1 thói quen “bức tử” 2 quả thận: Rất nhiều người đang làm mỗi ngày

Thế nhưng, tất cả những điều đó chưa đủ để giữ cho hai quả thận luôn khỏe mạnh. Tờ China Times đưa tin về một người đàn ông ngoài 50 tuổi, làm quản lý trong ngành công nghệ. Do có tiền sử huyết áp cao, ông đã luôn ý thức chăm sóc sức khỏe để tránh biến chứng của huyết áp lên hai quả thận.

Ông luôn ăn ít muối, hạn chế dầu mỡ, uống thuốc huyết áp đúng chỉ định, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số huyết áp, không dùng các bài thuốc không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, khi đi tái khám định kỳ, chỉ số mức lọc cầu thận của ông liên tục giảm. Khai thác sâu hơn về các thói quen sống của bệnh nhân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở bữa ăn hay đơn thuốc, mà ở một thói quen ông duy trì suốt nhiều năm: thức khuya để làm việc.

Thức khuya thường xuyên có thể ảnh hưởng tới chức năng thận

Thức khuya thường xuyên có thể gây tổn thương thận (Ảnh minh họa).

Theo chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa thận Lâm Hiên Nhậm trên tờ China Times, bệnh nhân trên có công việc bận rộn, thường xuyên làm việc tới khuya. Mỗi đêm, ông ngủ chưa tới 5 tiếng.

Bác sĩ Lâm cho hay, thận không chỉ cần dinh dưỡng hợp lý mà còn cần được “giảm tải” vào ban đêm.

Khi con người bước vào giấc ngủ sâu, hệ thần kinh phó giao cảm hoạt động mạnh hơn, nhịp tim chậm lại, huyết áp hạ xuống. Sự sụt giảm huyết áp ban đêm này có vai trò quan trọng trong việc giúp các vi mạch thận – vốn phải chịu áp lực cao suốt cả ngày – được thư giãn. Đây cũng là thời điểm các tế bào thận sửa chữa tổn thương và loại bỏ các gốc tự do oxy hóa tích tụ.

Ngược lại, nếu thường xuyên thức khuya, ngủ chập chờn hoặc ngủ chưa đủ giấc mỗi ngày, cơ thể sẽ duy trì trạng thái căng thẳng kéo dài. Huyết áp ban đêm không giảm như bình thường, đồng nghĩa với việc thận phải tiếp tục hoạt động gần như hết công suất.

Theo bác sĩ Lâm, khi các vi mạch thận liên tục chịu áp lực cao, lâu dần sẽ xơ cứng và tổn thương. Hệ quả có thể là hoại tử cầu thận và suy giảm chức năng thận, từ đó rút ngắn tuổi thọ của cơ quan này.

Đừng để thận phải “chạy hết công suất” suốt đêm

Suy giảm chức năng thận (Ảnh minh họa).

Bác sĩ Lâm khuyến nghị mọi người nên tạo dựng thói quen “kết thúc ngày làm việc” cho cơ thể. Cụ thể, trước khi ngủ khoảng một giờ, nên đặt điện thoại, máy tính bảng ra ngoài phòng ngủ, thay bằng việc đọc sách nhẹ nhàng hoặc nghe nhạc thư giãn để giúp cơ thể dần đi vào trạng thái nghỉ ngơi tự nhiên.

Sau 2 - 3 giờ chiều, nên hạn chế đồ uống chứa caffeine. Đồng thời, không nên uống rượu trước khi ngủ vì cồn có thể phá vỡ cấu trúc giấc ngủ sâu, khiến càng ngủ càng mệt.

Nếu ngủ đủ thời gian mà vẫn cảm thấy mệt mỏi hoặc có tình trạng ngáy nghiêm trọng, nên tìm đến chuyên gia để được đánh giá và tư vấn.

Trường hợp của người đàn ông nói trên là lời cảnh báo rõ ràng: bảo vệ thận không chỉ nằm ở việc ăn nhạt hay uống thuốc đúng giờ. Một thói quen tưởng chừng “vô hại” như thức khuya, thiếu ngủ mỗi ngày có thể âm thầm làm tổn thương thận.

Nguồn: China Times



