Xung đột ở Ukraine: Kiev lập phi đội tấn công UAV đầu tiên thế giới, Nga nói bắn hạ Su-25 ở Donetsk

Binh sỹ Ukraine điều khiển UAV. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine

Tờ The New Voice of Ukraine ngày 28/1 dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Valerii Zaluzhnyi, đã phê duyệt việc thành lập các phi đội tấn công UAV đầu tiên trên thế giới trong quân đội nước này.



Tuyên bố viết: "Các phi đội tấn công UAV đầu tiên trên thế giới đang được thành lập" và "việc thành lập các phi đội này đã nhận được sự chấp thuận của Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Valerii Zaluzhnyi, tại một cuộc họp của Bộ Tổng tham mưu".

Hãng tin Reuters của Anh cho biết thêm đây là dự án có sự tham gia của một số bộ và cơ quan, tuyển chọn "những quân nhân chuyên nghiệp nhất". Các phi đội tấn công UAV sẽ được trang bị UAV, đạn dược, thiết bị đầu cuối của Starlink và các thiết bị khác.

Starlink là một hệ thống internet vệ tinh được điều hành bởi công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk và được sử dụng rộng rãi bởi cả dân thường và quân đội ở Ukraine.

Vào tháng 12/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói với Reuters rằng ông coi UAV là tương lai của chiến tranh hiện đại.

Trên thực tế, UAV đã đóng một vai trò quan trọng đối với cả hai bên kể từ khi bắt đầu Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào ngày 24/2/2022.

Trong một diễn biến liên quan tới tình hình chiến sự ở Ukraine, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này, Trung ướng Igor Konashsenkov ngày 27/1 cho biết Moskva đã bắn hạ một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Ukraine ở Donetsk.

Theo Tướng Konashsenkov, lực lượng phòng không Nga còn bắn hạ 11 UAV của Ukraine ở các khu vực khác như Kherson, Lugansk, Zaporizhia và Donetsk.

Ngoài ra, Quân đội Nga đang siết chặt vòng vây ở Ugledar và tiến quân về Donetsk, Tướng Konashsenkov cho biết thêm.