1 bệnh viện Việt Nam đạt thành tích hiếm có

Thành tích này góp phần khẳng định năng lực dược lâm sàng của Bệnh viện, đồng thời lan tỏa nghiên cứu từ Việt Nam ra quốc tế.

Mới đây, Khoa Dược của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa ghi dấu ấn tại Hội nghị Dược lâm sàng châu Á lần thứ 25 (ACCP 2026) khi cả ba báo cáo nghiên cứu khoa học tham dự đều đoạt giải ở hạng mục báo cáo trình bày trực tiếp (Oral Presentation), gồm 2 giải Vàng và 1 giải Bạc.

Trong đó, PGS.TS.DS Đặng Nguyễn Đoan Trang, Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM giành giải Vàng với nghiên cứu về việc sử dụng glucocorticoid trong giai đoạn chu phẫu tại một bệnh viện giảng dạy ở TP.HCM.

Giải Vàng thứ hai thuộc về DS Nguyễn Thiên Dung, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với nghiên cứu theo dõi nồng độ thuốc voriconazole và xác định ngưỡng nồng độ đáy liên quan đến độc tính trên gan và thần kinh ở bệnh nhân Việt Nam.

Trong khi đó, DS Trần Trung Kiên, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nhận giải Bạc với báo cáo về điều trị nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương sau phẫu thuật bằng colistin tiêm nội tủy và nội não thất thông qua chuỗi ca bệnh tại Việt Nam.

Đoàn Khoa Dược, Bệnh viện Đại học TP.HCM tham dự hội nghị.

Theo đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cả ba công trình đều xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trong điều trị và sử dụng thuốc tại bệnh viện, tập trung vào các nội dung có ý nghĩa lâm sàng như tối ưu hóa sử dụng glucocorticoid quanh phẫu thuật, theo dõi nồng độ thuốc để hạn chế độc tính và điều trị các ca nhiễm khuẩn thần kinh trung ương phức tạp. Những nghiên cứu này góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, tối ưu hóa việc sử dụng thuốc và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Không chỉ đạt thành tích cao ở hạng mục báo cáo khoa học, PGS.TS.DS Đặng Nguyễn Đoan Trang còn được Ban tổ chức mời trình bày tại phiên toàn thể với chủ đề "Small steps, Immense impact: Strengthening global pharmacy practice through collaboration", cùng các chuyên gia quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Thái Lan và Singapore. Phiên trình bày là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm phát triển dược lâm sàng tại Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối học thuật và hợp tác chuyên môn trong khu vực.

Chia sẻ về kết quả đạt được, PGS.TS.DS Đặng Nguyễn Đoan Trang còn cho biết việc cả ba báo cáo đều được trao giải là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể Khoa Dược trong nghiên cứu khoa học, thực hành dược lâm sàng và phối hợp đa chuyên ngành.

Theo bà, các đề tài tham dự ACCP 2026 đều bắt nguồn từ nhu cầu thực tế trong điều trị, hướng đến mục tiêu tối ưu hóa sử dụng thuốc, nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Thành tích này sẽ là động lực để đội ngũ dược sĩ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu và đóng góp nhiều hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe.

Đại diện bệnh viện cho biết, trong nhiều năm qua, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM luôn chú trọng phát triển hoạt động dược lâm sàng gắn với thực tiễn điều trị, đồng thời tăng cường phối hợp giữa dược sĩ, bác sĩ và điều dưỡng trong quản lý sử dụng thuốc, theo dõi hiệu quả cũng như tính an toàn của các liệu pháp điều trị.

Thành tích tại ACCP 2026 không chỉ khẳng định năng lực nghiên cứu và thực hành dược lâm sàng của đội ngũ dược sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM mà còn góp phần đưa các nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn điều trị tại Việt Nam đến với các diễn đàn học thuật quốc tế, lan tỏa kinh nghiệm chuyên môn của dược lâm sàng Việt Nam trong khu vực.

Hội nghị ACCP 2026 diễn ra từ ngày 9-11/7 tại Bangkok (Thái Lan) với chủ đề "Borderless Pharmacy Practice: The Collaboration for Sustainability and Cultural Integration" (Thực hành dược không biên giới: Hợp tác vì phát triển bền vững và hội nhập văn hóa).