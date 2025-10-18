Y tá kể khoảnh khắc đáng sợ trong bệnh viện khiến anh tin vào 'thế giới bên kia'

Y tá Moe (người Mỹ) hiện làm việc tại phòng cấp cứu, thường xuyên chia sẻ về nghề nghiệp của mình trên TikTok với tài khoản @tribenursing.

Trong một đoạn video gần đây, anh kể lại khoảnh khắc khiến bản thân thay đổi niềm tin: “Hôm đó, chúng tôi có một bệnh nhân bị chấn thương nặng, nằm bất động hơn 20 phút. Khi bác sỹ chuẩn bị gọi thời điểm tử vong, máy theo dõi đột ngột báo tín hiệu. Mạch của anh ấy đập rất mạnh và anh ấy sống lại.

Sau đó, bệnh nhân nói rằng trong thời gian đó, anh cảm thấy mình lơ lửng trên không, nhìn thấy mọi người trong phòng và kể lại chi tiết chính xác những gì đã xảy ra. Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết có điều gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của con người".

Y tá Moe thường xuyên chia sẻ về nghề nghiệp của mình trên TikTok.

Sau trải nghiệm ấy, Moe đặt câu hỏi cho cộng đồng: “Các y tá khác có khoảnh khắc nào trong sự nghiệp khiến bạn tin rằng có một thế lực siêu nhiên tồn tại?”.

Câu chuyện của Moe nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem khi anh đăng tải lên mạng xã hội, mở ra cuộc thảo luận sôi nổi về những trải nghiệm cận tử và niềm tin vào thế giới bên kia.

Một người cho biết, khi làm việc tại nhà dưỡng lão, cô chăm sóc một cựu cảnh sát sắp qua đời. Quá trình ra đi của ông kéo dài hàng giờ, cho đến khi linh mục nói chuyện với con gái ông, khuyên cô nên “buông tay” để cha mình thanh thản. Chỉ ít phút sau, ông ra đi nhẹ nhàng.

Khi cô y tá ghi lại thời điểm tử vong, con gái ông bất ngờ kêu lên, đó chính là số hiệu cảnh sát của người cha quá cố. “ Tôi nổi da gà và linh mục chỉ nói: ‘Anh biết chuyện gì vừa xảy ra mà'" , cô nói.

Một người khác kể rằng, khi đang trực cấp cứu, họ đã xác nhận thời điểm tử vong của một nữ bệnh nhân. Nhưng chỉ 9 giây sau, tim của cô đập trở lại. Khi tỉnh dậy, người phụ nữ nói lời cảm ơn vì ai đó đã nắm tay và hát cho cô nghe bài thánh ca What a Powerful Name Is. “ Không ai trong phòng cấp cứu làm điều đó cả, và tôi tin rằng đó là Chúa Jesus", người y tá nói.

Một điều dưỡng tại nhà khác chia sẻ rằng, những bệnh nhân không có đức tin thường phải chịu đựng đau đớn dữ dội trong những ngày cuối đời, dù y bác sỹ đã làm mọi cách để giảm bớt cơn đau. Trái lại, những người có niềm tin tôn giáo lại ra đi trong bình an, thậm chí hát ngợi khen trước lúc mất.

Một sinh viên y khoa cũng kể lại trải nghiệm khiến cô tin vào phép màu: “Bệnh nhân nhỏ tuổi ngừng tim, chúng tôi đã hô hấp nhân tạo, nhưng không có tín hiệu. Sau khi bác sỹ xác nhận tử vong và cả phòng im lặng mặc niệm, tôi vẫn cầu nguyện. Khi chuẩn bị đặt thi thể vào túi, y tá bỗng phát hiện mạch đập. Cậu bé sống lại. Tôi chưa bao giờ khóc vì một bệnh nhân như thế".

Nhiều y tá được chứng kiến bệnh nhân trải nghiệm kỳ lạ vào thế giới bên kia. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp những điều “ánh sáng và thiên đàng”. Một người dùng khác chia sẻ trải nghiệm trái ngược và ám ảnh đến tận bây giờ: “Tôi đã chết và rồi sống lại. Tôi không thấy ánh sáng, không thấy Chúa, chỉ có bóng tối và sự tà ác bao quanh. Đó là điều đáng sợ nhất tôi từng trải qua, tôi tin rằng đó chính là địa ngục".

Những câu chuyện được chia sẻ dưới bài đăng của Moe nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi. Nhiều người tin rằng đây là bằng chứng cho thấy linh hồn tồn tại và con người có thể cảm nhận thế giới bên kia. Số khác lại cho rằng đó chỉ là phản ứng sinh học trong trạng thái cận tử, khi não bộ tạo ra ảo giác mạnh mẽ để giúp cơ thể đối diện với cái chết.

Dù lý giải theo cách nào, các y tá, những người thường xuyên đối mặt ranh giới sinh tử, vẫn cho rằng có những điều trong bệnh viện không thể giải thích bằng khoa học.

Và như Moe nói trong đoạn kết video của mình: “Bạn không cần phải nhìn thấy để tin. Đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc trong phòng bệnh cũng đủ để bạn hiểu rằng, có điều gì đó vượt ngoài tất cả chúng ta".