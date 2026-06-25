1 bệnh viện Việt Nam ghi mốc son mới trên bản đồ tim mạch

Ngày 24/6/2026 đã đánh dấu một mốc son mới trên bản đồ ngoại khoa tim mạch Việt Nam. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi toàn bộ vá lỗ thông liên nhĩ cho bệnh nhân dưới tuần hoàn ngoài cơ thể.

Bệnh nhân T.T.T.H (23 tuổi, quê Phú Thọ) đi khám hoàn toàn không có triệu chứng điển hình của bệnh lý tim mạch như khó thở, đau ngực hay hụt hơi. Cô chỉ thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi thoáng qua và tự lý giải do áp lực công việc của một người trẻ mới đi làm.

Kết quả siêu âm tim đã phơi bày một thực tế hoàn toàn khác: H. bị thông liên nhĩ lỗ thứ 2. Đáng lo ngại hơn, lỗ thông đã giãn rộng tới 31mm – một kích thước rất lớn đối với thể trạng của một cô gái trẻ, làm giãn buồng tim phải và bắt đầu làm tăng áp lực động mạch phổi.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược (ĐHQGHN), cho biết những ca bệnh phát hiện tình cờ khi chưa có triệu chứng rõ ràng luôn là một sự may mắn lớn đối với người bệnh. Tuy nhiên, sự may mắn ấy không tự nhiên mà có, nó đòi hỏi một quy trình tầm soát kỹ lưỡng cùng sự nhạy bén và kinh nghiệm dày dặn của bác sĩ lâm sàng. Nếu bỏ sót ở giai đoạn này, khi bước sang tuổi trung niên, cấu trúc tim của bệnh nhân sẽ bị phá hủy, dẫn đến suy tim nặng nề, việc điều trị lúc đó cực kỳ phức tạp và hiệu quả thấp.

Gs Lê Ngọc Thành và ekip trong ca mổ.

Mốc son mới trên bản đồ ngoại khoa tim mạch Việt Nam

Nhận định nguy cơ tổn thương tim đang tiến triển nặng, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành cùng ê-kíp tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm đã quyết định can thiệp ngay lập tức. Đối với một cô gái chỉ mới 23 tuổi, trước mắt là cả một tương lai dài, các bác sĩ không chỉ tính toán việc cứu chữa bệnh lý mà còn trăn trở làm sao để giữ lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho bệnh nhân sau đại phẫu.

Ngày 24/6/2026 đã đánh dấu một mốc son mới trên bản đồ ngoại khoa tim mạch Việt Nam. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi toàn bộ vá lỗ thông liên nhĩ cho bệnh nhân dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. Thay vì áp dụng phương pháp mổ mở kinh điển phải cưa dọc xương ức, để lại vết sẹo dài hàng chục centimet trước ngực cùng nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề, ê-kíp đã lựa chọn phương pháp tiếp cận qua các lỗ trocar siêu nhỏ ở thành ngực bên.

Việc không phải chịu một vết sẹo dài trước ngực giúp cô gái 23 tuổi giữ được sự tự tin và tính thẩm mỹ. Đó là giá trị nhân văn mà y học hiện đại hướng tới.

Kỹ thuật này cũng giúp tổn thương được giải quyết triệt để, bệnh nhân ít đau, hạn chế mất máu tối đa và phục hồi nhanh. Ngay sau mổ, bệnh nhân được rút máy thở, tự thở bình thường và được chuyển lên phòng bệnh nội trú ngay trong sáng 25/6 trong tình trạng ổn định, các chỉ số sức khỏe hoàn toàn bình thường, sớm trở lại cuộc sống thường nhật với một trái tim lành lặn.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành chia sẻ: “Tôi đã triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi tim toàn bộ này từ nhiều năm trước và đã được đồng nghiệp trong nước lẫn quốc tế ghi nhận. Việc thực hiện thành công kỹ thuật khó này tại Cơ sở Linh Đàm hôm nay là minh chứng cho sự tiếp nối và làm chủ công nghệ của đội ngũ thầy thuốc nơi đây”.

Đừng chủ quan với những “làn sóng ngầm” trong tim khi còn trẻ

Chia sẻ sâu hơn về ca bệnh, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành đưa ra cảnh báo: “Nhiều người trẻ hiện nay thường có tâm lý chủ quan, cho rằng các bệnh lý tim mạch nguy hiểm hay suy tim chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Thực tế, những dị tật tim bẩm sinh như thông liên nhĩ giống như một ‘làn sóng ngầm’, âm thầm bào mòn chức năng tim từng ngày mà không gây ra triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu”.

Giáo sư cũng nhấn mạnh, việc cơ thể thích nghi với tình trạng thiếu hụt kéo dài khiến người bệnh lầm tưởng mình hoàn toàn khỏe mạnh. Đến khi xuất hiện các triệu chứng như khó thở, hụt hơi, tổn thương thường đã ở giai đoạn muộn, gây giãn lớn các buồng tim và tăng áp lực động mạch phổi không thể đảo ngược. Khi đó, “thời điểm vàng” để can thiệp đã trôi qua, buộc bệnh nhân đối mặt với những cuộc đại phẫu nặng nề và nguy cơ suy tim lâu dài.

Ca bệnh của cô gái 23 tuổi là một lời cảnh tỉnh: chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ, ngay cả khi không có triệu chứng, là cách quan trọng để phát hiện sớm bệnh lý và bảo vệ sức khỏe tim mạch.