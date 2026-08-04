1 đại học ở Hà Nội cán mốc doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, trả lương cho giảng viên 469 tỷ đồng/năm, quy tụ đến 1.285 Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ

Với mức doanh thu 1.067 tỷ đồng, cơ sở giáo dục này chính thức góp mặt vào CLB các đại học nghìn tỷ đồng ở Việt Nam.

Vừa qua ĐH Công nghiệp Hà Nội đã công bố báo cáo công khai các hoạt động của nhà trường trong năm 2025. Liên quan đến hoạt động tài chính, cơ sở giáo dục này chính thức gia nhập câu lạc bộ các đại học có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, năm vừa qua, ĐH Công nghiệp có doanh thu 1.067 tỷ đồng , tăng hơn 15% so với năm 2024.

Học phí tiếp tục là nguồn thu chủ lực của nhà trường. Thu từ giáo dục và đào tạo đạt khoảng 1.004 tỷ đồng. Trong đó, học phí, lệ phí từ người học đạt hơn 886 tỷ đồng, chiếm 83% tổng doanh thu. Nguồn thu hợp đồng, tài trợ từ NSNN tăng mạnh từ 12 tỷ đồng lên khoảng 50 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần. Nguồn thu khác trong mảng thu từ giáo dục và đào tạo của nhà trường cũng tăng hơn 49%.

Năm 2025, ĐH Công nghiệp Hà Nội ghi nhận mức tăng vượt trội từ nguồn thu khoa học và công nghệ, tăng 115%, đạt khoảng 62 tỷ đồng. Đáng chú ý, nếu như năm 2024, nhà trường không có nguồn thu từ hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài thì đến năm 2025, cơ sở giáo dục này ghi nhận mức thu hơn 12 tỷ đồng.

Về tổng chi của năm 2025, nhà trường ghi nhận ở mức hơn 953 tỷ đồng, tăng gần 27%. Theo báo cáo, ĐH Công nghiệp Hà Nội đang chi mạnh nhất cho hoạt động trả lương cán bộ, giảng viên, chiếm khoảng 51,8% (khoảng 493 tỷ đồng). Trong đó chi lương, thu nhập của giảng viên khoảng 469 tỷ đồng.

Cơ sở vật và dịch vụ là khoản chi chiếm 41,6%. Còn lại nhà trường chi hỗ trợ người học.

Năm 2025, chênh lệch thu - chi của nhà trường giảm từ 173 tỷ đồng xuống 113 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là chi tăng nhanh hơn thu, đặc biệt ở các khoản đầu tư cho cơ sở vật chất, đào tạo, nghiên cứu và phát triển đội ngũ…

Liên quan đến kết quả đào tạo, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và tốt nghiệp đúng hạn có xu hướng giảm. Tỷ lệ tốt nghiệp giảm từ 88,6% giảm xuống 82,2%. Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn giảm từ 74,6% xuống 69,3%. Đáng chú ý tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn của ĐH Công nghiệp Hà Nội có tăng nhẹ, đạt 85,4%.

Trong báo cáo, ĐH Công nghiệp Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đại học định hướng đổi mới sáng tạo thuộc nhóm 500 đại học hàng đầu châu Á, một số lĩnh vực xếp hạng 401-500 thế giới trong các bảng xếp hạng đại học uy tín. Bên cạnh đó, trường xác định trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho cho thị trường lao động trong nước và quốc tế; Là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, góp phần phát triển thúc đẩy bền vững Thủ đô và đất nước.

ĐH Công nghiệp Hà Nội (HaUI) là đại học công lập thuộc Bộ Công Thương. Ảnh: Ngọc Đẹp.

Hiện ĐH Công nghiệp Hà Nội có quy mô 35.000 học viên, sinh viên. Xét giảng viên toàn thời gian, nhà trường có tổng cộng 1.285 người, trong đó 98 giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, 1.285 giảng viên đạt trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ.