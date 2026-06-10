Yumangel đồng hành cùng Green SM và OCB tại đại nhạc hội OSUNFEST 2026

Hàng chục nghìn khán giả đã hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của OSUNFEST 2026. Yumangel tự hào đồng hành, lan tỏa giá trị tích cực cùng Green SM.

Bùng nổ cảm xúc cùng khán giả tại siêu nhạc hội

Đêm 6/6 vừa qua, concert OSUNFEST 2026 đã được lấp đầy bởi ngọn lửa đam mê của những con người yêu nhạc. Từ các nghệ sĩ cống hiến hết mình trên sân khấu cho đến từng khán giả dưới khán đài, tất cả đã cùng tạo nên một đêm hội với những cảm xúc trọn vẹn.

Sân khấu được đầu tư quy mô hoành tráng cùng dàn line-up "khủng" quy tụ những cái tên đình đám nhất nhạc Việt hiện nay như SOOBIN, HIEUTHUHAI, CHI PU, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Pháp Kiều, Phùng Khánh Linh và UPRIZE đã đưa hàng chục nghìn khán giả đi qua mọi cung bậc của cảm xúc.

Hòa chung không khí cuồng nhiệt đó, nhãn hàng thuốc dạ dày Yumangel - Thuốc dạ dày chữ Y vinh hạnh đồng hành cùng ban tổ chức OCB, góp phần tiếp sức cho một đêm nhạc hoành tráng, đẳng cấp dành riêng cho giới trẻ.

Đặc biệt, trước thềm sự kiện diễn ra, Yumangel đã "chiều lòng" người hâm mộ bằng chương trình minigame tri ân đầy hấp dẫn, trao 124 tấm vé tham gia concert miễn phí cho 124 bạn khán giả may mắn. Đây chính là món quà ý nghĩa giúp các bạn trẻ có cơ hội trực tiếp hòa mình vào không gian âm nhạc đỉnh cao cùng thần tượng.

Không dừng lại ở đó, trong ngày diễn ra concert, để giúp hàng ngàn khán giả xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hè, Yumangel đã chuẩn bị và gửi tặng hơn 10.000 chiếc quạt cầm tay cho người tham dự. Sắc xanh dịu mát từ những chiếc quạt của Yumangel xuất hiện khắp các khán đài không chỉ làm dịu không khí nóng bức mà còn tạo nên một "biển xanh" vô cùng ấn tượng tại sự kiện.

Cú bắt tay ý nghĩa giữa Yumangel và Green SM: "Giữ khoảng yên - Chiến tiếp đơn"

Không dừng lại ở việc đồng hành một sự kiện giải trí thuần túy, Yumangel còn hướng tầm nhìn tới những giá trị cộng đồng thiết thực. Thấu hiểu rằng đằng sau sự thành công của một đêm nhạc quy mô lớn là sự thầm lặng của các bác tài, Yumangel đã quyết định phối hợp cùng hãng xe công nghệ Green SM triển khai chiến dịch truyền thông mang thông điệp đầy nhân văn: "Giữ khoảng yên - Chiến tiếp đơn".

"Tháng 6 bước vào cao điểm mùa hè, thời tiết oi bức kết hợp cùng áp lực giao thông dồn dập xung quanh khu vực diễn ra concert khiến các bác tài rất dễ rơi vào trạng thái 'trời thì nắng, dạ thì nóng'. Đây chính là nguyên nhân hàng đầu khởi phát các cơn đau dạ dày cấp tính, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn trên mỗi chuyến xe." - Đại diện nhãn hàng chia sẻ.

Nhằm đồng hành và tiếp sức cho các bác tài trong những ngày cao điểm, sắc xanh dịu mát của "chữ Y" Yumangel đã xuất hiện kịp thời tại sự kiện.

Yumangel - Thuốc dạ dày chữ Y có tác dụng kháng acid và cải thiện các chứng bệnh: loét dạ dày; loét tá tràng; viêm dạ dày; các chứng bệnh do tăng tiết acid (ợ nóng, buồn nôn, nôn, đau dạ dày, chứng ợ); bệnh trào ngược thực quản.

Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation (Hàn Quốc), phân phối bởi Công ty TNHH Đại Bắc - Số 11 đường công nghiệp 4, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc dạ dày chữ Y trước khi dùng!

Yumangel - Thuốc dạ dày chữ Y đã trở thành "trợ thủ đắc lực", xoa dịu chiếc "dạ nóng" và những cơn đau dạ dày bất chợt cho các tài xế Green SM. Nhờ đó, các bác tài có thể duy trì sức khỏe bền bỉ, tâm thế thoải mái để vững vàng tay lái, "chiến tiếp đơn" và đưa đón hàng ngàn người hâm mộ tham gia concert một cách an toàn, trọn vẹn.

Khẳng định sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng

Sự xuất hiện đồng điệu giữa sắc xanh của Yumangel và sắc xanh của Green SM tại OSUNFEST 2026 đã tạo nên một hình ảnh đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực và sự sẻ chia ấm áp đến xã hội. Hoạt động ý nghĩa này một lần nữa khẳng định mục tiêu gắn liền với cộng đồng và uy tín của Thuốc dạ dày chữ Y đã có 18 năm quen thuộc đồng hành cùng sức khỏe tiêu hóa người tiêu dùng. Với mong muốn vì một Việt Nam yên dạ, Yumangel luôn thấu hiểu, quan tâm và sẻ chia cùng người lao động trong cuộc sống thường nhật. Sự uy tín đó còn được minh chứng rõ nét khi Yumangel luôn có mặt tại khắp các nhà thuốc, chuỗi nhà thuốc trên toàn quốc.

Khép lại hành trình tại OSUNFEST 2026, Yumangel không chỉ để lại ấn tượng về một thương hiệu năng động với giới trẻ, mà còn khẳng định vị thế trong lòng công chúng bằng một hành trình tử tế, gần gũi và giàu giá trị nhân văn.