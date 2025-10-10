Sau 2 lần suýt chết, người phụ nữ kể về 2 cảm giác khác biệt hoàn toàn ở mỗi lần đến 'thế giới bên kia'

Trong một buổi khám nha khoa, nhà văn Deborah Prum – sống tại Mỹ – được yêu cầu chụp X-quang hộp sọ. Khi nhìn thấy hình chụp đó, ký ức về hai lần trải nghiệm “thế giới bên kia” của bà bỗng ùa về. Bà đã từng có hai lần “cận tử”, đến rất gần với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đáng nói, mỗi lần, bà lại có một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt: một lần lạnh lẽo, vô cảm và một lần dịu êm, yên bình đến mức bà không muốn trở về cuộc sống thực.

Lần đầu trải nghiệm “thế giới bên kia”

Ảnh chụp của bà Deborah Prum và chồng vào năm 1984 (Ảnh: Deborah Prum/ Huff Post).

Chia sẻ trên tờ Huff Post, bà Deborah cho biết trải nghiệm đầu tiên của bà về “thế giới bên kia” diễn ra vào năm 1984. Khi đó, bà chuẩn bị sinh con trai đầu lòng. Bà rơi vào tình trạng tiền sản giật nghiêm trọng với huyết áp cực cao, tiểu cầu thấp và rối loạn chức năng gan. Khi bác sĩ hô lớn “đưa cô ấy vào phòng mổ ngay”, bà bỗng thấy mình “thoát xác”, “lơ lửng” ở góc trần của phòng cấp cứu. Bà nhìn xuống và thấy toàn cảnh các nhân viên y tế đang nỗ lực cứu hai mẹ con bà.

Điều khiến bà Deborah kinh ngạc nhất là bà không hề cảm thấy sợ hãi hay xúc động. Mọi thứ diễn ra trong im lặng tuyệt đối. Con trai bà sau đó phải nằm trong phòng hồi sức sơ sinh hai tuần, còn bà rơi vào tình trạng hôn mê sâu trong ba ngày.

Sau khi tỉnh lại, bà không chia sẻ với bất cứ ai, ngoài chồng của mình – ông Bruce – về việc đã “rời khỏi thân thể” trong khoảnh khắc ấy.

“Tôi không biết phải lý giải thế nào nên đã chọn cách im lặng và tập trung vào việc chăm con cùng phục hồi sức khỏe”, bà Deborah chia sẻ.

Lần thứ hai trải nghiệm “thế giới bên kia”

23 năm sau, vào ngày lễ Valentine năm 2007, bà Deborah và chồng gặp tai nạn nghiêm trọng khi bị một chiếc ô tô mất lái lao thẳng vào xe của họ.

Phần đầu chiếc xe của 2 vợ chồng bà Deborah Prum bị vỡ nát trong vụ tai nạn năm 2007 (Ảnh: Deborah Prum/ Huff Post).

Bà Deborah bất tỉnh tại chỗ, không còn nhịp tim hay hơi thở. Nhưng trái với lần đầu, trải nghiệm về “thế giới bên kia” của bà lần này lại hoàn toàn khác.

“Tôi không nhận thức được mình là ai, chỉ cảm thấy một sự bình yên tuyệt đối. Tôi như được bao bọc trong thứ ánh sáng vàng dịu, như rơi vào một bể chất lỏng ấm áp, dễ chịu đến mức không muốn rời đi”, bà kể.

Giữa trạng thái ấy, bà Deborah nghe thấy tiếng chồng gọi tên mình. Sau đó, bà có cảm giác “bị kéo ngược” trở lại cơ thể. Khi mở mắt, điều kỳ lạ là bà không hề cảm thấy đau đớn, dù xe đã vỡ nát và chồng bà đang bị thương nặng bên cạnh. Bà nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt mở cửa xe, nắm tay bà, trấn an bà bình tĩnh cho đến khi xe cứu thương tới. Sau này, ông Bruce nói ông không hề thấy người đó. Điều này đã khiến bà Deborah bối rối suốt nhiều năm sau.

Ở lần tai nạn này, bà Deborah bị tổn thương vùng ngực, phải điều trị và vật lý trị liệu nhiều tháng. Bà tin rằng chiếc áo khoác len dày của mẹ là thứ đã giúp bà sống sót.

Giải thích trải nghiệm cá nhân bằng khoa học

Sau 2 lần trải nghiệm "thế giới bên kia", bà Deborah Prum nhận ra mỗi ngày tồn tại đều đáng quý (Ảnh: Deborah Prum/ Huff Post).

Là người từng làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Sức khỏe bà mẹ - Trẻ em của Trường Y Dartmouth (thuộc Đại học Dartmouth - Mỹ), bà Deborah vốn là người thực tế, luôn đi tìm bằng chứng khoa học để trả lời cho những trải nghiệm cận tử của mình. Vì thế, khi đọc được các công trình nghiên cứu của Đại học Virginia (Mỹ) về trải nghiệm cận tử (Near-Death Experience), bà mới thừa nhận rằng mình từng thật sự đi qua ranh giới ấy.

“Tôi không định chứng minh điều gì. Tôi chỉ biết ký ức của mình vẫn rõ ràng, trùng khớp với những gì tôi ghi trong nhật ký lúc đó”, bà nói.

Với bà Deborah, hai trải nghiệm ấy giúp bà nhận ra điều giản dị: sự sống rất mong manh và mỗi ngày tồn tại đều đáng quý.

Bà Deborah Prum và chồng trong đêm giao thừa năm 2021 (Ảnh: Deborah Prum/ Huff Post).

Sau những biến cố, bà Deborah không còn sợ hãi khi nghĩ đến cái chết nhưng trân trọng hơn từng khoảnh khắc của cuộc đời. Bà học vẽ, chơi nhạc, đi du lịch, trò chuyện nhiều hơn với bạn bè và dành thời gian cho những việc khiến mình hạnh phúc.

“Tôi hiếm khi trì hoãn việc gì, vì không chắc sẽ có ngày mai. Điều đó không khiến tôi bi quan, ngược lại, nó giúp tôi sống trọn vẹn hơn”, bà chia sẻ.

Thỉnh thoảng, bà Deborah vẫn nhớ đến “vùng ánh sáng vàng” mà bà từng trải qua. Đó là một cảm giác bình mà theo bà “không lời nào tả nổi”. Nhưng hiện tại, bà chọn tận hưởng từng khoảnh khắc nơi trần thế, trân quý mọi điều tốt xấu của cuộc đời này.

Dịch từ chia sẻ của Deborah Prum trên HuffPost (24/9/2025)