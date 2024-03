1 loại nước uống vào buổi sáng tốt hơn ăn nhân sâm, tổ yến: Vừa hạ đường huyết, vừa dưỡng thận hiệu quả

Gạo lứt là loại thực phẩm vô cùng quen thuộc với bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ ăn cơm gạo lứt mà uống nước gạo lứt rang mỗi ngày cũng là một phương pháp cải thiện sức khỏe mà nhiều người chưa biết. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nạp một nguồn năng lượng từ loại nước này vào buổi sáng, đặc biệt là sau ăn 30 phút, sẽ giúp bạn có ngày mới khỏe mạnh thu về những lợi ích sau cho sức khỏe:

1. Hạ đường huyết

Nước gạo lứt là thức uống tốt cho người bị tiểu đường. Loại nước này có thể làm giảm lượng đường trong máu và cải thiện quá trình tổng hợp insulin ở cả bệnh đái tháo đường tuýp 1 và tuýp 2.

Theo đó, các chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật như phytochemical trong gạo lứt đều đóng vai trò quan trọng và tích cực trong quá trình chuyển hóa glucose trong cơ thể, từ đó kiểm soát, quản lý và điều hòa lượng đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường. Loại gạo này còn có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn gạo trắng, hàm lượng chất xơ và protein cao cũng làm giảm đáng kể tình trạng đường huyết tăng đột biến sau khi ăn.

Việc uống nước gạo lứt rất tốt cho sức khỏe nhưng không thể thay thế nước lọc. Do đó, người bị tiểu đường cũng không nên lạm dụng nó.

2. Tốt cho gan

Gạo lứt được biết đến là lương thực tốt cho sức khỏe và lá gan. Loại thực phẩm này được sử dụng dưới dạng xay nhỏ làm thức uống thanh mát, giải nhiệt sẽ rất tốt cho gan nói riêng sức khỏe nói chung. Nguyên nhân là gạo lứt là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, sẽ giúp chống lại các gốc tự do, do đó làm giảm nguy cơ tổn thương gan, giúp gan khỏe mạnh hơn. Tác dụng giảm cholesterol của loại gạo này cũng có lợi cho gan, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Theo thử nghiệm của bác sĩ người Mỹ Renée Welhouse, việc bệnh nhân xơ gan sử dụng nước gạo lứt thường xuyên có tác dụng rất tích cực, giúp thanh lọc máu rõ rệt.

3. Dưỡng thận

Gạo lứt chứa nhiều protein, chất béo và vitamin hơn gạo trắng, rất tốt cho sức khỏe của thận. Chất xơ trong loại gạo này có tác dụng ngăn ngừa hình thành oxalat trong cơ thể, đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng sỏi thận. Ngoài ra, các loại vitamin, chất chống oxy hóa và lượng magie có trong gạo lứt sẽ trung hòa nồng độ axit uric trong máu, giúp ngăn ngừa sỏi thận. Do đó, thói quen uống nước gạo lứt sẽ giúp cơ thể đào thải muối và chất độc tốt hơn, ngăn ngừa sự hình thành các tinh thể dẫn đến sỏi thận.

4. Tăng cường thị lực

Uống nước gạo lứt cũng là một thói quen có lợi cho mắt của bạn. Theo đó, gạo lứt có chứa các axit béo tốt như omega 3, axit folic, gluten,... có khả năng cải thiện thị lực, giúp mắt sáng và khỏe hơn. Ngoài ra, lutein và zeaxanthin trong thực phẩm này còn giúp cải thiện thị lực và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.

5. Tăng cường sức khỏe hệ tim mạch

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số dưỡng chất khác có trong gạo lứt như chất xơ, carotenoid, phyto stearyl alcohol, Omega-3, IP6 đều đóng vai trò quan trọng trong việc kết tập tiểu cầu, hạ thấp hàm lượng cholesterol trong cơ thể và thúc đẩy quá trình bài tiết chất béo, đào thải cholesterol và axit ra ngoài cơ thể… từ đó ngăn ngừa các bệnh tim mạch và biến chứng của bệnh tim một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, lượng magie và kali dồi dào trong thực phẩm này cũng giúp bảo vệ các mạch máu, ngăn ngừa tích tụ chất béo ở thành mạch máu, giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Do đó, nếu bạn muốn hệ tim mạch của mình khỏe mạnh thì ăn gạo lứt hay uống nước gạo lứt mỗi ngày là những sự lựa chọn vô cùng hiệu quả.

7. Tốt cho xương

Nước gạo lứt rang chứa nhiều canxi, magie, kali, vitamin K có vai trò rất quan trọng giúp vận chuyển canxi ra khỏi máu và đưa canxi vào xương. Bên cạnh đó, IP6 có trong gạo lứt sẽ giúp ức chế và ngăn chặn sự kết tinh của canxi oxalat trong đường tiết niệu. Do đó, thêm nước gạo lứt rang vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp bạn bảo vệ và giúp hệ xương khớp thêm chắc khỏe.

8. Làm đẹp da

Các chất chống oxy hóa từ lớp vỏ cám của gạo lứt sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa. Từ đó, sử dụng gạo lứt giúp giảm nếp nhăn cho da, giúp da đàn hồi tốt hơn. Vì vậy, uống gạo lứt rang có thể khiến bạn trông trẻ trung hơn.

Để tận dụng tối đa hiệu quả của thức uống này, bạn không nên để nước gạo lứt nhiều ngày vì thức uống này rất dễ bị thiu. Thay vào đó hãy nấu nước gạo lứt rang lên uống hàng ngày là tốt nhất. Người bình thường chỉ nên uống từ 1 đến 2 lít mỗi ngày. Người gầy yếu không nên uống nước gạo lứt thường xuyên.

(Tổng hợp)