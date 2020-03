Y tá sợ hãi nước rửa tay dù chiết xuất nha đam và đội 'cảnh sát' bất ngờ trong bệnh viện

Làm sao để khiến nhân viên y tế chăm rửa tay?

Tôi nghiên cứu hai tạp chí chuyên ngành KNSK (Journal of Hospital Infection và Infection Control and Hospital Epidemiology) và thấy trải dài qua nhiều năm là những câu chuyện đáng buồn và thử nghiệm thất bại trong việc thay đổi thói quen của nhân viên y tế. Giải pháp có nhiều hi vọng nhất là một loại xà phòng hay dung dịch rửa tay có tác dụng giữ cho tay vô trùng trong hàng tiếng đồng hồ sau khi dùng, để chúng tôi dễ vệ sinh tay hơn. Tuy nhiên, chưa ai tìm ra được hoá chất đó.

Tình hình lây nhiễm trong BV dường như vô vọng đến mức một chuyên gia Kiểm soát nhiễm khuẩn đề nghị nửa đùa nửa thật rằng giải pháp tốt nhất là cấm nhân viên y tế chạm vào người bệnh nhân và vì vậy cũng không cần vệ sinh tay (!)