone và đẩy nhiều nam giới rơi vào cảnh “bất lực”. Để bảo vệ sức khỏe nói chung và sinh lý nói riêng, các chuyên gia khuyến cáo nam giới nên duy trì thói quen đi ngủ trước 23 giờ, giúp cơ thể bước vào giai đoạn ngủ sâu từ nửa đêm. Đây là thời gian lý tưởng để cơ thể tái tạo năng lượng và ổn định các hormone quan trọng, bao gồm testosterone.

Ngoài việc điều chỉnh thời gian ngủ, việc duy trì lối sống lành mạnh cũng đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe sinh lý. Hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích khác, kết hợp với một chế độ ăn uống cân đối và tập luyện thể dục đều đặn sẽ giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, từ đó hỗ trợ ổn định nồng độ testosterone trong cơ thể.

Đặc biệt, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng stress kéo dài và thói quen sinh hoạt không điều độ có thể làm tăng nguy cơ suy giảm sinh lý ở nam giới. Vì vậy, việc tạo ra một lối sống lành mạnh, cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe không chỉ giúp duy trì testosterone mà còn bảo vệ sức khỏe lâu dài.

5 lợi ích của việc đi ngủ sớm đối với nam giới: 1. Cải thiện chất lượng tinh trùng và nồng độ hormone testosterone. 2. Bảo vệ tim mạch: giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ và bệnh tim. 2. Tăng cường miễn dịch: giúp cơ thể sản sinh tế bào mới, từ đó chống lại bệnh tật hiệu quả hơn. 4. Giữ vóc dáng và cơ bắp: giúp hạn chế tích mỡ bụng, đồng thời duy trì khối cơ nạc. 5. Tinh thần minh mẫn: giúp cải thiện khả năng tập trung, giảm stress và nâng cao hiệu suất công việc.

Tổng hợp