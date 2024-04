1 loại quả cay ngọt nhưng “giàu sắt hơn thịt bò”, bổ ngang nhân sâm: Hạ đường huyết, bổ máu, “dưỡng gan” và xương hiệu quả lại rất sẵn ở Việt Nam

Thảo quả là một loại thảo dược được sử dụng rộng rãi trong nhiều món ăn với vị thơm, vừa ngọt lại cay đặc trưng. Không chỉ mang đến sự ngon miệng cho món ăn, loại quả này còn đem lại nhiều dưỡng chất có lợi, giúp nâng cao sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích của thảo quả đối với sức khỏe mà không phải ai cũng biết:

Thảo quả là một nguồn cung cấp sắt dồi dào cho cơ thể. Theo đó, trong 100g thảo quả có chứa 13,97mg sắt, nhiều sắt hơn cả thịt bò (2,7mg sắt), rất cần thiết trong việc hình thành tế bào máu và sự trao đổi chất của các tế bào.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàm lượng sắt được tìm thấy trong thảo quả giúp làm tăng tế bào hồng cầu nên giúp máu mang nhiều oxy và chất dinh dưỡng đến từng cơ quan trong cơ thể. Hơn nữa, các thành phần dinh dưỡng trong loại quả này cũng có nhiều tác động tích cực trong việc tăng cường lưu thông máu trong cơ thể. Vì vậy nên việc dùng thảo quả thường xuyên còn có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu một cách hiệu quả.

2. Tốt cho người bị tiểu đường

Thảo quả cũng là loại quả tốt cho người bị tiểu đường. Một nghiên cứu năm 2019 của các nhà khoa học Iran đã chỉ ra rằng bệnh nhân tiểu đường loại 2 bổ sung 3g gia vị này mỗi ngày trong 10 tuần sẽ giúp giảm lượng đường trung bình trong máu.

Các thí nghiệm về chế độ ăn uống trên chuột cũng đã chứng minh rằng cho ăn chiết xuất methanol đã phân lập của thảo quả có thể làm giảm lượng glucose trong huyết tương xuống khoảng 50%, cho thấy chiết xuất methanol đã phân lập của thảo quả có hoạt tính hạ đường huyết hiệu quả trong cơ thể sống.



Một nhóm nghiên cứu cũng đã phân lập một loạt flavonoid và các dẫn xuất flavonoid từ chiết xuất tinh dầu của quả thảo quả và chứng minh rằng một số trong số chúng có hoạt tính chống bệnh đái tháo đường.

3. Phòng chống ung thư

Một nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Chittaranjan ở Ấn Độ cho thấy uống nước pha từ thảo quả có tác dụng chống lại ung thư. Theo đó, tiêu thụ loại quả này có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư thường gặp, đặc biệt là ung thư ruột kết bằng cách ức chế sự tăng trưởng, thậm chí tiêu diệt các tế các tế bào gây ung thư.

Nghiên cứu này được thực hiện trên chuột bạch, tuy nhiên, các kết quả được khuyến khích để nghiên cứu sâu hơn với các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến con người.

4. Tốt cho gan

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thảo quả có chứa các chất phytochemical, giúp kích hoạt các enzyme giải độc trong gan, từ đó giúp dưỡng gan, bảo vệ gan hiệu quả. Bên cạnh đó, thông qua cơ chế làm giảm men gan, cholesterol và triglycerid, thảo quả còn giúp ngăn ngừa nguy cơ mở rộng gan, giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Vì vậy, bổ sung loại quả này vào thực đơn cũng sẽ giúp sức khỏe của gan tốt hơn.

5. Bổ xương

Thảo quả rất giàu vitamin C, canxi và kali, có lợi cho xương, giúp xương luôn khỏe mạnh và chắc khỏe. Do đó, sử dụng thảo quả hằng ngày sẽ giúp cải thiện mật độ xương và ngăn ngừa các loại vấn đề liên quan đến xương như loãng xương hiệu quả. Bên cạnh đó, trong thảo quả còn chứa hàm lượng vitamin C dồi dào giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa gây hại cho xương và giữ cho xương chắc khỏe ngay cả khi về già.

6. Tốt cho dạ dày

Thảo quả cũng được chứng mình có thể làm giảm một số vấn đề về dạ dày, nhất là đối với việc làm lành vết loét. Không những thế, loại quả này còn bảo vệ chống lại vi khuẩn Hp gây viêm loét dạ dày. Do đó, mọi người nên nhớ bổ sung loại quả này vào chế độ ăn uống hằng ngày để nâng cao sức khỏe nhé.

2 loại quả khác cũng là “thần dược” bổ máu, hạ đường huyết hiệu quả

1. Nho thân gỗ

Nho thân gỗ là một loại cây hiếm có xuất xứ từ Nam Mỹ, hiện nay đã được trồng nhiều ở Việt Nam. Theo một số nghiên cứu, loại quả này có chỉ số đường huyết thấp, chứa ít calo và giàu chất xơ nên ăn vào sẽ giúp giải phóng đường vào máu, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến. Nhờ tác dụng này mà loại quả này trở thành một lựa chọn phù hợp cho những người mắc bệnh tiểu đường và những người muốn ngăn ngừa căn bệnh này.

Bên cạnh đó, trong quả nho thân gỗ có chứa một lượng sắt đáng kể, làm tăng lượng máu trong cơ thể. Từ đó, ngăn ngừa bệnh thiếu máu và các triệu chứng như chán ăn, hoa mắt, tim đập nhanh,…làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và năng suất làm việc của bạn.



2. Quả ô liu

Trong 100gam ô liu chứa khoảng 3.3-3.5mg sắt (18%), nhiều chất sắt hơn cả một miếng thịt bò 100g (2,7mg). Hàm lượng sắt phong phú trong loại quả này sẽ giúp cơ thể phòng chống nguy cơ thiếu máu rất hiệu quả. Nhờ đó, các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Nếu bị thiếu sắt, các mô trong cơ thể không nhận được đủ oxy thì sẽ khiến cơ thể bị yếu đi. Do vậy, bổ sung đủ sắt cho cơ thể là điều rất cần thiết, bạn nên chọn ăn quả ô liu mỗi ngày để cơ thể đủ chất và khỏe mạnh hơn.

Ngoài bổ máu, các nghiên cứu còn chỉ ra quả ô liu cũng rất tốt cho người tiểu đường. Theo đó, một loại dầu được ép từ quả ô liu có công dụng rất tích cực đối với đường huyết của những người tiểu đường. Thậm chí, theo Tiến sĩ Sunali Sharma, Chuyên gia dinh dưỡng & Dinh dưỡng, Bệnh viện Amandeep cho rằng đây là một trong những loại dầu ăn tốt nhất cho người bị tiểu đường.

(Tổng hợp)