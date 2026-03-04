1 dấu hiệu “khó chịu” có thể là tín hiệu cho thấy gan đang suy hỏng nặng: Nếu có cần đi khám ngay

Đó chính là hôi miệng! Hôi miệng là một dấu hiệu gây khó chịu, không chỉ khiến người mắc tự ti mà còn ảnh hưởng đến giao tiếp hằng ngày. Nhiều người cho rằng hôi miệng chỉ đơn thuần là vấn đề vệ sinh răng miệng. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trên tờ China Times, bác sĩ chuyên khoa gan mật - tiêu hóa Trương Chấn Vinh (Trung Quốc), cho biết hôi miệng không phải lúc nào cũng xuất phát từ khoang miệng. Khi hệ tiêu hóa hoặc gan hoạt động bất thường, các khí chuyển hóa sinh ra có thể theo tuần hoàn lên phổi và thoát ra ngoài qua hơi thở.

Trong các bệnh lý tiêu hóa, mùi hôi có thể khác nhau. Trào ngược dạ dày thực quản thường gây mùi chua hoặc đắng. Táo bón mạn tính hoặc rối loạn vi khuẩn ruột có thể khiến hơi thở nặng mùi hơn.

Đáng lo ngại nhất là khi hơi thở có mùi đặc trưng như mốc hoặc tanh như thịt sống, đây có thể là dấu hiệu của hôi miệng do gan.

Hôi miệng có thể liên quan tới các bệnh lý nghiêm trọng về gan

Theo Cleveland Clinic, trong cơ thể khỏe mạnh, các chất thải chuyển hóa sinh ra từ quá trình tiêu hóa sẽ theo máu về gan thông qua tĩnh mạch cửa. Tại đây, gan đóng vai trò “nhà máy lọc”, xử lý và phân loại chất độc để thải ra ngoài qua mật. Sau khi được lọc, máu sạch sẽ quay trở lại hệ tuần hoàn chung.

Khi xuất hiện triệu chứng hôi miệng do gan, điều đó cho thấy quá trình này đang gặp trục trặc. Hoặc gan không còn đủ khả năng lọc máu hiệu quả, hoặc dòng máu chứa chất độc không đi qua gan như bình thường.

Theo chuyên gia y khoa, khi độc tố trong máu tích tụ đủ cao để gây mùi qua hơi thở, chúng cũng có thể bắt đầu ảnh hưởng đến não và hệ thần kinh. Đây là dấu hiệu cho thấy bệnh đã tiến triển đến giai đoạn nghiêm trọng.

Khi nào cần đi khám?

Bác sĩ Trương Chấn Vinh cảnh báo, nếu hôi miệng bất thường kèm theo một trong các dấu hiệu sau, cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt:

Da hoặc mắt vàng.

Dễ chảy máu do rối loạn đông máu.

Lú lẫn, buồn ngủ nhiều.

Bụng to lên do cổ trướng.

Suy gan cấp có thể diễn tiến nhanh chỉ trong vài ngày. Trong khi đó, suy gan mạn giai đoạn cuối (xơ gan mất bù) cũng có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa, hội chứng gan – thận, bệnh não gan.

Hôi miệng là triệu chứng khiến nhiều người ngại ngùng, nhưng trong một số trường hợp, đây lại là lời cảnh báo quan trọng từ cơ thể. Nếu mùi hôi kéo dài, khác thường và không cải thiện bằng chăm sóc răng miệng thông thường, đặc biệt kèm các dấu hiệu toàn thân, việc thăm khám sớm có thể giúp phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nghiêm trọng về gan.

Nguồn: China Times, Cleveland Clinic